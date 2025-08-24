8 ปีแห่งความพยายาม ‘วีนา’ เปิดใจครั้งแรกหลังคว้า MUT 2025 มงกุฎที่ไม่ได้มาด้วยโชค

8 ปีแห่งความพยายาม ‘วีนา’ เปิดใจครั้งแรกหลังคว้า MUT2025 มงกุฎที่ไม่ได้มาด้วยโชค
สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวด “Miss Universe Thailand 2025” ในยุคของ “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” พร้อมกับผู้ครองมงกุฏยุคแรกอย่าง “วีนา ปวีนา ซิงห์” คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
หลังจากความพยายามยาวนานกว่า 8 ปี และการกลับมาประกวดถึง 4 ครั้ง ท่ามกลางความตื้นตันใจของแฟนนางงาม โดยครั้งนี้เธอเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังมงว่า เคล็ดลับสำคัญคือ “ความไม่ยอมแพ้และการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ” พร้อมย้ำอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่กำลังไล่ตามความฝันว่า สักวันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นจริงเหมือนที่เธอยืนอยู่ตรงนี้
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2018 วีนาก้าวขึ้นเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เป็นครั้งแรก ในวัยเพียง 20 ปี ซึ่งเต็มไปด้วยความหวัง แต่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ ความฝันแรกของเธอจบลงด้วยความผิดหวัง เธอเคยบอกว่า หลังเวทีในวันนั้น เธอคิดจริง ๆ ว่าจะไม่กลับมาประกวดอีก
แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป เธอได้ค้นพบความจริงในใจตนเองว่า สิ่งที่รักที่สุดไม่ใช่ชัยชนะ ไม่ใช่เพียงมงกุฎที่ส่องประกาย แต่คือ “การได้ส่งต่อแรงบันดาลใจ” ผ่านบทบาทของนางงาม นั่นคือเหตุผลที่เธอกลับมาอีกครั้ง
ซึ่งการกลับมาแต่ละครั้ง ไม่ใช่เพียงการขึ้นเวที แต่คือการ “เติบโตขึ้น” ทีละก้าวปีแล้วปีเล่า วีนาฝึกฝนตัวเองในทุกด้าน ทั้งการเดิน การตอบคำถาม บุคลิกภาพ และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะ “จัดการกับหัวใจของตัวเอง” เพราะเวทีนางงามไม่เพียงตัดสินกันที่ความสวยงามภายนอก แต่ยังวัดกันที่ความแข็งแกร่งจากภายใน
เธอยอมรับว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีวันที่เหนื่อยจนแทบถอดใจ วันที่มองไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้า แต่สิ่งที่คอยปลุกเธอขึ้นมาทุกครั้งคือ “ความเชื่อ” ว่าเธอยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้
เพราะฉะนั้น สำหรับเธอแล้วมุงกุฏมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่เธอได้รับ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจ
ซึ่งเธอเผยว่า “วีนารู้ว่ามีเด็กแบบวีนาที่อาจจะอยู่ภายใต้กรอบของพริวิเลจที่ไม่เคยได้รับ หรือว่าเคยสู้และแพ้มาหลายครั้ง สุดท้ายแล้วถ้าวีนาทำได้วันนี้คนที่มองอยู่หรือคนที่กำลังเจอปัญหาในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ เขาจะมีแรงฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง และตรงนี้ทำให้เรามีกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในฐษนะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์”
ซึ่งค่ำคืนการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 คือค่ำคืนที่ “หัวใจของวีนาเต้นแรงที่สุดในชีวิต” เพราะมันไม่ใช่เพียงการตัดสินผลการประกวด แต่มันคือการตัดสินเส้นทาง 8 ปีของเธอ ว่าความพยายามทั้งหมดจะได้ผลหรือไม่
เธอยอมรับว่าในรอบตอบคำถาม ความกดดันถาโถมเข้ามาเต็มที่ เพราะในใจเธอคิดว่า “8 ปีที่พยายามมาทั้งหมดอาจจบลงด้วยคำถามเพียงสองข้อ” แต่เธอก็พยายามควบคุมใจให้มั่นคงที่สุด
จนกระทั่งวินาทีที่เสียงประกาศชื่อดังขึ้นว่า “สระบุรี” เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้แทบไม่ไหว มือที่จับกับผู้เข้าประกวดคนข้างๆ สั่นสะท้านไปด้วยความตื้นตัน และเมื่อมงกุฎถูกวางลงบนศีรษะ นั่นไม่ใช่เพียงเครื่องประดับที่ส่องประกาย หากแต่คือ “สัญลักษณ์ของความพยายามที่ไม่สูญเปล่า”
วีนาเผยว่า มงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ไม่ใช่เครื่องหมายของความสวยงามหรือชื่อเสียงเพียงเท่านั้น แต่มันคือสัญลักษณ์ของ “แรงบันดาลใจ” เธอเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจไม่มีพริวิเลจ ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ หรือเคยล้มเหลวมาหลายครั้ง จะมองเห็นความหวังจากเส้นทางของเธอ ว่า…
ถ้า “วีนาทำได้” วันหนึ่งพวกเขาก็สามารถทำได้เช่นกัน
เพราะความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่คือผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
ซึ่งคนที่เธออยากขอบคุณมากที่สุดตลอด 8 ปี ที่ผ่านมาคือ “ชาวนาวี” (ชื่อแฟนคลับ) ที่ทำให้เธอไม่ได้ยืนอยู่บนเส้นทางนี้แต่เพียงลำพัง พวกเขาคอยส่งกำลังใจไม่เคยห่างหายจากการโหวต กดตะกร้า สนับสนุนจนยอดทะลุล้านไปจนถึงสามสิบล้าน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข
แต่คือ “พลังใจ” ที่ผลักดันให้เธอไม่ยอมแพ้ในวันที่เหนื่อยล้า
เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งว่า “วีนาจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เลยถ้าไม่มีทุกคน ขอบคุณจริง ๆ ที่อยู่เคียงข้างมาตลอด 8 ปี”
ตลอดระยะเวลาที่เธอยืนอยู่บนเส้นทางนี้ แน่นอนว่าเธอถูกหลายคนดูถูกมาตลอด ไม่ว่าจะเรื่องหน้าตา หรือเรื่องเชื้อชาติ ซึ่งเธอเผยว่า “ดีใจมากที่ MGI เปิดกว้างเรื่องของเชื้อชาติและมองว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งวีนาเป็นอย่างนั้นจริงๆ”
แม้จะมีเชื้อสายอินเดีย แต่หัวใจของวีนาคือความเป็นไทยเต็มร้อย เธอเกิดที่เชียงใหม่ พูดภาษาไทย เติบโตกับวัฒนธรรมไทย และหลงรักอาหารไทย
“ขอขอบคุณพี่ณวัฒน์และทุกๆ คนที่เปิดใจให้กับวีนา ให้เป็นตัวแทนคนไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส วีนาจะนำความเป็นไทยที่เป็นสากล มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทางเพศ มานำเสนอให้ทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและพร้อมรับคนจากทั่วทุกมุมโลก”
วีนาอยากจะบอกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอินเดีย หรือเชื้อชาติอื่น วันนี้สังคมไทยมีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากๆ เปิดรับเราทุกคน ไม่ว่าเราจะมาจากประเทศไหน หรือจะมาจากเชื้อชาติใด ประเทศไทยพร้อมต้อนรับ และเราอยู่กันแบบเพื่อน ครอบครัว วีนาดีใจที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทย”
ชัยชนะในปี 2025 ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของวีนา เพราะจากนี้ไป เธอจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีจักรวาล
เธอรู้ดีว่านี่คือการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุด ที่รวบรวมผู้หญิงเก่งจากทั่วโลก แต่แทนที่จะหวั่นไหว เธอกลับมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้โลกเห็นว่า
“ประเทศไทยไม่ใช่เพียงดินแดนแห่งรอยยิ้ม แต่ยังเป็นประเทศที่เปิดกว้าง หลากหลาย และเต็มไปด้วยศักยภาพ”
ในเส้นทางกว่า 8 ปี วีนาก็เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยร้องไห้ เคยคิดจะหยุดวิ่งตามความฝัน แต่เธอก็ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
วันนี้ “วีนา ปวีนา ซิงห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ได้ยืนอยู่ตรงจุดที่เธอฝัน ไม่ใช่เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เพราะเธอไม่เคยหยุดพยายาม และไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเอง
และบางที เรื่องราวของเธออาจเป็นคำตอบให้กับเราเช่นกันว่า ความฝันนั้นจะเกิดขึ้นจริง หากเราไม่ยอมแพ้
พร้อมกับทิ้งท้ายว่า “ปีนี้ไม่ฝากใครไปจักรวาลแล้วนะคะ เพราะจะไปด้วยตัวเองค่ะ”