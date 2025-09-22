ศูนย์คุณธรรมเผย ดัชนีสุจริตไทยน่าห่วง แนะรบ.ใช้คลังข้อมูลดิจิทัลคุณธรรม กำหนดนโยบายสังคม
ด้วยจุดประสงค์ในการงสร้างระบบนิเวศคุณธรรมให้เติบโต ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมไทยโดยรวม ศูนย์คุณธรรม ยังคงขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ผ่านเครือข่ายบุคคล ชุมชน และองค์กร พร้อมบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมคุณธรรมที่วัดผลได้และนำไปใช้จริง ทั้งในเชิงนโยบายและสาธารณะ โดยในปี 2568 ศูนย์คุณธรรมดำเนินงานเชิงรูปธรรมกว่า 10 ผลงาน อาทิ การสำรวจดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิต การจัดทำศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรม Moral Data Center (MDC) และอีกหลากหลายผลงาน เร่งส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พร้อมวางแผนขับเคลื่อนปี 2569 ด้วยกลไกคุณธรรมแบบพลิกโฉมองค์กร (Moral Reinventing Organization)
ล่าสุด รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า หนึ่งในผลงานที่สะท้อนบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของการสำรวจคุณธรรมในสังคมไทย คือ “ดัชนีชี้วัดคุณธรรม” (Moral Behavior Index: MBI) ครอบคลุมคุณธรรม 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู และการสำรวจ “ทุนชีวิต” (Life Assets) ประจำปี 2568 ในกลุ่มคนไทย 3 ช่วงวัย คือ 13–24 ปี, 25–40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป ผลสำรวจพบว่า ภาพรวมคุณธรรมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ “พอใช้” แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า “สุจริต” และ “พอเพียง” อยู่ในระดับ “น้อย” และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2565–2568 (โดยใช้ปี 2565 เป็นปีฐาน) สะท้อนถึงพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่น่ากังวลของสังคมไทย
ขณะที่ผลสำรวจทุนชีวิต (Life Assets) อยู่ในระดับ “ดี” แสดงให้เห็นถึงพลังบวกและจิตสำนึกร่วมกันของคนไทยที่ยังคงเข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน เพื่อส่งเสริมและสร้างการตระหนักรู้ด้านคุณธรรมให้เข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ศูนย์คุณธรรมได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านคุณธรรม หรือ “Moral Digital Platform” เป็นสื่อกลาง ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์ โดยนำนวัตกรรมคุณธรรมวัดผลได้ “Moral Data Center (MDC)” ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลคุณธรรม ระบบที่รวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดคุณธรรม องค์กร ชุมชน บุคคล องค์ความรู้ และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม การขยายชุดข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับระบบ Open Government Data และระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Government Data Exchange : GDX)
ในปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ขยายฐานข้อมูลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงพื้นที่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การพัฒนา Moral Data Center (MDC) ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ ปัจจุบัน MDC มีฐานข้อมูลบุคคลและองค์กร ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์คุณธรรมมั่นใจว่า เป็นผู้ริเริ่มและต้นแบบ “นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่วัดผลได้ สัมผัสได้ และใช้ได้จริง” แห่งแรกของโลก
รศ.นพ.สุริยเดว เผยถึงก้าวต่อไปของศูนย์คุณธรรม โดยได้กำหนดทิศทางส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยปี 2569 ภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยกลไกคุณธรรมแบบพลิกโฉมองค์กร (Moral Reinventing Organization) เน้นการบูรณาการองค์กรต่อองค์กร ในรูปแบบสร้างสรรค์ ตรงตามจริตของแต่ละองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคน
พร้อมกับการดำเนินงานด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม อาทิ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลคุณธรรม (Moral Data Center: MDC) เต็มศักยภาพสูงสุด การพัฒนาเครือข่ายและหุ้นส่วนทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม สร้างกลไกเครือข่ายในทุกระดับ และการพัฒนาต้นแบบคุณธรรมเพื่อการสื่อสารขยายผล สร้างแรงบันดาลใจและขยายผลสู่สังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายยกระดับระบบนิเวศคุณธรรมให้มั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร จนถึงสังคมไทยโดยรวม