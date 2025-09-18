ฉลองวันชาติ 204 ปี กงสุลใหญ่ฯ ย้ำความสัมพันธ์ทางการทูต 50 ปี ‘ไทย-นิการากัว’ แน่นแฟ้น

ฉลองวันชาติ 204 ปี ‘จักร จามิกรณ์’ กงสุลใหญ่ฯ ย้ำความสัมพันธ์ 50 ปี ‘ไทย-นิการากัว’ แน่นแฟ้น
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงฉลองวันชาติสาธารณรัฐนิการากัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 204 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพ และครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย และสาธารณรัฐนิการากัว ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ นิรัตน์ อยู่ภักดี ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ให้เกียรติขึ้นกล่าวแสดงความยินดี ในนามของประธานวุฒิสภาไทย พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จักร จามิกรณ์ ในฐานะกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐนิการากัว ประจำประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้ร่วมงาน พร้อมกล่าวด้วยว่า การจัดงานฉลองนี้ยังถือเป็นการจัดงานฉลองวันชาติอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก พร้อมถือโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตของที่ยาวนานมาถึง 50 ปี พร้อมเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและนิการากัว จะสามารถขยายการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการทูต
ในงานได้รับเกียรติจากแขกหลากหลายวงการ ร่วมยินดี อาทิ เอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ประจำเทศต่างๆ จักรพันธ์ ยุวรี ผู้อำนวยการกองลาตินอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมด้วยสาวสวยจากเวทีนางงาม น้ำเหนือ-วารี งามขำ มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2025 มาร่วมแสดงความยินดี
เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความยินดี และอบอุ่นด้วยมิตรภาพงดงาม สะท้อนถึงสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศยืนยาวสืบไป