ททท. ผนึกกำลัง ‘โอปอล’ ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยว เสิร์ฟเอกลักษณ์ไทยมัดใจทั่วโลก 

ททท. ผนึกกำลัง ‘โอปอล’ มิสเวิลด์ ทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยว เสิร์ฟเอกลักษณ์ไทย มัดใจทั่วโลก
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 พร้อมด้วย สตีเฟน ดักลาส มอร์ลีย์ ผู้บริหารจาก Miss World Organization (MWO) ปิยาภรณ์ แสนโกศิก CEO บริษัท TPN Global (TPNG) และ ทีมงานจาก เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
ซึ่งการหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่าง ททท. และเวที Miss World Thailand ในการใช้พลัง Soft Power ของตัวแทนสาวไทยในการสื่อสารเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมวางแนวทางบูรณาการการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ทั้งในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อีกทั้งเวที Miss World ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการส่งต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมที่มีคุณค่าและงดงาม การมีตัวแทนสาวไทยที่มีทั้งความสามารถและวิสัยทัศน์ เช่น โอปอล รวมถึงทีมผู้บริหารจาก TERO Entertainment และ TPNG ที่มีความเข้าใจด้านการสื่อสารระดับสากล จะช่วยเสริมพลังให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจำยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ททท. และ TERO Entertainment, TPNG และ Miss World Organization เตรียมวางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันในหลายโครงการ อาทิ การเดินทางเยือนจังหวัดท่องเที่ยวรอง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Miss World Thailand และกิจกรรมเชิง CSR เพื่อแสดงบทบาทของนางงามในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว