เปิดโฉม 30 ผู้เข้ารอบร่วมชิงตำแหน่ง นางสาวถิ่นไทยงาม 2568
เปิดโฉมหน้าเรียบร้อยแล้วสำหรับกองประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม 2568″ ซึ่งนำโดย สมใจนึก เองตระกูล ประธานที่ปรึกษา และสินีนารถ เองตระกูล ประธานบริหาร กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ซึ่งจัดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าประกวดในปีนี้ที่มีผู้สมัครกว่าร้อยคน โดยคัดเหลือเพียง 30 คนสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดจะเข้าร่วมประชันความงามในรอบตัดสินในโอกาสฉลองการประกวดครบ 75 ปี
โดย สินีนารถ เองตระกูล เปิดเผยว่า “ในปีนี้เรามุ่งเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมด้วยความสวย บุคลิกภาพดี มีความสามารถรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งมีผู้สมัครคึกคักเช่นเคยกว่าร้อยคน โดยรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากใบสมัคร และวิดีโอแนะนำตัว ให้เหลือ 50 คน จากนั้นจึงได้นัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ และให้เหล่าสาวงามได้แสดงความสามารถและโชว์ปฏิภาณไหวพริบขับเคี่ยวกันอย่างสูสีจนเป็นที่หนักใจของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก”
โดยเหล่า 30 สาวงามที่ผ่านด่านรอบสัมภาษณ์ ได้อวดโฉมพร้อมกันครั้งแรกด้วยการเข้าเยี่ยมชม และถ่ายทำ VTR ในอาณาจักรเอสพาร์ค รังสิต (ESC Park) ศูนย์รวมสนามกีฬาและแหล่งสันทนาการชั้นนำ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวหลัก โดยบรรยากาศการถ่ายทำ VTR เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 7-12 กันยายน ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน จะร่วมขับเคลื่อนเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพิเศษ อาทิ TIP ICONIC STAR , QUEEN OF SALES By Tel2tell tv shopping และเหล่าสาวงามจะได้ร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่ให้ประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ กิจกรรมเล่าประกันภาษาถิ่น กับ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , เยี่ยมชม บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (EBI) บริษัทในเครือของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เพื่อชมกระบวนการผลิต Bio Products อาทิ Bio PCM สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ (ผ้าไทย) รวมถึงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) , ท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทำกิจกรรม Workshop ผ้ามัดย้อม กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , สนุกกับกิจกรรมช้อปปิ้งจาก บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด มารังสรรค์เมนูอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค และยังสนุกกับกิจกรรมกันแดดทั่วถิ่น กับ BB Care
ส่วนการประกวดรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 ณ โรงแรม เอส พาร์ค โฮเต็ล (ESC Park Hotel) รังสิต ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามลุ้นเหล่าสาวงามได้ที่แฟนเพจ FB: นางสาวถิ่นไทยงาม