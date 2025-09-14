มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ เปิดตัวชุดประจำชาติไทย ‘ผีตาโขน’ เตรียมอวดโฉมบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ

“กชเบล ศรัณย์รัชต์” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 เปิดตัวชุดประจำชาติไทย “ผีตาโขน” เตรียมพาไปอวดโฉมทั่วโลกบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ผลิตจากฝีมือดีไซน์เนอร์ไทย “อาร์ท อัครัช เนรมิตศิลป์”
เพจเฟชบุ๊ก Miss Grand Thailand โพสต์ภาพ “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” ชุดประจำชาติไทย “ผีตาโขน” เตรียมสวมใส่บนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “ประเพณีผีตาโขน“ อันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีรากฐานเกี่ยวข้องกับตำนานในพุทธศาสนา ถ่ายทอดสู่ชุดประจำชาติไทยที่สะท้อนทั้งศิลปะและจิตวิญญาณของชุมชน ชุดนี้นำแรงบันดาลใจจาก หน้ากากผีตาโขน ที่โดดเด่น แปลกตา และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ผสมผสานกับความอ่อนช้อยของผืนผ้าและรูปทรงที่สง่างาม สื่อถึงพลังศรัทธา ความสามัคคี และความสนุกสนานของชุมชน
ชุดประจำชาติ “ผีตาโขน” จึงไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองและความเชื่อทางจิตวิญญาณ แต่ยังสะท้อนถึงการ อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทย ให้โลกรับรู้และจดจำอีกด้วย ออกแบบ และตัดเย็บโดย อาร์ท อัครัช เนรมิตศิลป์
ทั้งนี้การประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในเดือนตุลาคมนี้