‘ศุภลักษณ์ อัมพุช’ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จากสาธารณรัฐอิตาลี
นับเป็นอีกเรื่องที่น่ายินดี สำหรับ “คุณแอ๊ว” ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปและเอ็ม ดิสทริค ได้รับเกียรติสูงสุดเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน Knight of the Order of the Star of Italy (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) (กาวาเลียเร เดลลอร์ดิเน เดลลา สเตลลา ดีตาเลีย) ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างคุณูปการโดดเด่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอิตาลีกับประเทศไทยในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และการออกแบบ
โดย ฯพณฯ มิสเตอร์เปาโล ดิโอนิชี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในการทำพิธีมอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ อจฉรา อัมพุช, เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ชาลี โสภณพนิช, จรรยา สว่างจิตร, และบุญเกียรติ-คุณบุญชัย โชควัฒนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ถนนสีลม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน Knight of the Order of the Star of Italy (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ระดับสูงของสาธารณรัฐอิตาลีที่มอบให้กับพลเมืองชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอิตาลีกับต่างประเทศ รวมถึงบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่วัฒนธรรม อิตาลี ภาษา ศิลปะ ดนตรี อาหาร แฟชั่น ดีไซน์ และผู้ที่ช่วยเหลือในด้าน เศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจที่มิสามารถประเมินค่าได้ของผู้ที่ได้รับ
ศุภลักษณ์กล่าวถึงการเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากสาธารณรัฐอิตาลีในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวินในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอิตาลีกับประเทศไทยในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนนานตลอดไป