มาดามหยก ร่วมงานมิส อินเตอร์เนชั่นแนล ควีน 2025 กาล่า ไนท์ ย้ำพลังความงามหลากหลาย
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Miss International Queen 2025 Gala Night (มิส อินเตอร์เนชั่นแนล ควีน 2025 กาล่า ไนท์) อย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีทั้งแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน และบุคคลจากหลากหลายวงการเข้าร่วม ร่วมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้นำการจัดเวทีนางงามทรานส์เจนเดอร์ระดับโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Culture Chic ที่ผสานแฟชั่นร่วมสมัยเข้ากับเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา
หนึ่งในแขกกิตติมศักดิ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ “มาดามหยก” กชพร เวโรจน์ ประธานชมรม Change Together & Indy Team ซึ่งได้เข้าร่วมงานในฐานะผู้สนับสนุนความเท่าเทียมและความงามที่หลากหลายมายาวนาน
“มาดามหยก” เผยถึงความรู้สึกหลังงานว่า
“การได้เข้าร่วม Miss International Queen 2025 Gala Night ไม่ใช่แค่การชมความงามบนเวที แต่คือการได้เห็นพลังของความฝันและความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ดิฉันเชื่อว่างานนี้คือแรงบันดาลใจให้สังคมเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ Soft Power ของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น”
มาดามหยก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในเชียงใหม่ครั้งนี้ช่วยสะท้อนศักยภาพของจังหวัด ทั้งด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมิตรต่อชุมชน LGBTQ+ เชียงใหม่คือเมืองที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจ และงานนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกได้
สำหรับการปรากฏตัวของ มาดามหยก จึงไม่เพียงเพิ่มความหรูหราให้ค่ำคืนพิเศษ แต่ยังสะท้อนถึงพลังใหม่ของผู้หญิงไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างเวทีนานาชาติ ในฐานะตัวแทนของการสนับสนุนความงดงามในทุกรูปแบบ