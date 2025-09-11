แฟนคลับทั่วโลกประทับใจ 23 มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 ในชุดล้านนาร่วมสมัย กลางเวียงเชียงใหม่
กองประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน (Miss International Queen) จังหวัดเชียงใหม่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เนรมิตงาน MIQ 2025 Gala Night: Culture & Couture in Chiang Mai ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ต้อนรับกองประกวด มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 (Miss International Queen 2025 พร้อมไฮไลต์ แฟชั่นโชว์ The Lanna Queen’s Garden โดยมี แอนดอย ปรียากร พรหรหม Miss Tiffany’s Universe 2025 เป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวด 23 สาวงามจากทั่วโลกครองรันเวย์เฉิดฉายโชว์ความงดงามในชุดล้านนาร่วมสมัย อวดโฉมมนต์เสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมสุดล้ำค่าของชาวล้านนา ออกแบบโดย อาจารย์ส้มโอ หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ผู้คว้ารางวัลชุดประจำชาติระดับนานาชาติ 2 ปีซ้อน สะกดทุกสายตา ท่ามกลางเสียงปรบมือและความตื่นตาตื่นใจของผู้ชม
ภายในงานได้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายอาร์โนด์ เบริล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม Anantara Chiang Mai, วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้า วิศิษฏ์ล้านนา เพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว, อิทธิรัฐ สินารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกงสุลประเทศต่างๆ อาทิ สวีเดน เปรู เกาหลี อิตาลี รวมไปถึงเซเลบดารา อย่าง พลอย ชิดจันทร์ ป๊อป อารียา และ อดีตมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปีต่างๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่ของเวทีระดับโลก
ชุดล้านนาร่วมสมัยครั้งนี้ชูซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออย่างแท้จริง ผสมผสานความงามดั้งเดิมและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ดึงเสน่ห์ของ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา มาถ่ายทอดผ่านโครงสร้าง แพตเทิร์น และงานผ้าสุดประณีต ผสมผสานกับความโมเดิร์นระดับโอต์กูตูร์
ไฮไลต์ของการออกแบบอยู่ที่การนำผ้าซิ่นหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นผ้าซิ่นราชสำนัก ผ้าซิ่นเชียงแสน ผ้าซิ่นเมืองเงิน ผ้าซิ่นชาวไทยภูเขา ไปจนถึงผ้าแพรจีน มารังสรรค์เป็น 5 กลุ่มชุดที่เผยความงดงามของภูมิปัญญาไทย ผ่านเทคนิคเดรปปิ้ง แบบตะวันตก ผสานกับการพันผ้าในช่วงอกที่สะท้อนศิลปะการแต่งกายไทยและกลิ่นอายวัฒนธรรมตะวันออกตั้งแต่สมัยกรีกโรมัน
อีกหนึ่งสัญญะที่สำคัญคือเครื่องหัวดอกไม้ ซึ่งอาจารย์ส้มโอหยิบยกจากวิถีล้านนาดั้งเดิมที่หญิงสาวจะมีการเสียบแซมดอกไม้บนมวยผม มาตีความใหม่เป็นเครื่องประดับศีรษะดอกไม้หลากสีขนาดใหญ่ เปรียบเป็น “มงกุฎแห่งความงาม” ดุจการสร้าง Lanna Garden ที่เฉลิมฉลองความงามในทุกมิติอย่างเท่าเทียม
เบื้องหลังแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ ทีมงานที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพียง 3 ชั่วโมง เพื่อเดรปและนุ่งสดชุดให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คน โดยไม่ผ่านการวัดตัวล่วงหน้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญระดับสูงจากทีมงานแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมภาคเหนือในการจับผ้าและเย็บสดบนตัวแบบ
รันเวย์ค่ำคืนนี้จึงไม่เพียงถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ล้านนา แต่ยังตอกย้ำว่าความงามและศิลปะไทยสามารถโลดแล่นบนเวทีโลกได้อย่างสง่างามไม่แพ้ใคร
หลังจากกิจกรรมที่เชียงใหม่ผู้เข้าประกวดจะเข้าสู่รอบสำคัญต่างๆ ได้แก่
- National Costume and Talent วันที่ 15 กันยายน ที่ Emsphere
- The Preliminary วันที่ 18 กันยายน ที่ Tiffany’s Show Pattaya
- The Crowning Finale วันที่ 20 กันยายน ที่ Tiffany’s Show Pattaya
รับชมการถ่ายทอดทุกกิจกรรมการประกวดได้ทาง YouTube ของ Miss International Queen และรอบ The Crowning Finale สามารถรับชมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เวลา 21.40 น ได้อีกหนึ่งช่องทาง