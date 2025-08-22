แอนนา เสือ อัพเดตชีวิตหลังหมดสัญญากับ TPN เชื่อ แม่ปุ้ย ไม่เคว้ง ยังผูกพันกันเหมือนเดิม
หลังจากที่แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 หมดสัญญากับทางบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด และผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัว
ล่าสุดแอนนามาร่วมงานบริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด X งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 75 และไทยเที่ยวนอก Exclusive ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Hall 5-6 ก็ได้อัพเดตชีวิตหลังหมดสัญญากับทาง TPN พร้อมเปิดใจเรื่องความรักว่า
หลังจากหมดสัญญากับทางแม่ปุ้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิต?
“ที่จริงก็เหมือนเดิม คือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาแม่ปุ้ยก็ให้อิสระเราในการรับงานด้วย แค่ในเปอร์เซ็นต์ต่างๆ ก็เป็นไปตามสัญญา แต่พอไม่ได้มีในเรื่องสัญญาหรือเรื่องของการแบ่งเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายเราก็เคลียร์งานเองเหมือนเดิมอยู่ดี ชีวิตตอนนี้ก็เหมือนไม่ได้แตกต่างมากแค่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นเหมือนเดิม”
ไปบอกแม่ปุ้ยยังไง เจรจาคุยกันยังไงบ้าง ?
“ไม่ได้เป็นการเจรจาแบบทางการ เหมือนวันนั้นเป็นวันที่บังเอิญและหยุดพอดี ก็เลยซื้อพวงมาลัยไปหาแม่ปุ้ยเลย ไปขอบคุณแม่ที่สอนเราทุกอย่างตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ถ้าไม่มีแม่ในวันนั้นก็ไม่มีแอนนาเสือในวันนี้ ไม่ใช่แค่การที่เราได้มงกุฎมา แต่ว่าเป็นการเติบโตในเส้นทางของนางงาม เส้นทางของวงการบันเทิง ก็คือแม่สอนเราเยอะมาก”
แม่สอนอะไรบ้าง ?
“แรกๆ เลย หลักๆ คือการวางตัว แต่ก่อนเราอยู่ในโลกแคบมากตอนที่เรายังเป็นแอนนาคนปกติ แต่พอเรามาเป็นคนในสาธารณะแล้ว การวางตัว บุคลิกภาพ หรือแม้แต่การตอบโต้คอมเมนต์ต่างๆ หรือแม้แต่วิธีคิด เวลาเราเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดี ซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ใช่แค่นางงามแต่เป็นแทบจะทุกคนเลย เรามีวิธีคิดยังไง มีการปล่อยวางยังไง สุดท้ายสิ่งที่เราโฟกัสก็คือตัวเอง แม่ก็ให้กำลังใจตลอด”
แม่ปุ้ยจะเคว้งไหม ?
“ไม่เคว้ง (หัวเราะ) ล่าสุดหนูก็ไปงานกับแม่ปุ้ยมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เอง เราก็ยังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม หนูก็ยังเคารพแม่ปุ้ยเป็นคุณแม่เหมือนเดิม มีโอกาสก็ไปเจอกันได้”
แม่ปุ้ยกริ๊งมาก็พร้อม ?
“พร้อม พร้อมช่วยงานของแม่อยู่แล้ว อย่างที่บอกไปว่าแม่เมตตาเราตั้งแต่วันแรกจนถึงแบบวันที่เราหมดสัญญา หนูก็เชื่อว่าแม่จะเมตตาและเอ็นดูหนูตลอดไป”
แล้วหลังจากนี้จะมีที่ไหนมาจีบไปไหม หรือจะไปอยู่ที่ไหน?
“ที่จริงมี มีมาจีบ เหมือนเราเพิ่งหลุดออกจากสัญญาก็ไม่อยากรีบมาก รอดูในเรื่องของสัดส่วนเอกสารต่างๆ ว่ามันถึงขั้นตอนไหน แฟร์กับเราไหมหรือแฟร์กับเขาไหม ให้ทุกอย่างมันยุติธรรมมากที่สุด ตอนนี้ก็ดูๆ ไปก่อน ก็ยังโอเคกับการทำฟรีแลนด์”
ค่ายใหญ่ไหม ?
“บอกไม่ได้จริงๆ”
มาเจรจาหลังบ้านยังไง ?
“หนูไม่ชัวร์ว่าค่ายไหน แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ก็แค่ปกติอย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนแบบเราเซ็นแล้วหรือเอาเอกสารมาดูแล้ว แค่คุยในเรื่องของว่างานเราเป็นยังไงไงบ้าง เราจะมีสัญญาที่ผูกมัดเราถึงเมื่อไร ประมาณนี้มากกว่า”
เพื่อนก็อยู่ช่องวัน ?
“ยังๆ ยังไม่มี แต่ตอนนี้เล่นละครกับทางช่องวันอยู่ เดี๋ยวรอผลงานปล่อยออกไป น่าจะมีผู้ใหญ่เห็นแวว เพราะเต็มที่กับผลงานนี้จริงๆ ฝากทุกคนติดตามด้วย”
พี่สาวเราสองคน (แนท-น้ำตาล) ก็ไปเดินเล่นช่องวันกันบ่อย ?
“หนูก็ไปเดินเล่นมาแล้วไง”
เรื่องอะไรถ่ายอยู่ ?
“เรื่องสงครามหมอลำ ถ่ายอยู่ สนุกมาก”
เห็นว่าเราอยากเป็นนักแสดงมานาน ?
“อยากๆ ชอบ เวลาเราตอนเด็กๆ เราเห็นคนในทีวี เราก็ชอบเราอยากเป็น แต่ว่าวันนี้พอมีโอกาส ก็อยากทำให้เต็มที่แล้วก็อันนี้เป็นละครเรื่องแรก ละครที่เป็นละครยาว เรื่องแรกที่แอนนาได้รับเล่น สนุกมากแล้วก็ชอบมาก อยากให้ผลงานนี้ออกไปทุกคนได้เห็นในฝีมือการแสดงของเราในอีกมุมมองนึงที่ทุกคนไม่เคยเห็น ปกติจะเห็นชีวิตจริงเป็นแบบนี้ แต่จริงๆ ในเรื่องคาแรกเตอร์คือโอเคมาก”
เคาะสนิมนานไหม เพราะเราทิ้งช่วงจากงานละครไปซักพักเลย ?
“หนูคิดว่าเป็นพรสวรรค์ ก็ไม่ยากมาก เราแค่แบบไปลงเรียนนิดนึง เพราะว่าไม่อยากที่จะทำให้คนอื่นเสียเวลา เพราะเรามือใหม่มาก ไม่ถึงกับเคาะสนิม แต่แค่ไปพัฒนาตัวเอง”
ใช้มุมมองว่าเราสามารถเล่นได้หลากหลายบทนางเอก นางร้าย ตลก ?
“ที่จริงได้หมด ไม่ได้มีบทที่เรารู้สึกอยากเล่นมากๆ เลย แต่แค่รู้สึกว่าไม่ว่าบทบาทไหนในฐานะอันนี้ของหนูเองนะเราอยากจะเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบททบาทไหนนางร้ายนางเอก หรือว่าตัวตลก”
พอเราออกมาจะเจอคนดราม่ากับเรา เป็นยังไง?
“คือหนูแฮปปี้ เราไม่ได้กังวลว่าแบบพอเราไม่มีค่ายหรือมีบ้าน เราจะอยู่ได้ไหม อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านั้นมาเหมือนเราเต็มที่กับงานกับผู้จัดการของเราเอง แม่ปุ้ยปล่อยให้รับงานเต็มที่ มีคอนเนกชั่นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยู่รอดได้ อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แอนนาแต่ละงานมากกว่า หรือว่าแอนนามีผลงานอะไรฝากทุกคนติดตามให้กำลังงใจแอนนาด้วย”
มีคนเข้ามาดราม่าไหม เพราะล่าสุดแอนโทเนียก็เจอ ?
“ไม่มี คือหนูกับแอนโทเนียไม่ได้เป็นอย่างงั้น อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่าง แล้วเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วย คือหนูจะหมดสัญญาหรือว่ายังไงหนูก็เป็นแอนนาคนเดิม อยากให้ทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้น”
ซึ่งแอนนาโสดก็ยังอยู่ตลอดกาล อันนี้ยังใช้ได้ไหม ?
“ใช้ได้ช่วงนี้แล้วกัน เดี๋ยวรอ หมายถึงอย่าพูดตลอดกาลหนูไม่อยากให้พูดแบบนี้ ตอนนี้ก็เป็นแอนนาโสดแอนนาเสือของทุกคนอยู่”
แอนนารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหมือนมีข่าวกับหนุ่มๆ ก็จะแท็กหาแอนนาเสือ ?
“ไม่เห็นมีสักคนนึงเลย แท็กแล้วไม่เอาติดเล่นได้ไหม ทุกคนชอบติดเล่น เป็นแม่ๆ ทั้งนั้นเลย”
แล้วเราต้องการสายไหน ?
“อะไรก็ได้หนูไม่ซีเรียส หนูมองคนจากข้างใน”
มีคนอินบ็อกซ์มาไหมในไอจี ?
“ไม่มีเลย หนูว่าเขากลัวหนูแน่เลย แบบคนติดเล่นเยอะเกินไง คงจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้จริงจังหรือเปล่าแต่หนูจริงจังนะคะ ประกาศเลยนะคะ เอาจริงๆหนูไม่รีบๆ ปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าเดี๋ยวสัก 30 มาสัมภาษณ์ใหม่อันนั้นรีบล่ะ ตอนนี้โฟกัสเรื่องงานไปก่อน”
ตอนนี้สเปกเป็นยังไง ?
“อะไรก็ได้ หนูเป็นคนไม่มีสเปกในตัวอยู่แล้ว ขอแค่คนที่เข้ากันได้ เดี๋ยวถ้าเจอแล้วมันคลิกก็จัดเลย”
อยากมีแฟนไหม ?
“เฉยๆ ตอนนี้ อาจจะยังไม่เจอละมั้ง”
จริงๆ ถูกถามเรื่องแฟนเยอะๆ กดดันบ้างไหม ?
“ไม่เลยค่ะ รู้สึกว่าเวลาคนมาถามจะชอบติดตลก ก็เหมือนตอบไปตลกๆ นั่นแหละ เหมือนเขาก็แฮปปี้กับสิ่งนั้น เพราะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้ว”
มีคิดจะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนโพซิชั่นขายสวย ?
“ทันไหม ทันหรอ ก็โอเคหนูสวยค่ะ”
อยากจะบอกอะไรกับหนุ่มที่จะมาจีบเราในอนาคตบ้าง ?
“หนูพูดเลยนะ ขอคนที่รักหนูจริงพอ เห็นหนูแข็งแรงแบบนี้แต่จิตใจหนูอ่อนแอ”