เปิดแอพพ์ ‘PANNANA’ ช่วยคนพิการเข้าโรงหนัง ดูได้แบบไร้อุปสรรค
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมคนพิการทางการเห็นชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่นพรรณนา (PANNANA)” ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายวราวุธกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมคนพิการให้มีความมั่นคงในชีวิตและสวัสดิการที่เหมาะสม ด้วยการเข้าถึงโอกาสและได้รับการคุ้มครองทางสังคม โดยยึดหลักการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ ภายใต้ 3 แนวคิด คือ 1) การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment) เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คนพิการเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการกำหนดแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ 2) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีอิสระทางความคิด และมีความเท่าเทียม 3) สร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ (Barrier-Free) เพื่อให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ปี 2568 กระทรวง พม.ยังได้ขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ (Flagship Projects) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเข้มแข็ง ข้ามพ้นความเปราะบาง สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการขับเคลื่อน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1 โครงการ “Top 10” สร้างภาวะผู้นำคนพิการที่สร้างแรงบันดาลใจ 2 โครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สำหรับคนพิการ 3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจต่อคนพิการและความพิการ
นายวราวุธกล่าวว่า สำหรับ “โครงการส่งเสริมคนพิการทางการเห็นชมภาพยนตร์ผ่านแอพพลิเคชั่นพรรณนา (PANNANA)” สามารถช่วยให้คนพิการทางการเห็นในการเข้าถึงสื่อภาพเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม (Inclusive) โดยมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวง พม. ให้จัดงานชมภาพยนตร์ (เล่นเสียงบรรยายภาพ) ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ (SF Cinema) สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่นพรรณนาผ่านการชมภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า” อีกทั้งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ต่อยอดพัฒนาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นรองรับการใช้งานของคนพิการ รวมถึงผู้ผลิตภาพยนตร์เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยายผลการใช้งานแอพพลิเคชั่นร่วมกับโรงภาพยนตร์ชั้นนำ ด้วยการทดลองใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าถึงภาพยนตร์ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค สร้างความเสมอภาคให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
“อย่างไรก็ตาม ต้องขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ที่ได้บรรจุแอพพลิเคชั่นพรรณนา (PANNANA) ทำให้การรับชมภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์ต่างๆ ของคนพิการทางการเห็นได้ง่ายขึ้น มีอรรถรสไม่ต่างจากคนที่สามารถเห็นภาพได้ โดยใช้ Smartphone Application ผ่านหูฟังเชื่อมการเล่นเสียงบรรยายภาพของคนพิการทางการเห็น นับเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานการชมภาพยนตร์ของคนพิการทางการเห็นให้สามารถชมภาพยนตร์ทั้งในประเทศและสากลจาก Blockbuster ได้” นายวราวุธกล่าว