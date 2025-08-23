สังคม-สตรี

เปิดประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ปิดตำนานนางรอง สู่ควีนจักรวาล

เปิดประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ปิดตำนานนางรอง สู่ควีนจักรวาล

ฝันที่เป็นจริง! ในที่สุดความพยายามก็สัมฤทธิ์ผล สำหรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 “วีนา ปวีนา ซิงห์’ ที่ในที่สุดก็สามารถทำตามฝันได้สำเร็จ คว้ามงกุฏในยุคของ MGI อย่างสง่างาม

ซึ่งเส้นทาง “กว่าจะคว้ามง” ของเธอนั้นเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลย โดยวีนา ปวีนา ปัจจุบัน อายุ 29 ปี เธอเป็นลูกครึ่งไทย – อินเดีย ซึ่งเส้นทางการประกวดนางงามของวีนาเริ่มต้นเมื่อครั้งที่เธอเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ซึ่งปีนั้นมีรุ่นพี่ในสถาบันอย่าง “แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” ที่ดำรงตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 และกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง

วีนาจึงตัดสินใจเริ่มประกวดบ้าง ด้วยความที่เชื่อในศักยภาพของตัวเอง โดยมีแนทเป็นแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ประกอบกับเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นมากกว่าเวทีประกวดที่มองหาแค่ความสวย แต่ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึง “คุณค่า” ของผู้หญิง เป็นพื้นที่แสดงความสามารถ และความฉลาด วีนาจึงคิดว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สตอบโจทย์ความต้องการในใจเธอมากที่สุด

ครั้งแรกที่เธอท้าลองคือการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ในยุคสุดท้ายของ แดง-สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ซึ่งเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง ขณะที่ผู้ชนะในปีนั้นคือ นิ้ง-โศภิดา จิระไตรธาร ก่อนที่เธอจะเดินตามความฝันอีกครั้งในปี 2020 กับยุคของ แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ซึ่งปีนี้เป็นอีกปีที่ใกล้มงกุฎมากที่สุด แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย การประกวดเสร็จสิ้นโดยที่เธอคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ขณะที่ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม เป็นผู้ชนะในปีนั้น

ADVERTISMENT

หลังจากนั้น 2 ปีต่อมา เธอตัดสินใจแขวนส้นสูงและเข้าประตูวิวาห์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวอินเดีย (ปัจจุบันได้จบความสัมพันธ์แล้ว) ทว่าความฝันที่เธอคิดว่าหมดโอกาสแล้ว จู่ๆ กองประกวดมิสยูนิเวิร์สก็เปลี่ยนกติกาโดยอนุญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือมีบุตรแล้ว สามารถเข้าร่วมประกวดได้โดยไม่จำกัดอายุ

ซึ่งเธอจึงขอเดิมพันกับการทำตามความฝันอีกครั้งในปี 2023 ในฐานะตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สภูเก็ต แต่ถึงอย่างนั้นความฝันในการคว้ามงก็ยังไม่สำเร็จ เธอไปได้ไกลที่สุดในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมงกุฎตกเป็นของ แอนโทเนีย โพซิ้ว

หลังจากพบกับความผิดหวังรอบที่ 3 วีนาประกาศแขวนส้นสูงอีกครั้ง โดยพูดว่าจะไม่ขอประกวดนางงามอีกต่อไปแล้ว ท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆ ที่ยังคงหวังว่าเธอจะกลับมาคืนสังเวียนนางงาม แต่ด้วยแรงเชียร์ของแฟนคลับที่มีเสมอมาทำให้วีนาตัดสินใจลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ในฐานะตัวแทนของ จ.สระบุรี และขึ้นแท่นตัวเต็งทันที และสามารถคว้ามงกุฏแห่งความฝัน เป็นสาวงาม “หนึ่งในร้อย” ที่คู่ควรกับมงกุฏ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์”

ซึ่งหลังจากนี้เธอจะเป็นตัวแทนสาวไทย ร่วมประกวดบนเวที “มิสยูนิเวิร์ส” ครั้งที่ 74 ในเดือนพฤศจิกายน ที่ประเทศไทย ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เธอสามารถทำภารกิจคว้ามงสามได้สำเร็จ

 