รู้จัก ‘จิ๊บบี้ เอวาริณณ์’ เมกอัพอาร์ติสต์ ‘ลิซ่า แบล็กพิงก์’ เข้าชิงรางวัลใหญ่เอ็มมี อวอร์ดส์ 2025
เป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่สร้างประวัติครั้งสำคัญให้กับวงการความงาม สำหรับ “จิ๊บบี้ เอวาริณณ์ พันธุ์วิเชียร” หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ “Jibbie Rubie” เมกอัพอาร์ติสต์และบิวตี้ครีเอเตอร์ของไทย เมื่อมีชื่อเข้าชิง รางวัล Creative Art Emmy Awards ครั้งที่ 77 ประจำปี 2025 จากผลงานในซีรีส์ The white Lotus ซีซั่น 3 โดยเธอทำหน้าที่ Personal Makeup Artist ให้กับ “มุก” ที่รับบทโดย “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ ลิซ่า BLACPINK ร่วมกับทีมเมกอัพระดับสากล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เมกอัพอาร์ติสต์ชาวไทยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบนเวที Emmy
จิ๊บบี้ช่างแต่งหน้าชาวไทย นอกจากเธอจะแต่งหน้าให้ มุก ที่รับบทโดย ลิซ่า แล้วเธอยังเคยคว้ารางวัล “The Winner” จากการประกวด “NYX Face Awards Thailand” และได้รับโอกาสเข้าร่วมงาน “NYX Face Awards” ที่กรุงลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ เธอยังได้ทำงานกับศิลปิน และแบรนด์ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วย อาทิ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, ใหม่ ดาวิกา, มาร์กี้ ราศรี, หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, เบกกี้ รีเบกก้า, แอลลี่ อชิรญา, ณิชา ณัฏฐณิชา
ทั้งนี้ จิ๊บบี้ จบจากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 5 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย นิสิตสาวคนนี้คลุกคลีอยู่กับส่วนแฟชั่นโชว์ และงานศิลปะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอสนใจการแต่งหน้า เริ่มจากแต่งหน้าให้เพื่อนๆ ในงานแฟชั่นโชว์ และได้สร้างผลงาน จนมีคนติดตามบนโลกออนไลน์มากขึ้น
สำหรับผลงาน “สร้างชื่อ” ให้จิ๊บบี้ คือ ผลงานใน ซีรีส์ The white Lotus ซีซั่น 3 โดยจิ๊บบี้ ได้เผยถึงเบื้อหลังการทำงานสุดท้ายทายที่สุดในเส้นทางอาชีพ เพราะต้องสร้างลุคของ “มุก” ที่รับบทโดย ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ให้สะท้อนความเป็นไทยและสื่อสารได้กับผู้ชมทั่วโลก
โดยเฉพาะฉาก Full-Moon Party ที่ถ่ายทำท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวและยาวนานในเวลากลางคืน ทำให้ทุกขั้นตอนต้องพิถีพิถัน ตั้งแต่การเลือกเมกอัพที่ทนต่อความร้อนและความชื้น ไปจนถึงการคงความเปล่งประกายท่ามกลางแสงไฟ และโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ อีกทั้งยังต้องรักษาความต่อเนื่องของเมกอัพในทุกซีน พร้อมออกแบบโทนสีที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัย เพื่อดึงเสน่ห์ของลิซ่าออกมาอย่างเต็มที่ และลุคนี้เองได้กลายเป็นผลงานสำคัญที่ทำให้เธอมีชื่อเข้าชิง Emmy ในปีนี้
“เมกอัพในลุคของ มุก คือการถ่ายทอด ethereal beauty ในแบบร่วมสมัย ผิวบางเบาเปล่งประกายดู luminous และ flawless ดวงตาสะกดสายตาด้วย soft brown smokey แต่งแต้มด้วย shimmer เบาๆ ทำให้มีประกาย และเสริมด้วย winged eyeliner และ wispy lashers ที่ยกหางตาอย่างมีเสน่ห์ ริมฝีปากโทน nude-peach gloss ดูอ่อนเยาว์สดใส ตัดกับพวงแก้ม baby pink ที่ผสมเข้ากับ bronzer & contour อย่างลงตัว” จิ๊บบี้เล่า
สำหรับประสบการณ์ร่วมงานกับ ลิซ่า BLACKPINK นอกเหนือจากผลงานใน The White Lotus แล้ว จิ๊บบี้ยังเคยมีโอกาสร่วมงานกับลิซ่าในหลายโอกาสสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น งานวันเกิดครบรอบ 27 ปี ของลิซ่า ที่จัดขึ้นที่ House Of Heals เป็นคลับของแดร็กควีนชื่อดัง โดยธีมของงานคือสีทองสุดระยิบระยับ ให้บรรยากาศหรูหราแบบคลาสสิก อบอุ่นไปด้วยความรักของครอบครัว เพื่อนสนิท และดารานักร้องคนดังที่มากันมากมาย, งาน Countdown 2025 ที่ไอคอน, ปก Cover Singer เพลง MY Only Wish, ภาพถ่ายประกาศโปรเจ็กต์ RCA x LLOUD และภาพถ่ายเปิดตัว LLOUD Company
การได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ลิซ่ามีต่อจิ๊บบี้ แต่ยังตอกย้ำถึงมาตรฐานฝีมือและความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล ซึ่งชื่อของจิ๊บบี้ บนเวที Emmy Awards ครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนแค่ความสำเร็จของเธอ
แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เมกอัพอาร์ติสต์ไทยถูกจับตามองบนเวทีโลก ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าภูมิใจของคนไทย