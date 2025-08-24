นอนมาจริงไหม? วีนา เปิดใจหลังคว้า MUT2025 เคลียร์ชัดล็อกมง ฟาดยอด 32 ล้าน พร้อมรองทั้งสี่ “แพรว-เดล-พลอย-กิ๊ฟ” เผยความรู้สึกกว่าจะ top5 เจอดรามามาแค่ไหน?
เรียกได้ว่าเป็นไปตามคาดก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไร? สำหรับ top5 ของการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” ในค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งจะเรียกว่านอนมาไหม? สำหรับ “วีนา ปวีนา ซิงห์” ที่คว้ามงไปครองหลังเดินบนเส้นทางนี้กว่า 8 ปี กับการประกวดมา 3 ครั้งกับเวทีนี้ และการประกวดครั้งที่ 4 เธอก็ได้คว้ามงมาครองตามฝัน แต่ก็ยังเจอคำครหาว่า “ล็อกมง” ตามแซะไม่เลิก เจ้าตัว พร้อมรองทั้งสี่ “แพรว-เดล-พลอย-กิ๊ฟ” เดินทางมาเผยความรู้สึกผ่านรายการคุยแซ่บShow ทางช่องOne31 เป็นที่แรก!! กับประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบเป็นกันเอง
สิ้นสุดการรอคอย สำหรับ 8 ปี บนเส้นทางนี้ วินาทีเมื่อวานที่มงลงเป็นยังไงบ้าง?
วีนา : เมื่อคืนคือฝันที่เป็นจริง เรารอวินาทีนี้มานานมาก ตอนเค้าประกาศ เรายังคิดว่านี่คือเรื่องจริงไหมหรือว่าเราคิดไปเอง ตื้นตันมาก เหมือนน้ำตามันจะไหลออกมา แต่เรามีประสบการณ์ ตอนประกวดสระบุรี เราน้ำตาไหล แต่มาสคาร่ามันก็ไหลออกมาด้วย
และวินาทีจับมือท็อปสอง กับแพรว ได้มีการพูดคุยอะไรกันไหม
วีนา : พี่แพรวบอกกับวีนาว่า ทำดีที่สุดแล้ว เก่งมากแล้ว และวีนาก็บอกพี่แพรวว่า ฉันไม่อยากร้องไห้ ไม่อยากให้น้ำตาไหลออกมาเยอะ เราก็อยากจะทำโมเมนต์นี้ ให้มันสวยที่สุด เพราะเรารอมา 8 ปี
หลังจากที่มงลงเสร็จแล้ว เราจะคุยกับคุณยายกับคุณแม่หรือยัง?
วีนา : คุณยายก็บอกว่าดีใจด้วยนะ ในที่สุดความฝันก็เป็นจริง ส่วนคุณแม่กับคุณป้า เค้าก็จะรู้ว่า วีนาพยายามมาหลายปีมาก แต่ละคนพูดแล้วก็เสียงสั่นกันไป เค้าดีใจกับความฝันที่เป็นจริงแล้ว ซึ่งคุณยายก็บอกว่าเค้าไหว้พระทุกวัน เพื่อให้วีนาประสบความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้
หลังจากที่ได้ทำภารกิจหน้าเวทีเสร็จแล้ว พอเรามาอยู่กับตัวเอง เราได้บอกอะไรกับตัวเองบ้าง?
วีนา : ตอนนั้นคือหิวมาก เราก็ขอกินอะไรก่อน จากนั้นก็รวบรวมสติ ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะ ด้วยความที่เรา เป็นคนที่มูฟออนเร็วมาก เราก็ตั้งสติกับตัวเองว่า จากนี้ไปมันคือจุดเริ่มต้นต้องเดินทางไปสู่มิสยูนิเวิร์ส ต่อไปเราจะใส่ชุดอะไรดี ทักไปหาดีไซเนอร์ ว่าออกแบบชุดให้หน่อย แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูด แม่ส้มคือแม่คนที่4 ของวีนา เพราะนอกจากคุณแม่ คุณยาย คุณป้า ก็มีแม่ส้มนี่แหละ ส่งกำลังใจให้ทุกวันเลย เมื่อวานที่เอาดอกไม้มาให้ อยากจะลงไปกอด แล้ววีนาก็มีคำพูดอยากจะบอกแม่ส้ม วีนาอยากขอบคุณ ที่เมตตาวีนามาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2023 ที่มานั่งร้องไห้กับแม่ส้ม แม่ส้มก็ร้องไห้กับวีนา ในวันนั้นที่ความฝันแล้วไม่เป็นจริง แต่วันนี้มันเป็นจริงแล้ว เราจะจับมือไปจักรวาลด้วยกัน
ย้อนกลับไปปี 2018 กลับการเริ่มเส้นทางของนางงามของวีนา?
วีนา : ปีนั้นมาประกวดคนเดียว มีพี่ช่างแต่งหน้าช่วยแต่งหน้าให้ ตอนนั้นมีความฝันอย่างเดียวเลยว่าอยากจะเป็นมิสยูนิเวิร์ส แล้วจำได้เลยว่าวันนั้นมีสื่อสัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ได้มง จะกลับมาประกวดอีกไหม วีนาตอบว่า จะมาจนกว่าจะมง ตั้งแต่เดย์วัน ตอนนั้นอายุ 22 ต่อมาปี 2020 เราไปไกลสุดคือรองอันดับหนึ่ง ตอนนั้นคือดีใจมาก เราทำเต็มที่ ตอนนั้นก็มีคนมาถามว่าเราจะประกวดอีกไหม เราเหนื่อยมาก เราก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจ เพราะเราคิดว่าเราทำเต็มที่แล้ว แต่ 6-7 เดือน แพสชั่นมันก็กลับมา แล้วมาประกวดอีกรอบนึง 2023 ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเห็นว่าเจ้าของมิสยูนิเวิร์ส เป็นคนไทยด้วย อยากจะมาประกวดอีกรอบนึง เพื่อทำตามความฝันของตัวเอง แต่ด้วยโชคชะตา วีนา ว่าคนเรามันต้องมีจังหวะของมัน ก็ดีใจที่วีนาได้มาประกวดอีกครั้ง ในยุคของ MGI ตรงกับสิ่งที่วีนาต้องการ จนได้สวมมงในวันนี้
ตอนที่เราประกวดมาสามครั้งแล้ว เราเคยคุยกับตัวเองไหม ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้?
วีนา : หลังจากจบครั้งที่สาม วีนาก็คุยกับตัวเองว่า เราจะพอแค่นี้ เราก็บอกกับคนอื่นว่า คงจะไม่มาแล้ว แต่พอบอสได้ถือลิขสิทธิ์ และวิธีการของบอส มันทำให้วีนา ตัดสินใจกลับมาเป็นคนอีกครั้ง เป็นการดึงศักยภาพของนางงามออกมาได้อย่างเต็มที่ แล้วก็อยากจะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในแบบฉบับของบอสคนแรก พอบอสประกาศปุ๊ป ยังไม่ครบ 24 ชม. วีนาสมัครเลย
หลายคนเอาเราเป็นตัวอย่าง ในเรื่องของความพยายาม?
วีนา : วีนารู้สึกว่าในชีวิตของเรา บางทีเส้นทางของเรา อาจจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้ เราต้องทำได้แน่นอน เวลามีคนมาถามความสำเร็จของเรา เราก็บอกว่าเราต้องฝึก แล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราทำได้แน่นอน วีนาเอาตัวเองเป็นบทพิสูจน์ว่า ถ้าตัวเองไม่ยอมแพ้ ความพยายามมากกว่าสามครั้ง หลายคนบอกว่าพยายามสามครั้ง ก็ล้มเลิกเถอะ ซึ่งมันเป็นคำที่ไม่จริง เพราะครั้งที่สี่มันจะได้เอง เราเดินอีกแค่ก้าวเดียว เราอย่ายอมแพ้ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไป เราอาจจะคว้ามันเป็นไปได้
อยู่ดีๆ พี่ส้ม คุยแซ่บโชว์ เจ้าของรายการ ก็โผล่มาเซอร์ไพร์ส พร้อมหน้าสด?
ส้ม : คือวันนี้ภูมิใจ ดีใจมีความสุข เราดีใจมากกว่าจะเสียน้ำตา
แต่ก็ขอไว้ว่าอย่าดรามา ว่าพี่ส้มเป็นแม่ทูนหัววีนา แต่ก็เป็นพีดี ส่งน้องพลอย ปทุมธานีเข้าประกวด?
ส้ม : น้องพลอยก็รู้ว่าแม่รัก ไปถามเค้าสิ ว่าเราดันเขาขนาดไหน วีนาเอง ก็รู้ว่าเรากรี๊ดหนักแค่ไหน แล้วตอนนี้กลับมาทำงานแล้ว หลังจากที่เราทุ่มเทการเป็นพีดีปทุมธานี และเห็นโปรดักชั่นใหญ่เหมือนการประกวดมิสยูนิเวิร์สปทุมธานี มันจะมีโปรเจคใหญ่กว่านั้นอีก
อย่างครั้งนี้ ถ้ามงไม่ลงแล้วเราจะทำไง?
วีนา : เราคงไม่กลับมาแล้ว ครั้งนี้คือพอแล้ว อย่างที่บอกว่าการกลับมาของเรา เราอยากจะลองในยุคของบอสดู เพราะว่าถ้ามงไม่ลง เราจะกลับไปเรียนต่อที่แคนาดา เพราะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายท่านอยู่ที่นั่นด้วย
ผ่านมาแปดปี กลับเส้นทางการประกวด ในแต่ละครั้งที่มันไม่ประสบความสำเร็จ เราได้กลับไปแก้ไขในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นจุดบอดของเรายังไงบ้าง?
วีนา : เรื่องแรกเลยที่วีนาคิดว่า ถ้าเราจะกลับมาประกวดอีกครั้ง เราต้องแก้ไขการสื่อสาร การพูด การตอบคำถาม มันคือจุดอ่อนของวีนา เราอาจจะทำได้ไม่ดี เราก็เลยไปฝึกตรงนั้นมาเพิ่ม และนอกจากนั้นคือการเดิน นอกจากสวยภายในแล้ว ก็ต้องส่งมาให้ถึงสวยภายนอก เราก็ต้องไปเรียนเพิ่ม
อย่างนี้รอบพรีลิม เห็นว่ามีการเปลี่ยน ชุดหน้า งาน?
วีนา : คือจริงๆมีชุดที่ตัดมาจากต่างประเทศ ประมาณ 3-4 ชุด พอลองแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เรากับพีดีก็คุยกัน ว่าลองร้านนี้ไหม คือเค้าติดต่อมาตั้งแต่แรก แต่เขาก็ไม่กล้าตัดชุดพรีลิมให้เรา เค้าก็บอกว่า เค้าออกแบบชุดนี้ไว้สามปีแล้ว อยากให้วีนาใส่ เค้าก็เลยทำให้วีนา ตัดเสร็จภายใน 7 วัน
มันก็เริ่มมีกระแสว่าเราล็อกมง?
วีนา : เรื่องความที่มงกุฎ เปิดตัวเมื่อต้นเดือนสิงหา เราก็ส่งให้ดีไซเนอร์ บอกว่าขอเครื่องประดับกับชุดให้แมตช์กับมงกุฎ เพราะคิดว่าถ้าเราได้มง มันก็จะออกมาเป็นโทนสีเดียวกันนึง ส่วนกระแสที่บอกว่าเราล็อกมงเพราะว่าเราขายของได้เยอะ มันก็ขายของได้เยอะจริง ก็ขอบคุณทุกคนที่กดตะกร้าให้ ตั้งแต่ก่อนประกวดจนถึงปัจจุบันนี้ เราขายได้โดยรวมแล้วประมาณ 32 ล้านบาท
มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วย มันคือการฝึกฝน บางวันเราไลฟ์ 8 ชั่วโมง บอสเขาให้แคมเปญมา เค้าก็อยากเห็นว่าเรามีความพยายามไหม ซึ่งในส่วนของยอดขายนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง ซึ่งมิสยูนิเวิร์สในปีนี้ ต้องมี 3B เราต้องมีความสวยงาม ตอบคำถามได้ แล้วขายของได้ดี ซึ่งสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นโดยรวม แต่มันอาจจะโดดเด่นที่คุณเห็นว่าเราขายของได้ แต่เขาก็ไม่ได้ว่าจากด้านเดียว เราก็ต้องพิสูจน์ในด้านอื่นๆให้เขาแต่เห็น
วีนา อยากจะฝากถึงคนที่เข้ามาแซะเรายังไงบ้าง?
วีนา : วีนาว่าคำพูดของคนเรา มันมีอิทธิพล มีผล มีพลังมาก การที่เราจะพูดอะไรออกไป มันส่งผลต่อคนรอบข้าง แต่สิ่งที่สำคัญมันมาจากตัวเราด้วย พลังงานเหล่านั้นมันไม่ดีกับตัวเรา แล้วคนที่อ่าน เค้าก็ไม่รู้สึกอยากฟังกับสิ่งเหล่านี้ มีหลายคนที่พยายามทำสิ่งเดิมๆ เหมือนกับวีนา อยากจะทำให้สำเร็จ สิ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจ
วีนาเชื่อว่าการที่เราพูดสิ่งดีๆ ให้กัน มันจะเป็นการผลักดันให้เขาทำสำเร็จได้เร็วมากขึ้น อย่ามาทำลายความรู้สึกกันเลยค่ะ สุดท้ายแล้วมนุษย์เราต้องการมีความสุขในชีวิต แม้เค้าจะพยายามหลาย 100 รอบ แต่มันก็คือความพยายามที่เขาต้องการจริงๆ
เริ่มจาก แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ความรู้สึกเมื่อคืน เป็นยังไงบ้าง?
แพรว : มันก็มีความคาดหวัง เพราะเรามาประกวดเราก็ต้องมีความฝันว่าอยากได้มง แล้วเราก็เคยพูดไปแล้วว่า ถ้าเราไม่มาประกวดในปีนี้ เราก็จะเชียร์น้องเต็มที่ (วีนา) เพราะตอนที่จับมือเขา ก็บอกว่าดีใจนะที่ได้กลับมาแข่งด้วยกันอีกครั้ง เราเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2020 และการกลับมาประกวดครั้งนี้ เราอยากกลับมาสานฝันกับเวทีที่เรารักมากๆ เพราะเราเคยประสบความสำเร็จเคยไปเวทีโลกมาแล้ว ตอนประกวดมิตซูปร้า ครั้งนี้เราใส่เต็มที่ไปแล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าครั้งหน้ากลับมา มันจะเต็มที่แบบปีนี้ไหม ตอนนี้คิดแบบนี้นะ
แต่สิ่งที่คนกังวลกับแพรว คือการช็อตไมค์?
แพรว : มันเกิดขึ้นที่ภูเก็ต มันเหมือนแผลในใจ เราเคยคิดว่าเราข้ามมันไปได้แล้ว แต่พอเรากลับมายืนเวทีเดิมที่เราเคยประกวด เราคาดหวังว่าเราจะได้เสียงปรบมือ มันทำให้เรากดดัน ทำให้เราไม่สามารถพูดออกไปได้ พอผ่านเหตุการณ์นั้นไป มันเกิดปิ๊งในหัว ว่าเลิกคิดได้แล้ว เลิกคาดหวัง เลิกการยอมรับจากคนอื่น เราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ก่อน มันทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านได้แบบจริงๆ ทำให้เราผ่านเข้ารอบสปีด เป็นสี่คนสุดท้าย โดยได้รับเลือกจากกรรมการ คิดว่าน่าจะใช้เป็นการปิดตำนานการช็อตไมค์
ส่วน อเดล นฤมล พิมพ์ภักดี รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 หลายคนตกใจกับการปาดหน้า วีนา เป็นขวัญใจภูเก็ต?
เดล : คือถ้าช็อตไมค์อีกทีนึง เราโดนคนด่าทั้งประเทศแน่
ถัดมา กิ๊ฟ-กมลพร ทองพล รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 รู้สึกยังไงบ้างที่เราเข้ามาเป็นท็อป 5?
กิ๊ฟ : รู้สึกดีใจมาก ตอนแรกใจเต้นแรงมาก ว่าฉันจะเข้าไหมเนี่ย ซึ่งหลังจากนี้ เรายังไม่ได้วางแผนอะไร ขอคิดดูก่อน เพราะที่ผ่านมาก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกัน
และทำไมเป็นเกิดมีมในโซเชียล ว่าอยากเอาเขียดตีปากเรา?
กิ๊ฟ : ว่าเด็กคนไหนที่พูดไม่เก่ง ให้เอาเขียดปาก แต่เราก็ภูมิใจจากที่ไม่มีใครรู้จักเรา พอมีคนรู้จัก เราต้องทำตัวยังไง ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็โดนวิจารณ์ เสียใจนิดนึง เราเองก็มีความรู้สึก แล้วตอนนี้เราก็มาไกลเกินฝัน ต่อมาเมื่อต้นปีเราไปเขาคิชฌกูฏ เราเขียนทีด้ายแดงว่า ขอให้กิ๊ฟติดท็อปห้า มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
สุดท้าย พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์ รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 รู้สึกยังไงบ้างเป็นการประกวดนางงามครั้งแรก?
พลอย : รู้สึกดีใจมาก เราทำเต็มที่จริงๆ ไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ ถามว่าเราจะไปต่อในเส้นทางนางงามไหม ขอเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน ตอนนี้อยากทำงาน
แต่มีชาวเน็ตบางกลุ่ม มองว่า อยากให้พลอยเข้าท็อปสาม?
พลอย : ตัวพลอยมองว่า มันเป็นการเก็บคะแนนตั้งแต่เริ่มต้น แล้วถ้าเราดูการเก็บคะแนน ตั้งแต่เก็บตัวที่ภูเก็ต พลอยมองว่ากรรมการเค้าได้เลือกแล้วว่าใครเหมาะสมกับการเป็นท็อปสาม ไม่ใช่แค่บนเวทีค่ำคืนเมื่อวานอย่างเดียว
ก็รู้สึกยังไงบ้าง ที่ทำความฝันแม่ไม่สำเร็จ?
พลอย : (น้ำตาไหล) หนูสู้เพื่อแม่ส้มนะคะ หนูเต็มที่ในทุกอย่าง หนูหวังว่าแม่คงจะภูมิใจในตัวหนู หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆ เป็นแม่ลูกกันไปนานๆ หนูรักแม่ส้มมาก