‘วีนา ปวีนา’ นั่งตำแหน่ง Miss Vietjet Fly Green คนแรกของไทย
กระแสสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนยังคงเป็นเทรนด์ใหญ่ระดับโลก ซึ่งปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมได้เร่งสร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เช่นเดียวกันกับ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ที่กำลังปรับตัวครั้งใหญ่ และได้ตอกย้ำพันธกิจ Fly Green ขับเคลื่อนทุกโซลูชันให้มีความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดดึง วีนา-ปวีนา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 และ Miss Vietjet Fly Green คนแรกของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ มาร่วมเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ Fly Green ของสายการบินฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการบินไปสู่เป้าหมาย NET ZERO 2050
โดย วีนา ปวีนา ซิงห์ เปิดเผยความรู้สึกว่า “การได้รับตำแหน่ง Miss Vietjet Fly Green ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิเศษมากสำหรับวีนา เพราะนอกจากเวทีความงามแล้ว วีนายังได้โอกาสในการเป็นกระบอกเสียงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตและมีพลังในการขับเคลื่อนโลก ซึ่งวีนาเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้จากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลาสติก หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน ทุกการกระทำแม้จะดูเล็กน้อย แต่เมื่อรวมพลังกันแล้วจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนค่ะ”
“โดยบทบาท Miss Vietjet Fly Green ไม่ใช่เพียงการเป็นภาพลักษณ์ของสายการบินเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่า การบินกับสิ่งแวดล้อมสามารถเดินไปด้วยกันได้ วีนาอยากให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าทุกคนมีพลังพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ และอยากให้ทุกคนมีความภูมิใจว่าเราได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่เป้าหมาย NET ZERO 2050 ไปด้วยกันค่ะ”
ทั้งนี้ สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ได้สนับสนุนตั๋วเครื่องบินมูลค่า 100,000 บาท สำหรับใช้เดินทางตลอดปี ให้กับ วีนา ในงานฉลองวาระครบรอบ 9 ปี ของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "New Skies, Fly Beyond" ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่ครบครันและประสบการณ์การเดินทางที่สนุกสนานตามสโลแกน "Enjoy Flying!"
