สมการรอคอย! ‘วีนา ปวีนา’ ครบสูตรจักรวาล คว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025
เริ่มต้น New Era ใหม่อย่างอลังการ กับการประกวดรอบตัดสิน “Final Competition” ของเวทีเฟ้นหาสาวงามระดับโลก “Miss Universe Thailand 2025” ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในค่ำคืนของวันที่ 23 สิงหาคม ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo Bkk
พร้อมกับผู้ครองมงกุฏคนใหม่ “วีนา ปวีนา ซิงห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 สาวงามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ติ๊กถูกทั้ง 3 E Elegance, Empowering และ Entertainment ที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในยุคของ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ตามหา ท่ามกลางความตื้นตันของแฟนคลับที่ต่างแสดงความยินดีกับวีนา ที่สามารถเดินตามฝันสำเร็จ แม้จะใช้เวลามากกว่า 8 ปี ในการประกวดทั้งหมด 4 ครั้ง
ในขณะที่ “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปอย่างฉิวเฉียด
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี”
ซึ่งความอลังการเริ่มต้นขึ้นด้วย Opening Show สุดอลังการจากวงออร์เคสตรา พร้อมซีนเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดในชุดเดรสสั้นสีขาว โดยแต่ละคนออกมาโชว์สเต็ปแดนซ์ชนิดที่น้อยแต่มาก ก่อนที่สาวงามแต่ละจังหวัดจะออกมาแนะนำตัวในจริตแบบจักรวาล! ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มจากคนทั้งฮอลล์
ซึ่งในครั้งนี้เป็นการรับหน้าที่พิธีกรประจำเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ครั้งแรกของ “แมทธิว ดีน” พิธีกรคู่บุญประจำ MGI ที่รับบทพิธีกรคู่กับไอคอนประจำจักรวาล “นาตาลี เกลโบวา” มิสยูนิเวิร์ส 2005 ขวัญใจคนไทย
ก่อนที่แฟน ๆ จะได้ลุ้นกับการประกาศผู้เข้ารอบในลำดับถัดไปนั้น พิธีกรประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ ประกอบไปด้วยรางวัล
Best National Costume ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส จันทบุรี
ในขณะที่รองชนะเลิศอีก 4 อันดับ ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, พิจิตร และนราธิวาส
Miss Spark Of effort ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระแก้ว
Best Tiktok Content Creator By Namju Rachi ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร
นางงามผิวสวยออร่า By Namju Rachi ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
Kathy Power Of Universe ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
Miss Beleaf Natural ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ปทุมธานี
Friend Of Glass Skin ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
หลังจากนั้น เป็นการประกาศผล 18 คนสุดท้าย จากผู้ที่ได้รับรางวัลฟาสต์แทร็ก 3 คน ประกอบไปด้วย
Best Seller Award ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
Inspire U To the Universe Award ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สุราษฎร์ธานี
Popular Vote ได้แก่ มิสยูนิเวิร์สกรุงเทพมหานคร
โดยสาวงามผู้เข้ารอบอีก 15 คนได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส นครนายก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, สงขลา, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ปทุมธานี และ ลพบุรี
หลังจากนั้น สาวงามผู้เข้ารอบทั้ง 18 คน มาประชันความฮอตกันต่อในรอบชุดว่ายน้ำ “Swimsuit Competition” โดยผู้เข้าประกวดปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำทูพีชสุดแซ่บ ที่โชว์ให้เห็นถึงเรือนร่างสวย ยิ่งประกอบกับจริตนางพญาของแต่ละคนในทุกสเต็ป ยิ่งเสริมเสน่ห์และความเซ็กซี่มากขึ้นไปอีกจนทะลักล้นเวที ชนิดที่ว่าร้อนแรงไม่กลัวฝนเลยทีเดียว!
โดยรางวัล Best In Swimsuit ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร
พร้อมกับประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ปทุมธานี, ภูเก็ต, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี, นครศรีธรรมราช, พังงา, กรุงเทพมหานคร และสงขลา
จากนั้นสาวงามทั้ง 10 คน แปลงโฉมจากสาวแซ่บมั่นใจกลายเป็น สาวสวยติดแกลม สง่างามในรอบ “ชุดราตรี” พร้อมกับโชว์สุดพิเศษจาก “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” ในเพลง Priceless ซึ่งเป็นโชว์พิเศษที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ทั้งความสวยงามของโปรดักชัน แสง สี เสียง รวมถึงเพลงประกอบที่เพิ่มความหรูหรา ตระการตาด้วยวงออร์เคสตรา เสริมให้สาวงามในชุดราตรีโดดเด่นในค่ำคืนของจักรวาลเป็นที่สุด
ต่อมา พิธีกรประกาศรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่
Best In Evening Gown ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส ลพบุรี
Miss Photogenic ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส อุตรดิตถ์
ก่อนจะถึงช่วงเวลาระทึกใจ กับการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
ในขณะที่ มิสยูนิเวิร์ส ลพบุรี, สงขลา, พังงา, นครนายก และสุพรรณบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 ไปโดยปริยาย
หลังจากนั้น เข้าสู่รอบตอบคำถาม รอบการประกวดที่เปรียบเสมือนไอคอนของเวทีมิสยูนิเวิร์ส อีกหนึ่งบททดสอบในการเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมกับมงกุฏ เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้ชิงไหวพริบ ฟาดฟันทัศนคติ กับคำถามที่ว่า
“ในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอกำลังเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน คุณคิดว่ามนุษย์ยังมีคุณค่าใดที่เทคโนโลยี หรือเอไอไม่อาจแทนที่ได้ และคุณคิดว่าจะใช้คุณค่านั้นเพื่อนำพาตัวเองและสังคมก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไร”
ซึ่งวีนาตอบว่า “คุณค่าที่วีนาอยากจะนำเสนอ คือคุณค่าของจริยธรรมค่ะ วีนามองว่าเไอถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดเยอะมาก ถ้าเราทุกคนปลูกฝังเรื่งจริยธรรมตั้งแต่เด็ก ประเทศไทยจะมีคอร์รัปชันน้อยลง มีแก๊งคอลเซนเตอร์จากการใช้ปัญญาประดิษฐ์น้อยลง และวีนามองว่าหากเราปลูกฝังด้านจริยธรรมผ้านการศึกษาให้กับคนทุกรุ่น ทุกวัย ประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้า และเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยไม่มีอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์ค่ะ”
ก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ เดล นฤมล พิมพ์ภักดี มิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต, แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร และ วีนา ปวีนา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
ในขณะที่ พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์ มิสยูนิเวิร์ส ปทุมธานี และ กิ๊ฟ กมลพร ทองพล มิสยูนิเวิร์ส นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ไปครอง
โดยทั้งสามจะต้องตอบคำถามชิงมงอีกครั้ง กับคำถามที่ว่า
“ประเทศไทยกำลังจะเปิดบ้านต้อนรับนางงามกว่า 130 ประเทศทั่วโลกในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากคุณต้องการส่งข้อความสั้น ๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นไทยให้ผู้เข้าประกวดได้รับรู้จุดเด่นของความเป็นไทย คุณจะพูดอะไร”
ซึ่งวีนาตอบคำถามที่ทำให้มงลงว่า “สิ่งแรกที่วีนาจะพูดคื ยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม ประเทศไทยมีประเพณีเยอะแยะมากมาย ที่าำคัญอาหารอร่อย คนยิ้มแย้ม เป็นเมืองแห่งสยามเมืองยิ้ม เรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย มีฮับที่จะให้บริการทุกคนอย่างเต็มที่ มาเที่ยวประเทศไทยกันเถอะค่ะ เพราะคุณจะได้รับแต่ความสนุก สุขใจ พร้อมกับรอยยิ้มกลับไปที่บ้านของคุณ”
ก่อนจะปิดช่วงสุดท้ายด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์ที่เรียกน้ำตาจากแฟน ๆ นางงามทันทีที่ เจมีไนน์-โฟร์ท เปล่งเสียงร้องในเพลง “หนึ่งในร้อย” บทเพลงในตำนานประจำเวทีมิสยูนิเวิร์ส พร้อมกับการปรากฏตัวของ 3 คนสุดท้าย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ นางงาม
และวินาทีสำคัญที่ทำให้ทั้งฮอลล์แทบหยุดหายใจ เมื่อพิธีกรได้ประกาศผู้ได้ครองมงกุฏมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 “สระบุรี” ท่ามกลางความตื้นตันใจของแฟน ๆ นางงาม
เรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กสังเวียนนางงามที่สวยสมคง ทรงคุณค่า ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน ร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังให้กับ “วีนา ปวีนา ซิงห์” มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ คนใหม่ของประเทศไทย