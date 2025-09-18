พัทยาเดือด! มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 สาดพลังความสวยรอบพรีลิมฯ
Miss International Queen 2025 โค้งสุดท้าย รอบ Preliminary ณ โรงละคร Tiffany’s Show พัทยา เดือดเกินต้าน เมื่อ 23 สาวจากทั่วโลกขึ้นเวทีโชว์ความมั่นใจในรอบ ชุดว่ายน้ำ สาดพลังเซ็กซี่อย่างสง่างาม และรอบ ชุดราตรี ดุจราชินีจรัสแสง ส่งออร่าสมศักดิ์ศรี ทั้งตัวเต็งและม้ามืดพลิกเกมกันสุดพลัง ทั้งลีลาการเดิน บุคลิกเปล่งประกาย ส่งพลังความมั่นใจ ล้วนได้ซีนใหญ่ เรียกเสียงฮือฮากระหึ่มโรงละครทิฟฟานี่
ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งชุดว่ายน้ำและชุดราตรีที่โดดเด่นเก็บหมดทุกเม็ด ทำให้ Midori Monet สาวทรานส์จากประเทศสหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล The Preliminary Best Performance ขึ้นแท่นตัวเต็งอย่างเป็นทางการ
สุดท้ายแล้วใครจะคว้ามง Miss International Queen 2025 ไปครอง งานนี้บอกเลยต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายในรอบไฟนัล พร้อมกันนี้ยังมีการประกาศรางวัลพิเศษแบบฉ่ำๆ ได้แก่ Miss Congeniality: Olivia Lauren ประเทศคิวบา
Inspiring Beauty Wansiri Popular Vote : Anne Patricia Lorenzo Diaz ประเทศฟิลิปปินส์
Miss Perfect Skin by Wansiri Wellness Center : Taneung Chanthasenesack ประเทศลาว
Miss Elegant Face by Wansiri Face Design Center : Reyna Morocho ประเทศเอกวาดอร์
Miss Golden Shape by Wansiri Body Center : Khleo Ambrose ประเทศมาเลเซีย
ร่วมลุ้นรอบชิงชนะเลิศ “The Crowning Finale” วันที่ 20 กันยายน เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ที่โรงละคร Tiffany’s Show Pattaya ถ่ายทอดสดทาง YouTube : Miss International Queen และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เวลา 21.40 น. เป็นต้นไป โดยสามารถจองซื้อบัตรรับชมการประกวดรอบ The Crowning Finale ได้ทางอีเมล [email protected] โทร +66(0)38-421700 ต่อ 5 LINE : @TiffanyShowPattaya