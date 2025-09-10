มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงใหม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดเชียงใหม่โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายเอสนะ ชินชำนาญ ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมในพิธี เชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เเจ่ม จำนวน 2,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน
จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนได้รับผลกระทบใน 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน 769 ครัวเรือน 2,816 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมจำนวน 25 ราย และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 157 ครัวเรือน 980 คน
“มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง คือการร่วมกัน ระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และ จิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้ง การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน“