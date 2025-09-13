ฉลอง 22 ปี ‘ไฮโซปาร์ตี้’ กาล่าดินเนอร์การกุศล ถ่ายทอดพลังการแบ่งปัน
กว่า 2 ทศวรรษ “HiSoParty” สื่อไลฟ์สไตล์ชั้นนำ ภายใต้การบริหารของ ครอบครัวธนวิสุทธิ์ นำโดย อินทิรา, พัฒพงษ์ และปรียามล ธนวิสุทธิ์ ได้สะท้อนแนวคิดและแรงบันดาลใจของเซเลบริตี้และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จทั่วฟ้าเมืองไทย พร้อมให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมมาโดยตลอด และในโอกาสครบรอบ 22 ปี บริษัท เวบ พับบลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ HiSoParty Official และนิตยสาร HiSoParty จึงจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลสุดยิ่งใหญ่ “The Heart of Sharing – หัวใจแห่งการแบ่งปัน” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ แอท เจ้าพระยาริเวอร์
ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำของเมืองไทย อาทิ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์, เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์, พ.อ.กฤชพล เศวตนันทน์ , ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, กรณ์ ณรงค์เดช , วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ฯลฯ ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดี
ปรียามล ธนวิสุทธิ์ ผู้บริหาร บริษัท เวบ พับบลิชชิ่ง จำกัด เผยว่า “กว่า 22 ปีที่ผ่านมา HiSoParty ไม่เพียงเป็นนิตยสารหรือแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ที่เป็นนิตยสารออนไลน์เจ้าแรกในประเทศไทย แต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนเรื่องราวของผู้คนที่ประสบความสำเร็จ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคม HiSoParty เติบโตขึ้นเคียงคู่กับสังคมไทย โดยยังคงรักษาเจตนารมณ์สำคัญคือ ‘การแบ่งปัน’ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำ HiSoParty Special Edition ครบรอบ 22 ปี เดือนสิงหาคม 2568 อีกด้วย”
สำหรับ HiSoParty Special Edition ครบรอบ 22 ปี โดดเด่นด้วยโปรเจกต์ “22 Young Visionaries” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ 22 คนที่น่าจับตามองและเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ พวกเขาคือตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และแรงบันดาลใจ ที่พร้อมส่งต่อพลังบวกให้กับคนรุ่นเดียวกันและรุ่นถัดไป ได้แก่ แพรว-พราว ธนวิสุทธิ์, เทมส์ – ฑีฆรี ศิลปอาชา, ลูกจรรย์ – บุญยวีร์ ภาคย์วิศาล, ลูกตาล – ภัทรนันท์ สุขวิมล, เบลล์ – วรดา โสคติยานุรักษ์, เชอร์รี่ – เกษลดา ลือนาม เป็นต้น
โดยโปรเจกต์ “22 Young Visionaries” ได้ทายาทเจเนอเรชันใหม่ของ HiSoParty แพรว ธนวิสุทธิ์ และ พราว ธนวิสุทธิ์ เข้ามามีบทบาทสำคัญ โดย แพรว ลูกสาวคนโต รับหน้าที่ดูแลด้านการออกแบบ
การวางคอนเทนต์ และโซเชียลมีเดีย ขณะที่ พราว ลูกสาวคนกลาง ดูแลด้านคอนเซปต์ การถ่ายแบบ และการตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งต่อเจตนารมณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ HiSoParty ยังคงเป็นสื่อที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และหัวใจแห่งการแบ่งปันสู่สังคมต่อไป
ภายในงานยังจัดชมนิทรรศการ “The Heart of Sharing-หัวใจแห่งการแบ่งปัน” ผ่านภาพถ่ายเซเลบริตี้ชั้นนำ ที่จะได้ร่วมค้นหาความหมายของการแบ่งปัน ผ่านภาพถ่าย คำบอกเล่า และนิยาม
ที่เต็มไปด้วยเจตนารมณ์จริงใจ เพื่อทำให้โลกใบนี้งดงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น สำหรับไฮไลต์สำคัญของงานกับการประมูลเข็มกลัด “ผึ้งไทยรักชาติ” จำนวน 2 ชิ้น ผลงานชิ้นพิเศษจาก Beauty Gems โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล ซึ่งเปิดประมูลในราคาเริ่มต้น 250,000 บาท และได้รับความสนใจอย่างคับคั่ง จนในที่สุด ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 ท่าน สามารถคว้าผลงานชิ้นล้ำค่าไปครองในราคาชิ้นละ 300,000 บาท
นอกจากนี้ สุริยน ศรีอรทัยกุล ยังได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเข็มกลัด “ผึ้งไทยรักชาติ” รุ่นพิเศษภายในงาน ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลครั้งนี้ด้วย