แม่คือแรงบันดาลใจ ‘เบน-กัลยานี กมลวิศิษฎ์’ ผู้บริหารหญิงแห่ง บีเจ ยีนส์
ถ้าเอ่ยชื่อ “เบน-กัลยานี กมลวิศิษฎ์” หลายคนคงคุ้นภาพลักษณ์ผู้บริหารหญิงคนเก่งแห่ง บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) ที่โลดแล่นในวงการธุรกิจแฟชั่น แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ไม่ได้มาจากเพียงพรสวรรค์หรือความมุ่งมั่นส่วนตัว หากยังมีแรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่เธอรักและเคารพที่สุด นั่นก็คือ คุณแม่วรรธนี บุญญลักษณ์ เจ้าของบริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำกัด ผู้เป็นต้นแบบทั้งเรื่องงานและชีวิตครอบครัว
เบนเล่าว่า เธอซึมซับความเป็นนักสู้ และการทำงานหนัก ขยัน อดทน จากคุณแม่มาตั้งแต่เด็ก จนสามารถต่อยอดเส้นทางธุรกิจของครอบครัวมาสู่การสร้างบริษัทของตัวเองในชื่อ บุญกมล อิเล็คทริคดีไวซ์ จำกัด พร้อมๆ ไปกับการบริหารธุรกิจแฟชั่นที่รักควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว
ไม่เพียงบทบาทนักธุรกิจเท่านั้น แต่ในฐานะคุณแม่ลูกสี่-น้องวาเลนไทน์, น้องเวย์ลานี่, น้องเวิร์คเบียร์ และน้องเวเน่โน่
เบน-กัลยานี ก็ถือว่าได้ถอดแบบความเป็น “คุณแม่มือทอง” มาจากต้นฉบับเต็มๆ โดยเผยเคล็ดลับการเลี้ยงว่าเน้นความเป็นธรรมชาติ ให้เด็กๆ เติบโตตามวัยและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ด้วยการสอนลูกจากเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ร่าเริง และพร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะจากการเดินทางที่ครอบครัวทำอยู่เสมอ ซึ่งช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้และความสุขไปพร้อมกัน
และในโอกาส เดือนวันแม่ปีนี้ ครอบครัวกมลวิศิษฎ์ก็อบอวลไปด้วยความรักเช่นเคย เบนจัดเค้กโฮมเมดและพวงมาลัยช่อสวย มอบแด่คุณแม่วรรธนี เพื่อสื่อถึงความกตัญญูและความรักที่เธอมีต่อผู้หญิงที่เป็นทั้ง “แรงบันดาลใจ” และ “รากฐานความสำเร็จ” ในชีวิตเรียกได้ว่า “สวย เก่ง ได้แม่” ไม่ใช่แค่คำชม
แต่เป็นนิยามที่สะท้อนตัวตนของ “เบน กัลยานี” ได้อย่างแท้จริง