เปิดประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ปิดตำนานนางรอง สู่ควีนจักรวาล
ฝันที่เป็นจริง! ในที่สุดความพยายามก็สัมฤทธิ์ผล สำหรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 “วีนา ปวีนา ซิงห์’ ที่ในที่สุดก็สามารถทำตามฝันได้สำเร็จ คว้ามงกุฏในยุคของ MGI อย่างสง่างาม
ซึ่งเส้นทาง “กว่าจะคว้ามง” ของเธอนั้นเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลย โดยวีนา ปวีนา ปัจจุบัน อายุ 29 ปี เธอเป็นลูกครึ่งไทย – อินเดีย ซึ่งเส้นทางการประกวดนางงามของวีนาเริ่มต้นเมื่อครั้งที่เธอเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ซึ่งปีนั้นมีรุ่นพี่ในสถาบันอย่าง “แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” ที่ดำรงตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 และกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง
วีนาจึงตัดสินใจเริ่มประกวดบ้าง ด้วยความที่เชื่อในศักยภาพของตัวเอง โดยมีแนทเป็นแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ประกอบกับเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นมากกว่าเวทีประกวดที่มองหาแค่ความสวย แต่ยังเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึง “คุณค่า” ของผู้หญิง เป็นพื้นที่แสดงความสามารถ และความฉลาด วีนาจึงคิดว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สตอบโจทย์ความต้องการในใจเธอมากที่สุด
ครั้งแรกที่เธอท้าลองคือการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ในยุคสุดท้ายของ แดง-สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ซึ่งเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง ขณะที่ผู้ชนะในปีนั้นคือ นิ้ง-โศภิดา จิระไตรธาร ก่อนที่เธอจะเดินตามความฝันอีกครั้งในปี 2020 กับยุคของ แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ซึ่งปีนี้เป็นอีกปีที่ใกล้มงกุฎมากที่สุด แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย การประกวดเสร็จสิ้นโดยที่เธอคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ขณะที่ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม เป็นผู้ชนะในปีนั้น
หลังจากนั้น 2 ปีต่อมา เธอตัดสินใจแขวนส้นสูงและเข้าประตูวิวาห์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวอินเดีย (ปัจจุบันได้จบความสัมพันธ์แล้ว) ทว่าความฝันที่เธอคิดว่าหมดโอกาสแล้ว จู่ๆ กองประกวดมิสยูนิเวิร์สก็เปลี่ยนกติกาโดยอนุญาตให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หรือมีบุตรแล้ว สามารถเข้าร่วมประกวดได้โดยไม่จำกัดอายุ
ซึ่งเธอจึงขอเดิมพันกับการทำตามความฝันอีกครั้งในปี 2023 ในฐานะตัวแทนจากมิสยูนิเวิร์สภูเก็ต แต่ถึงอย่างนั้นความฝันในการคว้ามงก็ยังไม่สำเร็จ เธอไปได้ไกลที่สุดในตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมงกุฎตกเป็นของ แอนโทเนีย โพซิ้ว
หลังจากพบกับความผิดหวังรอบที่ 3 วีนาประกาศแขวนส้นสูงอีกครั้ง โดยพูดว่าจะไม่ขอประกวดนางงามอีกต่อไปแล้ว ท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆ ที่ยังคงหวังว่าเธอจะกลับมาคืนสังเวียนนางงาม แต่ด้วยแรงเชียร์ของแฟนคลับที่มีเสมอมาทำให้วีนาตัดสินใจลงประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ในฐานะตัวแทนของ จ.สระบุรี และขึ้นแท่นตัวเต็งทันที และสามารถคว้ามงกุฏแห่งความฝัน เป็นสาวงาม “หนึ่งในร้อย” ที่คู่ควรกับมงกุฏ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์”
ซึ่งหลังจากนี้เธอจะเป็นตัวแทนสาวไทย ร่วมประกวดบนเวที “มิสยูนิเวิร์ส” ครั้งที่ 74 ในเดือนพฤศจิกายน ที่ประเทศไทย ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เธอสามารถทำภารกิจคว้ามงสามได้สำเร็จ