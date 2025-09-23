‘เบบี๋’ ร่ำไห้ทำโอนลี่แฟนส์เพราะแม่ป่วย ชีวิตลำบาก ‘ใส่ซีทรู’ มองว่าเป็นศิลปะ

‘เบบี๋’ มิสแกรนด์ประจวบ ร่ำไห้ยันไม่อยากทำโอนลี่แฟนส์ แต่แม่ป่วย ชีวิตลำบาก ขออย่าสาป สำนึกไม่ทันแล้ว พีดีประจวบฯ ลั่นอยากให้ไปต่อ
กรณีที่ “เบบี๋ สุพรรณี” มิสแกรนด์ประจวบฯ ถูกปลดฟ้าผ่า เซ่นคลิปฉาว ทั้งที่เพิ่งคว้ามงกุฎได้เพียงวันเดียว ซึ่งต่อมาเจ้าตัวอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตา ยอมรับว่าถ่ายโป๊จริง แต่ทำเพื่อครอบครัว เลือกเกิดไม่ได้ พร้อมขอโอกาสจากสังคม
รายการ โหนกระแส วันที่ 23 ก.ย.ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้สัมภาษณ์ เบบี๋ สุพรรณี , ใหม่ PD ประจวบฯ, หนุ่ม ประเสริฐ เจิมจุติธรรม กูรูนางงาม, ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
อายุเท่าไหร่?
เบบี๋ : อายุ 27 ค่ะ
เคยประกวดมาก่อนหน้านี้มั้ย?
เบบี๋ : ไม่เคยประกวดมาก่อน แต่ว่าเดินสายทางประกวดเซ็กซี่ เพลย์บอย ตอนนั้นอายุ 19 เป็นพริตตี้เพลย์บอยค่ะ ประกวดเล่นๆ ไม่ได้เป็นถึงเวทีที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะ
ตอนประกวดเพลย์บอยได้มั้ย?
เบบี๋ : เข้าท็อป 40 ค่ะ ตอนนั้นยังเด็ก ศักยภาพเราก็ยังไม่พอ เขาเลยเลือกคนที่มีศักยภาพพร้อมทำงานเข้าองค์กรค่ะ
บางคนบอกว่าเทปนี้ให้อะไรกับสังคม ต้องบอกว่ารายการโหนกระแส คำว่าโหนกระแส ก็คืออะไรที่เป็นกระแส เราก็พร้อมเข้าไปโหน สองเรื่องทุกเรื่องสำหรับผม ผมมองว่าให้อะไรกับคนดูอยู่แล้ว อยู่ที่คุณพร้อมหยิบจับมาเป็นความรู้หรือเปล่า อย่างเรื่องวันนี้ ถามว่าทำไมต้องนำเสนอ ทุกอย่างเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกทำไม่ได้ หรือเราเลือกทำไม่ได้ เพราะชีวิตมันทำไม่ได้จริงๆ บางคนต้องต่อสู้ชีวิต แล้วเรื่องนี้ส่งผลถึงชีวิตปัจจุบัน มันเป็นบทเรียน เป็นตัวอย่าง ให้อะไรกับสังคม ผมว่าเรื่องนี้ก็สำคัญในมุมนึง อย่าดูด้วยอคติ พยายามไม่บล็อก พยายามปล่อยผ่าน ฟังชีวิตน้องเขาแล้วกัน เกิดอะไรขึ้น ตอนเพลย์บอยประกวดไม่ได้?
เบบี๋ : ไม่ได้ค่ะ ตอนนั้นยัง 19 แล้วก็หายไปจากวงการ
ทำไมอยากประกวดเพลย์บอย?
เบบี๋ : เราก็อยากมีคนรู้จักมากขึ้น เพราะเราเป็นคนโนเนม อยากประกวดเพื่อให้ได้นามสกุลเพื่อต่อยอดชีวิต ตอนนั้นยังเด็ก แต่หนูส่งตัวเองเรียนและดูแลตัวเองตั้งแต่เด็ก หนูรู้สึกว่าอะไรมีช่องทาง เราก็อยากเข้าไปหาค่ะคุณหนุ่ม
เรียกพี่หนุ่มก็ได้ เรียกคุณหนุ่มดูห่างเหิน ชีวิตตอนนั้นแค่อยากมีนามสกุลต่อท้าย?
เบบี๋ : ใช่ค่ะ ตอนแรกหนูจะไปประกวดแม็กซิมแต่เขาปิดไปแล้ว หนูก็สายนี้ตั้งแต่แรก
การที่มีนามสกุลต่อท้ายคิดว่าจะช่วยอะไร?
เบบี๋ : หนูคิดว่าน่าจะมีคนเชื่อถือในศักยภาพของเรา เพราะกว่าจะประกวดสำเร็จ กว่าจะได้ตำแหน่ง มันยากมาก ต้องพิสูจน์ความรู้และทักษะต่างๆ เขาถึงจะให้ตำแหน่งนี้ เราก็เอาไปต่อยอดในการทำงาน
ชีวิตที่น้องบอกว่าลำบากมาก?
เบบี๋ : ใช่ค่ะ ตามคลิปที่ออกมา คลิปนั้นเมื่อปีที่แล้ว บี๋ก็รู้สึกว่าบี๋พลาด (ร้องไห้) วันนี้จะตอบเพราะมันคือเรื่องจริง หนูไม่โกหกอยู่แล้ว
อะไรทำให้ก้าวสู่วงการคลิปลับ?
เบบี๋ : คลิปที่ทุกคนเห็น เหมือนปีที่แล้ว บี๋ก็ไลฟ์มา แต่การไลฟ์ของบี๋ไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ แต่เป็นกลุ่มที่คนเสียเงินมาดูเรา เราจะโชว์ความสามารถด้านไหน จะคุยเล่นก็ได้ โชว์ได้หมด แต่วันนั้นก็คือเกินเลย และรู้สึกว่าตัวเองเดินผิดพลาดจริงๆ ทำให้มีคลิปแบบนั้นออกมา หนูไม่คิดว่าหนูต้องมาประกวดนางงามด้วยซ้ำ ช่วงนั้นแม่บี๋ป่วยเป็นมะเร็ง แกอยู่คนเดียว หนูมีบ้านให้แกอยู่ เพิ่งซื้อที่พระราม 2 ให้แก แล้วให้แกเกษียณออกจากงาน อยู่บ้านเฉยๆ บวกกับน้องหนูท้องด้วย หนูก็เลยงั้นมาดูแลหลานแล้วกัน เดี๋ยวหนูทำงานเอง หนูอยู่คอนโด แต่แม่อยู่พระราม 2 แม่ป่วยหนักมาก แกผอมลง น้ำหนักลง 15 กิโล เราไม่รู้แกเป็นอะไร เราพาไปรพ.บ่อยมาก หมอตรวจไม่เจอ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บอกว่าแม่หนูเป็นแค่กรดไหลย้อน ทีนี้แกอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ หนูเพิ่งมารู้ว่าแกเป็นมะเร็ง ก็เลยรักษาแกมาสักพัก ไปลงต่างจังหวัดบ้าง ขึ้นมากรุงเทพฯ บ้าง หนูต้องพาแม่ไปต่างจังหวัด เพราะถ้าอยู่กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายมันเยอะ เพราะแม่ติดเตียงด้วย ค่าใช้จ่ายเยอะ ต้องจ่ายค่าพี่เลี้ยงด้วย ค่าบ้านอีก
คุณพ่อล่ะ?
เบบี๋ : พ่อหนูเสียตอนม.1 ค่ะ หนูไม่รู้ตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่
ต้องหาเงินมาช่วยเหลือแม่ สองน้องสาวกำลังมีลูก เราเป็นเสาหลักของครอบครัว ตอนนั้นทำงานอะไร?
เบบี๋ : ก่อนหน้านั้นหนูก็ขายน้ำตาลสด และขายน้ำส้มอยู่แถวหน้าวัดเจริญนครค่ะ ไปสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างอะไรบ้าง อันนี้เรื่องจริง เชียร์เบียร์ด้วย เคยทำพีอาร์ นั่งกับแขกค่ะ
ทำทุกอย่าง เด็กเอ็นล่ะ?
เบบี๋ : ไม่ทำค่ะ
ก็ต่อสู้ชีวิตเหมือนกัน?
เบบี๋ : ใช่ค่ะ ก็ต่อสู้ชีวิต ตอนนั้นที่ทำพีอาร์ก็ 20 แล้ว เข้ามหาวิทยาลัย พอเราทำไปเราก็เมา เรียนไม่ไหว บวกกับน้องหนูจะเข้าเรียนที่พาณิชย์ เราก็เลยสลัดเรียนเราทิ้งก่อน มาตั้งใจทำงานตรงนั้น โควิดเข้ามาพอดี ร้านทุกร้านปิดหมดเลย หนูก็ตกงาน หนูก็เฮ้ย จะทำยังไงต่อ ด้วยภาระเยอะแยะ ถึงแม่หนูยังไม่ได้เสีย ก็ยังส่งเงินให้แม่เหมือนเดิม แม่ยังทำงานอยู่ หนูก็ส่งให้ ให้แม่สองทาง แต่ตอนหลังหนูมีกำลังมากขึ้น หนูก็ให้แม่เกษียณมาอยู่บ้าน แล้วแกดันป่วย บทที่เราจะลืมตาอ้าปากได้ เพื่อให้แม่สบาย แม่ก็มาเสีย หนูอยู่คนเดียวก็เคว้งไปหมด ญาติก็ไม่มี มีน้าที่เขาอยู่ต่างประเทศ
ทำไมถึงตัดสินใจ เริ่มต้นยงไง?
เบบี๋ : ตอนโควิดมีแพลตฟอร์มนี้เข้ามาพอดี ตามที่ทุกคนเห็น เราสามารถทำหลายอย่างได้ บางคนขายความน่ารัก ทำอาหาร ไม่ต้องขายเซ็กซี่ก็ได้ เพื่อให้คนเป็นเอฟซีเข้ามาซับเรา ไม่ใช่แพลตฟอร์ม 18 บวกอย่างเดียว ตอนนั้นหนูกำลังเป็นที่รู้จักของทุกคน หนูก็เลยลองทำแพลตฟอร์มนี้ ไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายหรืออะไร มีคนชวนทำจริงๆ
โอนลี่แฟนส์เพิ่งเข้ามา?
เบบี๋ : เพิ่งเข้ามาตอนโควิดแรกๆ เลย บี๋ลองทำดู ตอนแรกคนไม่เยอะเท่าไหร่ รายได้ก็ค่อนข้างดี เป็นช่องทางของเราเอง คนเสียเงินมาดูเรา
หลังจากนั้นไปประกวดที่ไหนอีกบ้าง?
เบบี๋ : น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะ
แล้วมาประกวดมิสแกรนด์ประจวบฯ ได้ไง?
เบบี๋ : หนูรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่วางมา หนูพยายามถอยแล้วนะคะ (ร้องไห้) หนูยังมีช่องมันอยู่ หนูก็ทิ้งห่างบ้าง ไม่ลงบ้าง หนูรู้สึกว่าอยากหาสิ่งที่มันมั่นคง อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ หนูรู้สึกว่าบอสณวัฒน์ป็นคนเก่ง เขาขัดเกลาเด็กได้ดี ถ้าหนูไปอยู่ข้างเขา หนูคงได้อะไรหลายๆ อย่าง เด็กเขาแต่ละคนก็เก่งมากค่ะ อยากเข้าไปเรียนรู้งานระบบหลังบ้านเขาเพื่อเอาไปต่อยอดตัวเองในชีวิตค่ะ
ตอนไปสมัคร คิดมั้ยว่าอาจมีคนขุดสิ่งที่เคยทำเอาไว้?
เบบี๋ : บี๋ก็พยายามห่างๆ มันบ้าง ไม่ไลฟ์แล้ว แต่ผิดที่บี๋เอง ที่ไม่ยอมเคลียร์ให้มันคลีนตั้งแต่แรก อันนี้ก็ยอมรับนะคะ ถ้าจะไม่ทำ ไม่ไลฟ์เลย ก็หยุดไลฟ์ไปเป็นปี แต่หนูไปสมัครกะทันหันจริงๆ แล้วไม่ได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องต่างๆ ด้วย
คิดมั้ยสิ่งที่พูด ต่อให้ไลฟ์ 20 ปีแล้ว แต่วันนี้ก็ยังมีภาพอยู่ อาจไม่จำเป็นต้องปีนี้หยุดไปก่อนแล้วมาสมัคร?
เบบี๋ : บี๋คิดเข้าข้างตัวเองว่าโลกคงเปิดกว้างแล้ว ผู้ใหญ่คงให้โอกาสได้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ ทำอะไรที่ดีขึ้น และเป็นหน้าเป็นตาให้เรา หนูรู้สึกว่าหนูเดินผิดพลาด แต่ก็อยากมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้ ก็คิดว่าคงไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมั้ง แต่สิ่งที่ตีกลับมา เราก็ไม่เหมาะสมกับบริบทองค์กรอยู่ดี
มีคนบอกว่าบี๋เองไปประกวดเพราะต้องการฟอกตัวเองจากการเป็นดาวโอนลี่แฟนส์?
เบบี๋ : หนูไม่ได้อยากฟอก หนูอยากเลิกทำเลยด้วยซ้ำ หนูเห็นช่องทางที่มันดีกว่า หนูแค่วิ่งเข้าหาแค่นั้นเอง (ร้องไห้) หนูไม่อยากอยู่จุดเดิม และไม่มีใครอยากทำ มันมีสตอรี่ที่มาว่าหนูเข้าไปทำมาได้ยังไง ช่วงปีที่แล้ว แม่หนูป่วยหนักมาก หนูก็ทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินเพิ่มขึ้น สามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้
ทำโอนลี่แฟนส์นานแค่ไหน?
เบบี๋ : ตั้งแต่โควิดเลยค่ะ
ตั้งแต่ปี 63?
เบบี๋ : ปัจจุบันนี้ก็มีแอ็กอยู่ แต่ลงบ้างไม่ลงบ้าง แต่อาจเป็นบิกินี่ธรรมดา
ทำมา 3-4 ปี?
เบบี๋ : ประมาณนั้นค่ะ
ทำมานาน เลยแกะไม่ออก ถ้าทำครั้งสองครั้งสุดท้ายมันก็ยังอยู่ กลับมาถามทางคุณใหม่ ในฐานะพีดีประจวบฯ กฎกติกาของแกรนด์ คัดกรองสาวงามยังไง?
ใหม่ : ตั้งแต่อายุ 18-35 ปี ตอนนี้เราขยายเพิ่มเติมให้แล้ว ไม่ทำผิดกฎหมาย 1 2 3 4 อายุ สัญชาติ เรื่องโอนลี่แฟนส์ไม่มีระบุครับ
โอนลี่แฟนส์ถือว่าผิดกฎหมายมั้ย?
ทนายแก้ว : มันจะผิดต่อเมื่อมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเอาไปเผยแพร่ แต่แบบที่คุณใหม่พูด ไม่ผิดศีลธรรมหรือจริยธรรมหรือเปล่า
หนุ่ม : โดยมากคัดลอกกันมาฉบับเดียวกัน คล้ายๆ กัน
ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไข หนึ่ง สถานภาพโสด ไม่เคยสมรส ทั้งพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยจดทะเบียนสมรส ไม่เคยประกอบพิธีงานเลี้ยงมงคลสมรส ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน สอง ยินยอมปฏิบัติกติกาตามกฎระเบียบ สามยินยอมปฏิบัติภารกิจที่กองประกวดมอบหมายให้ในระหว่างดำรงตำแหน่ง สี่ ไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยมเสียต่อศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงาม ห้ายินยอมรับการตัดสินของกรรมการเป็นที่สุด มันคือข้อที่สี่ เราจะคัดกรองยังไงว่าเขาโกหกเรามั้ย?
ใหม่ : เราให้น้องกรอกใบสมัครเข้ามา เป็นกูเกิ้ลฟอร์ม แต่เวทีจะมีสัญญาที่ผมได้กับคุณณวัฒน์อยู่แล้ว จริงๆ น้องก็ต้องศึกษาบริบทต่างๆ มาอยู่แล้วบ้าง เน้นเรื่องไม่สมรส อายุอยู่ในเกณฑ์ ทางกองจะรู้เรื่องมีภาพ เพราะในอินสตาแกรม ได้ไปเลื่อนดู มีคนทักมาเหมือนกันว่าน้องเซ็กซี่นะ คุณใหม่โอเคมั้ย ต่อยอดได้มั้ย เวทีมิสแกรนด์ก็มองเรื่อง 4B อยู่แล้ว ก็พยายามลองดูว่ามันพอจะกลมกล่อมได้มั้ย แต่การจัดงานของคุณณวัฒน์ใช้องค์ประกอบหลายอย่างมาก สปอนเซอร์ด้านนี้ๆ เขาก็ต้องช่วยกัน เพราะบิสิเนส จบแล้วสปอนเซอร์ใหม่ต้องไปต่อยอดได้ เราพยายามอยู่ว่ามันเกินความจำเป็นมั้ย ที่คุณใหม่รับข่าวมา มันมีแค่ภาพเซ็กซี่หน่อย ใส่ชุดว่ายน้ำ ในตอนแรก
เคยได้ยินข่าวนี้มาแล้ว?
ใหม่ : เคยได้ยินมาแล้ว เรารับได้ พอวันเก็บตัวเลื่อนไปดูในอินสตาแกรมน้อง ก็มีบิกินี่ ก็คุยกัน แต่น้องมีข้ออื่นอีกมั้ย ที่ให้โอกาสน้องได้ เราคุยกัน ไม่ใช่ไม่คุย แต่เราไม่รู้ถึงขั้นโอนลี่แฟนส์ จากนั้นให้น้องได้มีการประกวดต่อ
ถามมั้ย?
ใหม่ : ถามครับ น้องบอกว่าใช่ อันไหนเซ็กซี่เกินไป แม่บอกหนูนะ เดี๋ยวหนูเคลียร์ให้แม่ถ้ามีปัญหา น้องก็เริ่มเคลียร์ให้ แต่ตอนประกวดเริ่มทำกิจกรรมหลายอย่าง คุยกันตลอด บวกกับระหว่างเก็บตัว น้องเด่นมากๆ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็วิเคราะห์กันว่ามันมองผ่านได้มั้ยเรื่องความเซ็กซี่ เพราะยุคนี้เป็นยุคชุดว่ายน้ำ บางเวทีก็อาจมีเยอะมาก เราก็มองว่าน่าจะให้โอกาสน้อง ตอนเก็บตัวเราก็คุยกัน น้องทำได้ดีมากทุกแคมเปญ ไม่ว่าจะแคมเปญรอบชุดว่ายน้ำ สร้างสีสันฮือฮา เอนเกจเมนต์ดี สปอนเซอร์ชุดน้องไปทำกิจกรรมตามเมนสปอนเซอร์ เขาก็ทำได้ดี สปอนเซอร์ก็ชู้ตเขา พี่ณวัฒน์ก็เน้นบิสิเนสอยู่แล้ว น้องก็ชัดเจนมากๆ ทุกคนบอกว่าน้องครบจริงๆ จะมีสักกี่ปีที่เจอทั้งสวยและฉลาดด้วย เบรนก็ดี บิสิเนสก็ได้ ถ้าหลุดจากเวทีคณใหม่ไป ใครๆ ก็เอา พีดีที่มาร่วมงานบอกว่าถ้าคุณใหม่ไม่เอา ผมเอานะ เพราะเขาก็อยากได้ครบแบบนี้ แต่พอมารู้อย่างนี้ขึ้นมาจริงๆ ก็ทำตามกฎเวทีเรา ต้องมีการปลดอย่างที่เป็นข่าว เราก็ต้องรักษา ธุรกิจก็คือธุรกิจ ถ้ามันเกินเลยสิ่งที่เรารับได้ เพราะที่เราปลด เราไม่รู้เรื่องการเอาภาพหรือยูสเซอร์ไปใช้ในเว็บพนัน อันนี้ดูเกินเลยไป
มารู้ได้ไง?
ใหม่ : ตอนมงฯ แล้วครับ มีคนส่งมาให้เยอะมาก
ตกใจมั้ย?
เบบี๋ : ตกใจว่าทำไมขุดเร็วจัง (หัวเราะ) หนูได้ตำแหน่งวันที่ 20 ก.ย.
เพิ่งไม่กี่วันเอง ดีใจได้ไม่กี่อึดใจ?
เบบี๋ : ดีใจมาก เป็นอะไรที่แบบ เกินฝัน ทำได้แล้ว นี่แหละจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้ว จะเดินเส้นใหม่แล้ว เราอาจดำมืดมา คนเราผิดพลาดกันได้ ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ก็อยากเอาตัวมาฝากฝังไว้ที่เวทีมิสแกรนด์ เพราะเราอยากเป็นคนเก่งจริงๆ แล้วบอสเขาน่ารัก เราอยากเป็นลูกสาวเขา แต่ด้วยบริบทตอนนี้เราไม่ถึงเขา ก็ต้องยอมรับกฎกติกา หนูก็รักองค์กร อยากซัปพอร์ตองค์กร แต่ในเมื่อบริบทหนูไม่ได้ ก็อยากให้นางงามไทยได้มาตรฐานต่อไป ที่ไม่มีหนู
พอทราบเรื่องทำยังไง?
ใหม่ : ก็ปรึกษาทางกลุ่มคุณณวัฒน์ ว่ามันไม่ได้แล้วคุณใหม่ คุณใหม่ต้องปลด มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ ปลดภายใน 24 ชม. ผมคุยกับทางกองตลอด ผมเป็นคนโพสต์เองในวันรุ่งขึ้น ไม่งั้นมีปัญหาแล้ว มีภาพเข้ามา คุณใหม่จะรับผิดชอบยังไง รวมถึงในจังหวัดด้วย แบ่งเป็นสองส่วน รับได้และรับไม่ได้ สิ่งที่รับได้คือเขาอาจมองว่ารู้แค่น้องเซ็กซี่ แต่พอมารู้เรื่อง 1 2 3 4 ที่น้องขอโอกาส ก็เริ่มบอกว่าคุณใหม่ทำให้ถูกต้องก่อน ใหม่ก็ยกหูหาน้อง คือรักน้องนะ จะหาที่ไหน สวย เก่ง มีกำลังซัปพอร์ต เวลาน้องไลฟ์สด เบสท์เซลล์เลอร์ น้องทำได้ดีหมด
แต่อันนี้ถือว่าผิดกฎ?
ใหม่ : ใช่ คุณใหม่ก็ต้องปลด ทางคุณณวัฒน์ก็ไม่นิ่งนอนใจ บอกว่าต้องภายใน 24 ชม. เท่านั้น ไม่งั้นจะมีปัญหา แล้วก็ทำหนังสือมา
ตอนนั้นรู้หรือยังว่าโดนปลด?
เบบี๋ : รู้ค่ะ ทางกองบอกให้ปลดไปก่อนแล้วรอหนูมาชี้แจงว่ามีอะไรบ้าง
ใหม่ : โทรหาน้อง เพราะกลัวน้องเสียใจ น้องคงเครียดหลายๆ อย่าง แต่มันไม่ได้ เรื่องอื่นรับได้เนอะ แต่การชักชวน 1 2 3 4 ที่เกี่ยวกับแบบนี้ มันไม่โอเคนะ มีเว็บพนันเกิดขึ้น
เบบี๋ : เขาเอารูปหนูที่ลงปกติไปทำช่องของตัวเอง แล้วใช้ชื่อหนู แล้วไปลงพวก VK เข้ากลุ่มลับแล้วแทงบอล ซึ่งมันเยอะมาก
เอาภาพเปลือยเปล่าไปลง?
เบบี๋ : ไม่ได้เปลือยเปล่าค่ะ ใส่เสื้อด้วยค่ะ แต่เซ็กซี่บ้าง แต่ท่าอาจจะเสียวหน่อยค่ะ (หัวเราะ)
เอาภาพไปลงในเว็บพนัน บอกว่าเป็นตัวน้องไปเชิญชวนเล่นพนัน แต่มันก็คนละเรื่องกันนะ?
เบบี๋ : ใช่ค่ะ มีสองประเด็น
เขาปลดหนูเพราะมีเรื่องราวของภาพที่ไม่ควร และเป็นกติกาบ้านเขา?
ใหม่ : ของเราก็มีครับ แต่เราดู 4B ว่ามันบาลานซ์กันได้มั้ย บอดี้สวยอยู่แล้ว แต่มันมากเกินไป โอนลี่แฟนส์มารู้ตอนหลัง มีคนส่งมา แต่ผมไม่ได้เข้าไปส่องขนาดนั้น เขาถามว่าคุณใหม่ไม่รู้เหรอ ไม่รู้จริงๆ เวลาส่งภาพเป็นเจเปกต์มาก็จะเปิดดูได้ แต่เข้าไปลิงก์ไม่เคยเข้าไป
คุณใหม่ไม่ดูอยู่แล้ว ลิงก์เซ็กซี่?
ใหม่ : (หัวเราะ) เขาส่งภาพมายั่วก็เห็นอยู่ แต่ลิงก์ไม่เคยเข้าจริงๆ
คุณต้องเข้าอีกเว็บนึง วันหลังไปดูนายแบบแก้ว ล่าสุดคุณณวัฒน์โพสต์ข้อความว่าถ้าหนุ่ม กรรชัยเห็นว่าอยากให้โอกาสน้อง อยากให้ดำรงตำแหน่ง ผมก็อาจลองพูดคุยพิจารณากันอีกครั้ง ฉะนั้นเหตุการณ์นี้อยู่ที่หนุ่ม กรรชัยแล้วครับ พี่ณวัฒน์เฮ้ย พี่ก็โยนเผือกมาให้ผม เอางี้ดีกว่า คนดูโหนกระแสตอนนี้ ลองตัดสินกันดูแล้วกัน ผมว่าก็เป็นบริบทที่ดีเหมือนกันว่าคุณมองเรื่องนี้ยังไง มุมนึงมองว่าเป็นเรื่องจริยธรรม เรื่องของกฎกติกาของฝั่งกองประกวด อะไรก็ตามแต่ ที่เป็นกติกาบ้านเขาก็ควรเป็นไปตามนั้น ส่วนอีกมุมมองว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอดีต วันนี้เขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปรียบเทียบว่าบางคนในอดีตมีรอยสัก บางที่ไม่รับทำงาน เพราะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเรือนจำ แล้วออกมา เดี๋ยวเสียความน่าเชื่อถือของที่ทำงานเขา เลยไม่รับ แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้ว เขามองว่าวันนี้เข้าใจแหละ ถ้าที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจ พลาดจริงๆ หรือชีวิตลำบากขนาดนั้น ก็ลองมาดูปัจจุบัน แต่บางคนบอกว่าถ้าคนลำบากต้องไปทำแบบนี้ มันก็คงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปเรื่อยๆ เพราะนี่คือบรรทัดฐานจริยธรรมของไทย งั้นต่อไปก็ออกมาบอกว่า เฮ้ย ก็ชีวิตฉันไม่ดีมาก่อนไง แล้วจะทำยังไง คนก็สามารถทำเรื่องไม่ดีได้ เพราะอนาคตคนก็ให้อภัย ผมพูดโดยรวม เห็นว่าเขาควรได้รับตำแหน่งคืน กด 1 คิดว่าเขาไม่เหมาะแล้วกด 2 คุณลองโหวตดูแล้วกัน พี่หนุ่มรู้สึกยังไง คุณเป็นกูรูสมัยอาภัสรา?
หนุ่ม : (หัวเราะ) หลังนั้นนิดหน่อย พี่มองเรื่องนี้เป็น 2 เรื่อง เรื่องถ่ายภาพถ่ายคลิป ถ้าพูดสมัยนี้ ก็เป็นสมัยที่เปิดกว้าง สิทธิในเรือนร่างตัวเองจะทำอะไรก็ได้ ถ้าไม่ผิดกฎหมาย เรื่องข้อกฎหมายโอนลี่แฟนส์นี่ไม่รู้จริงๆ ว่าถูกหรือผิด ตอบไม่ได้ และไม่จัสใคร ตัวเองไม่จัสว่าแบบนี้ถูก แบบนั้นผิด มันเป็นสิทธิเรือนร่างแต่ละบุคคล การทำงานใดๆ ก็แล้วแต่ เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น แต่คนยุคพี่ ยุคสมัยนึง เราพูดกันเสมอว่าจะไม่ให้อดีตมาทำลายอนาคตเรา ถ้าเรามุ่งว่าจะเป็นอะไร เราจะเป็นหมอ ก็ต้องมีเส้นชีวิต จากจุดที่หนึ่งจนถึงเป็นแพทย์ ต้องทำยังไง อยากเป็นพยาบาล อยากเป็นครูต้องทำยังไง หรือแม้แต่การเป็นนางงาม อาจเป็นความฝันของเด็กในกลุ่มนึง บางคนอยากเป็นนางงามตอนโตก็ได้ ดังนั้นชีวิตไม่รู้หรอกว่าในระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อง 27 ปีของน้อง กับ 27 ปีของคนอื่นไม่เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าชีวิตเราเป็นชีวิตคุณหนู ชีวิตน้องผ่านอะไรมาบ้างเราไม่รู้ เขาต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตต้องเจอกับจุดที่ต้องทำให้ชีวิตเขาพลิกผัน บางครั้งเขาอาจเจอทางตันก็ได้ สิ่งที่เขาทำในอดีต ถามว่าเขาตัดสินใจ ณ ตอนนั้นถูกหรือผิด เราตอบไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นเขา ฉะนั้นเนี่ย อยากทำอะไรก็ทำ ตอนนั้นมีวิธีการแก้ปัญหารวดเร็วที่สุดแบบไหนเขาก็ทำ เขาต้องดูแลแม่แบบนี้ บางครั้งมันด่วน ต้องการค่าใช้จ่ายที่มันด่วนน้องเลยต้องทำแบบนั้น เราไม่ได้เป็นเขา เราจัสเขาไม่ได้ แต่ส่วนที่สองคือการเข้ามาประกวดนางงามเป็นคนละส่วนแล้ว คุณสมบัติเราพอที่จะเข้ามาประกวดหรือเปล่า เป็นอีกเรื่องนึง อย่างที่คุณใหม่บอกไปว่ามีกฎกติกาค้ำอยู่ ถ้าเรารู้ว่าคุณสมบัติของเราไม่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด ก็ไม่ควรประกวด อย่างพี่หนุ่มเห็นว่าผิดมั้ยที่เข้ามาประกวด ผิดค่ะ เพราะคุณสมบัติเราไม่ครบ แต่ก็ต้องตีความอีก ว่ากองประกวดเห็นว่าเวิร์ดดิ้งที่ว่า ไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรม จริยธรรม เขารับได้แค่ไหน
แสดงว่าการที่เขาตัดสินถอดมงฯ ก็ทำถูกแล้ว?
หนุ่ม : เขาทำถูกแล้วครับ
ข้อกฎหมายมีมั้ย?
ทนายแก้ว : มีครับ พรบ.คอมพ์ฯ การนำเข้าข้อมูลภาพโป๊เปลือยเข้าสู่ระบบ มีโทษจำคุกแรง อันนี้ถือว่าเข้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีครับ
นี่คือสิ่งที่เรากลัว กลัวติดคุก?
เบบี๋ : ใช่ (หัวเราะ)
มันขาดอายุความหรือยัง?
ทนายแก้ว : ยังครับ
ตัวพี่หนุ่มเองมองว่าเรื่องจริยธรรมไม่เหมาะ?
หนุ่ม : การเป็นนางงามอย่างนึงที่คนเป็นนางงามต้องแครี่อยู่ตลอดเวลา คือการเป็นโรลโมเดล ไม่ว่าจะผู้หญิงด้วยกัน เป็นเด็ก หรือใครก็แล้วแต่ อย่างสมัยพี่ปุ๊ก ในยุคสมัยนึง เด็กที่เกิดมาชื่อปุ๊กทั้งประเทศก็มี เพราะเขาเป็นโรลโมเดลไง สมัยนึงมีเด็กเกิดมาชื่อปุ๋ยทั้งประเทศ ก็เพราะเขาเป็นโรลโมเดลไง ต่อไปอาจมีเด็กที่เติบโตมาแล้วชื่อิงฟ้าทั้งประเทศก็ได้ เพราะเขาก็เป็นโรลโมเดลที่ดี เป็นบุคคลที่มีความสามารถ อาจมีเด็กที่เกิดมาชื่อโอปอลก็ได้ เพราะเขาเป็นโรลโมเดล อย่างนึงที่คนเป็นนางามถึงระลึกไว้เสมอว่า มีคนมองคุณตลอดเวลา เพราะคุณเป็นไอดอลของเขา
เด็กชื่ออิงฟ้าเต็มเลย คิดว่าเราเองเหมาะได้รับมงฯ กลับมามั้ย?
เบบี๋ : หนูคิดว่าคุณสมบัติหนูก็ยังไม่พร้อม บริบทก็ยังไม่ตรง
ถ้าวันนี้พี่ณวัฒน์เขาคืนมงฯ ให้ คุณคิดว่าคุณควรรับมั้ย?
เบบี๋ : เอาค่ะ จะทำให้มันดีที่สุดค่ะ
ใหม่ : น้องกลัวไปแล้วว่าพี่ใหม่และจังหวัดจะเดือดร้อน แต่น้องอยากเป็นอยู่แล้ว ถ้าไม่อยากเป็นน้องไม่มา แต่น้องกังวลใจว่าถ้าเขารับแล้วจะสร้างความเดือดร้อนให้แม่ใหม่อีกมั้ย ที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ ถ้าถามตัวน้อง อย่างนั้นน้องคงไม่ลงทุนทำทุกอย่าง ทุกแคมเปญของคุณณวัฒน์ ในมุมมองพี่ใหม่นะ
ตอนนี้มีคนดูเรื่องนี้พอสมควร และจับตามองเรื่องนี้เหมือนกัน หนึ่งคนมองเรื่องจริยธรรม เรื่องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะหนึ่งน้องไปทำโอนลี่แฟนส์ มีภาพคลิปโป๊ออกมา แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ คลิปลับที่เรากำลังพูดถึง มันนับได้หลากหลาย คำว่าโอนลี่แฟนส์ หนึ่งเป็นคลิปมีเพศสัมพันธ์?
ทนายแก้ว : โจ๊ะครับ
แก้วพูดคำว่าโจ๊ะเลยเหรอ เป็นคลิปมีเพศสัมพันธ์ กับสองโชว์คนเดียว ถอดเสื้อผ้าหมดเลย ไม่มีอะไรปิดบัง เห็นหมดเลย หน้าอกหน้าใจ ช่วงล่างต่างๆ นานา อันนี้เรียกว่าปลุกใจเสือป่าให้คนซี้ดอูยบรื๋อๆ ตาม สามวาบหวิวคือปิดบังซ่อนเร้นไม่ได้โชว์ทั้งหมด ปิดหน้าอกหน้าใจ ปิดหัวนม ปิดด้านล่าง อันนั้นอีกอันนึง แต่ทั้งหมดทั้งมวล พอไปอยู่ในโอนลี่แฟนส์ เขาเรียกโอนลี่แฟนส์หมด มันเลยแยกประเด็นไม่ออก ยังไงโอนลี่แฟนส์ก็ต้องมีอะไรกัน เปิดทุกอย่าง น้องอยู่ในอันไหน?
เบบี๋ : หนูเป็นบิกินี่ ซีทรู และนู้ดบิด คือหนูเอามือปิด ข้างล่างไม่ได้โชว์ ไม่ได้แหกอะไร ไม่ได้มีอะไรกัน ของหนูวาบหวิว มือปิด ขาบิด ฟีลนั้น
ขอโทษด้วยที่ถาม พี่ไม่ได้ดู ไม่อยากไปก้าวล่วง ก็เลยต้องถาม ยืนยันว่าเราไม่ได้มีสัมพันธ์ ไม่ได้โชว์ทั้งหมด?
เบบี๋ : โนค่ะ เอามือปิด ขาบิด แต่ด้วยความที่มันเนียนเหมือนโป๊ แต่จริงๆ ไม่เห็นอะไรของเราด้วยซ้ำค่ะ
ในนี้เขียนว่าไม่จริง?
เบบี๋ : อันนั้นน่าจะไลฟ์ค่ะ
ตกลงมีหรือไม่มี?
เบบี๋ : อันนี้ในโอนลี่แฟนส์ แต่อันไลฟ์หนูไม่ได้ไลฟ์ในโอนลี่แฟนส์
อย่าลืมนะว่าคนที่ดูรายการหลากหลาย บางคนอาจผ่านตามา เขาจะมาสวนน้อง สิ่งที่น้องพูดออกไปต้องจริงนะ ถ้าไม่จริงเขามีหลักฐานมาสวนน้องตับแตกเลยนะ?
เบบี๋ : ค่ะ เป็นซีทรูบ้าง แต่ไม่ได้แปะจุก ซีทรูเห็นลางๆ ไลฟ์ด้วย มีรูปที่เป็นใส่ซีทรู เราไม่ได้เซฟปิด เราไม่ได้เปิดนะคะ แต่มันก็เห็นทะลุปรุโปร่ง หนูมองว่ามันเป็นศิลปะค่ะ
ทนายแก้ว : ศิลปะกับโป๊เปลือยมีเส้นแบ่ง เมื่อไหร่เห็นหัวนม หรืออะไร ถือว่าโป๊เปลือยทันที
มีคนส่งมาว่าลิปสติกคืออะไร?
เบบี๋ : ก็ในไลฟ์ที่หนูบอกว่าหนูเกินเลย หนูไลฟ์หนักมากๆ เมื่อปีที่แล้ว หนูเอาลิปสติกมาทาเนินๆ (หัวเราะ) อารมณ์ว่าถ้าหนูแพ้เกม หนูจะเอาลิปสติกมาทาเนินๆ นะ แล้วหนูแพ้จริงๆ หนูก็เลยเอาลิปสติกมาเขียนบนเนินของหนู แต่ก็ไม่ได้แหกขนาดนั้น เขียนบนเนื้อ
ตกลงเห็นหรือไม่เห็น?
เบบี๋ : ก็เนินๆ ค่ะพี่
พี่หนุ่มดูคลิปหรือยัง?
หนุ่ม : ดูแล้วค่ะ ที่ดูถูกเบลอแล้ว
ผมไม่กล้าดูด้วย?
ใหม่ : คุณใหม่ก็เพิ่งเห็นหลังไฟนอล ไม่เห็นนะครับ เห็นแต่ข้างบน ยกตัวอย่างเวลาน้องๆ ผู้เข้าประกวดหลายๆ คน เวลาคุณณวัฒน์ให้ปักตะกร้าเด็กก็พยายามขายของ บางคนเอามาเขียนหน้า เขียนหัวใจ บางคนก็เขียนชื่อคุณหนุ่ม อาจมีฟีลลิ่งนั้น พี่ใหม่เห็นแล้ว แต่ไม่ได้เห็นไปถึงข้างล่าง เห็นเขียนหน้าท้อง แต่ไม่เห็นถึงขั้นตรงนั้น
หนุ่ม : ก็แรงเหมือนกันนะ
มุมนึงก็เข้าใจพี่ณวัฒน์ เข้าใจกองประกวด พอเรื่องแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแกว่าจะเอายังไง แกเป็นหัวเรือใหญ่ ผมก็ไม่รู้แกคิดยังไง ถ้าครั้งนี้แกยอมคืนมงฯ ให้ แล้วครั้งต่อไปถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกล่ะ?
หนุ่ม : มันจะเป็นแพลตฟอร์มนี้ได้ใช่มั้ย
แต่ถ้าไม่คืนให้?
หนุ่ม : ก็จะกลายเป็นไม่ให้โอกาสคนหรือเปล่า
ใหม่ : ที่คุยกันมาก่อนหน้า ต้องดูว่าขอให้น้องพิสูจน์ตัวเองก่อน ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเว็บพนัน โอนลี่แฟนส์หนักแค่ไหน ใหม่ถามน้องแล้ว หนักแค่ไหน ถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์มั้ย น้องบอกว่าไม่มี ถ้าแบบนี้ยังพอรับได้ ในตัวผมนะ เรื่องเซ็กซี่ก็แล้วแต่มุมมอง
ถ้าคืนมงฯ แล้วมีคลิปนั้นหลุดออกมาล่ะ จะทำยังไง?
ใหม่ : ตรงนี้ก็ต้องคุยกับน้องว่าไม่มีจริงๆ นะ ทุกคนต้องชัวร์ ผมก็เซนซิทีฟเรื่องโจ๊ะ ถ้าไม่มีตัวนี้ผมโอเค แล้วก็ไปยื่นมาว่าเราโดนแฮ็กข้อมูลจริง ไม่ใช่หนูจริง เรื่องเซ็กซี่ถ้าไม่เห็นเรื่องเพศอะไรขนาดนั้นก็โอเค
ถ้าออกมาแล้วเห็นล่ะ?
ใหม่ : ต้องมีหนังสือตกลงกันก่อน ต้องเข้าไปคุยกันก่อน ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราจะคืนมงฯ น้องนะ ต้องกลับไปคุย จบปุ๊บก็คุยว่าแน่ใจมั้ย พอใจใช่มั้ย ทุกคนโอเคมั้ย คงไม่ใช่ผมแค่คนเดียว
อย่างตอนนี้น้องบอกว่าปิดแค่นี้ ที่ผ่านมาเขายังไม่บอกทั้งหมดให้กองประกวดรู้เลย กลัวมีการซ่อนเร้นมั้ย?
ใหม่ : ก็ต้องคุยเป็นเรื่องเป็นราว มีการบอกกล่าว จดสัญญา ถ้าเกิดขึ้นอีก ทำให้กองเสียหาย ก็ต้องคุยกัน แต่สิ่งที่คุณใหม่รอและให้โอกาสน้องก่อน เพราะกฎมิสแกรนด์ พอปลดปุ๊บก็ต้องแต่งตั้งรองขึ้นมาต่อไป กรณีรองไม่เอา ไม่สะดวก รองอยากมีซีนไปรับมงฯ เอง ก็แจ้งคุณใหม่ได้ คุณใหม่ก็จะเอารองต่อไป บางคนความฝันเขาอยากมีซีนมอบมงฯ บนเวที เขาก็อาจจะไม่เอาก็ได้ เขาก็ไม่ผิด ก็จะเอารอง 2 ขึ้นมา ก็โฮลตรงนี้ไว้ก่อนนิดนึง เพื่อให้น้องได้พิสูจน์กับสังคม เผื่อให้โอกาสน้อง
ถ้าวันนี้คุณคืนมงฯ ให้เขา เขาต้องก้าวไปสู่บัลลังก์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ใหญ่ คิดว่าเขาจะไปถึงมั้ย ถ้าไปถึงจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าวันนึงเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ แล้วเขาบอกว่าฉันดูคลิปเธอแล้ว ผมถามแทนประชาชนส่วนใหญ่ ถึงตรงนั้นมันจะไม่ประล้ำปะเหลือเหรอ?
ใหม่ : มุมคุณใหม่ ก็ต้องคุยกันก่อนว่าน้องรับได้มั้ย จริงๆ เราไม่ได้บังคับน้องนะ น้องจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้ น้องต้องเคลียร์ตัวเองก่อน ถ้ามีคนขุดมาอีกจะทำยังไง พอเข้ากระบวนการน้องได้เป็นมิสแกรนด์ประจวบฯ ถ้าน้องเข้าท็อป 10 หรือ 11 ก็เป็นเรื่องคุณณวัฒน์แล้ว ไม่เกี่ยวกับพี่ใหม่ ก็เป็นปัญหาของเขา
คณผลักภาระให้คุณณวัฒน์เลยนะ?
ใหม่ : เรารับผิดชอบเฉพาะตอนที่น้องอยู่กับเรา (หัวเราะ) แต่ก่อนคุณณวัฒน์จะเอา เขาก็ต้องคลีนแล้วคลีนอีก คลีนทั้งจังหวัด
จะบอกว่าถ้าคืนมงฯ ณวัฒน์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนนี้มีประวัติยังไง ก็อยู่ที่เขา กรรมการ จะว่ายังไง แล้วหนูคิดว่าเราจะไปถึงมั้ย ถ้าไปมิสแกรนด์ใหญ่ แล้วมีชนักติดหลังแบบนี้ เรื่องจริยธรรมที่มีระบุไว้ในข้อตกลง หนูคิดว่าเราจะได้เหรอ?
เบบี๋ : หนูว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ อดีตหลังเราเป็นยังไง ถ้ากลัว ไม่กล้าข้ามผ่านจุดนี้ไป เราก็จะไม่เติบโตนะ
พี่หนุ่มมองยังไง?
หนุ่ม : อย่างที่บอก พี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรนี้ ไม่ได้ทำงานด้วย พูดกลางๆ ว่าได้เห็นน้องมีแพสชั่นในการประกวดมาก เพื่อต้องการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น อันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ถ้ามองประโยชน์ส่วนร่วม เราแครี่ประวัติแล้วเข้าไปในองค์กรเขาแบบนี้ เราทำให้องค์กรเขาดีขึ้นหรือเปล่า หรือเราจะไปทำให้องค์กรเขาเสียหายเพราะเราหรือเปล่า ตรงนี้น้องก็ต้องคิดอีกนิดนึง เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องดี แต่อยากบอกน้องว่าในโลกใบนี้มีอีกหลายเส้นทางมากมายที่เราจะเลือกเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นต่อๆ ไป ยังมีอีกหลายเส้นทาง ที่สำคัญคือหนูสวยมากจริงๆ ดูแล้วเป็นคนมีความสามารถ พูดเก่ง ใครเห็นใครก็ชอบได้ง่ายๆ เส้นทางในอนาคตพี่ว่าสว่างตั้งแต่วันนี้แหละ
เบบี๋ : สาธุค่ะ (หัวเราะ)
ทนายแก้ว : มุมกฎหมาย กรณีเราสมัครใจถ่ายคลิปมันไม่ผิด แต่กรณีบุคคลเอาภาพตรงนั้นมาเผยแพร่มีความผิด น้องต้องดำเนินการไปแจ้งความให้พนักงานสอบสวนขยายผลว่าใครเป็นคนปล่อยคลิป นี่คือสิทธิตรงนั้น แต่บุคคลก็ตาม นำเข้าภาพโป๊เปลือยเอง สิ่งที่หนูไลฟ์ หนูกระทำเอง เป็นภาพหลุดภาพอะไรเอง ตรงนี้หนูอาจต้องรับผิดชอบตามพรบ.คอมพ์ฯ มาตรา 14 บุคคลใดก็ตามนำภาพโป๊เปลือยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การไลฟ์ถือว่าตัวน้องเป็นคนเอาเข้าไปเอง ดูว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินการหรือเปล่า ตรงนี้ถือว่ามีโทษครับ จำคุกไม่เกิน 3 ปี
เบบี๋ : อุ้ย กลัวๆ ไม่เอา (หัวเราะ)
ทนายแก้ว : ถือว่าโทษหนักครับ กรณีนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน พนักงานสอบสวนเป็นผู้เสียหาย สามารถกล่าวโทษได้เลยครับ ใครก็ตามไลฟ์โป๊เปลือยถือว่าตัวเราเป็นคนผลักเข้าสู่ระบบ ตร.จัดการได้เลย โดยไม่ต้องมีใครไปแจ้ง อันนี้ไม่เกี่ยวกับโอนลี่แฟนส์
เครียดเลยเหรอ?
เบบี๋ : เครียดค่ะ
ทนายแก้ว : เมื่อน้องเซ็นเอกสาร กติกาตรงนั้นก็ต้องยอมรับ ว่าน้องไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ นี่คือเงื่อนไขของมันครับ
คิดว่าหนูสมควรได้รับมงฯ คืนมั้ย?
เบบี๋ : หนูให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจค่ะ ตัวหนูเอง หนูผิดพลาด คุณสมบัติไม่ครบ ก็อยากให้มาตรฐานนางงามไทยคงอยู่ดีกว่า แต่ถ้าได้ก็ดี จะทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูมีศักยภาพมากพอ อดีตอาจลบไม่ได้ แต่หนูว่าปัจจุบันหนูจะทำให้ดีที่สุด ไม่มีภาพเกินเลยไปกว่านี้แล้ว ก่อนมาประกวด หนูซาๆ แล้ว ลงบ้างไม่ลงบ้าง แต่ที่ทุกคนเห็นหลุด ประมาณปีก่อนๆ โน้นที่แม่หนูป่วยหนักๆ หนูต้องหาเงินมาดูแลแม่ หนูลำบากจริงๆ
สังคมเข้าใจว่าลำบาก แต่พอพลาดไปแล้ว จะมาอยู่เวทีอันทรงเกียรติ เขามีข้อกำหนดเยอะแยะมากมาย?
หนุ่ม : กรณีของน้องเป็นเคสสตัสดี้ที่ดีสำหรับเด็กวัยรุ่นยุคนี้ ว่าดิจิทัลฟุตปริ้นท์มันจะตามหลอกหลอนเราไปจนกว่าเราจะสิ้นชีพเลย
เบบี๋ : หนูก็เพิ่งรู้วันนี้ ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง เรากำลังจะก้าวใหม่ แต่อดีตมาทำร้ายเรา มันเสียดายเหมือนกัน
สิ่งที่เกิดขึ้น พอพูดแบบนี้ ก็กังวลใจเหมือนกันว่าจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ต้องระวัง เราอาจเป็นเป้าสายตาประชาชนแล้ว จากคนไม่รู้จักเลย วันนี้คนรู้จักแล้วแทบจะทั้งประเทศว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แล้วมันก็จะมีอีกว่า ต่อไปนี้คนที่จะไปทำโอนลี่แฟนส์ก็จะบอกว่าตัวเองลำบาก แต่โอนลี่แฟนส์แล้ว ผ่านไป 5-10 ปี ฉันจะไปทำอย่างอื่น แต่โอนลี่แฟนส์ตามหลอกหลอน แล้ววันนั้นจะบอกว่าอ้าว ทำไมล่ะ วันนั้นเบบี๋ สุพรรณี ยังทำได้เลย ยังได้รับโอกาส อย่างนี้ก็ไม่แฟร์สิสังคม จะทำยังไง?
เบบี๋ : ก็ไม่รู้จะพูดยังไง แต่อยากให้ที่เขาทำ โชว์ศักยภาพเขาดูว่าเขาเหมาะสมหรือเปล่า เราเคยทำเหมือนกันก็จริง แต่คุณเก่งจริงหรือเปล่า คุณเข้มแข็งพอมั้ย
ขอให้ดูความสามารถว่าปัจจุบันเรามีความสามารถมั้ย?
เบบี๋ : ใช่ค่ะ แล้วแต่ดุลยพินิจของบอสและพีดีดีกว่า เพราะเด็กทุกคน บางคนก็เคยผิดพลาด และเยอะด้วย มันเปลี่ยนกันได้ แต่ก็เข้าใจภาพของนางงามนะคะ เพิ่งมาเข้าใจบริบทแจ่มแจ้งตอนเกิดเรื่องว่าเป็นอย่างนี้นะ
หนุ่ม : บรรทัดฐานเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราไม่มีบรรทัดฐานตั้งเอาไว้สำหรับผู้เข้าประกวด การเป็นนางงามหรือโรลโมเดลก็จะไม่ใช่เรื่องสำคัญต่อไป วงการนางงามก็จะถูกลืมไปเรื่อยๆ เพราะผู้หญิงถูกลดความสำคัญลง บางคนอาจไปทำซีเอสอาร์กิจกรรมอื่นๆ สิ่งที่นางงามแครี่ไป ต้องเป็นคุณสมบัติที่พร้อมด้วย ในส่วนผู้จัดเอง ได้ยินว่าทำไมไม่มีการคัดกรองก่อนประกวด อยากบอกคนที่ยังไม่เคยเข้ามาสัมผัสวงการนางงาม พี่ได้คลุกคลีผู้จัดการประกวดโดยเฉพาะในจังหวัดหลายๆ เวทีเราเข้าใจถึงการหาคนมาประกวดว่ายากแล้ว หาคนมาสนับสนุนยิ่งยากกว่า สองอย่างต้องมาพร้อมกัน ถ้าผู้เข้าประกวดน้อง สปอนเซอร์ไม่แฮปปี้ การคัดกรองหย่อนยานไปบ้างต้องให้อภัยกัน เพราะพีดีจัดนางงาม เขาเหนื่อยมากพอแล้ว
วันนี้น้องอาจไม่ได้ตำแหน่ง ไม่ได้มงฯ กลับไป เพราะอมจสร้างความลำบากใจของเวทีประกวด แต่วันนี้น้องได้แสงแล้ว น้องจะกลับไปทำโอนลี่แฟนส์อีกมั้ย?
เบบี๋ : หยุดเลยค่ะ หนูอยากเดินในเส้นสายใหม่ อยากทำอะไรที่มั่นคงกว่านี้ จ้างงานบี๋ได้นะคะ บี๋ทำได้ทุกอย่าง
สมมติเบบี๋ สุพรรณีไม่ได้รางวัลอะไรกลับไป หลังจากนี้อีก 5 เดือน ชีวิตลำบากอีกแล้ว กลับไปทำอีกมั้ย?
เบบี๋ : คงไม่กลับแล้วพี่ มันเดินมาไกลแล้ว เดินออกมาจากจุดนั้นแล้ว
คำพูดน้องเป็นนายตัวเอง เหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่น้องได้ทำส่งผลในวันนี้แล้ว น้องคิดว่าจะให้ส่งผลต่ออนาคตอีกหรือเปล่า ต้องพูดให้ชัดเจน?
เบบี๋ : ถ้าเป็นโอนลี่แฟนส์ มันมีหลายอย่าง หลายคอนเทนต์ให้เลือกทำ บางคนขายคิวตี้ คลีน แอ็กติวิตี้ คนทำโอนลี่แฟนส์ก็ไม่ได้ผิดนะคะ อาจคิวตี้ ใส่แค่บิกินี่ ไม่ได้แหวก ไม่ได้แหก ได้มั้ยคะ หนูขอถามตรงนี้
ทนายแก้ว : ภาพศิลปะกับโป๊เปลือยตัดกันตรงที่เราปิดจุดสำคัญหรือเปล่า เรื่องความเหมาะสม หลักจริยธรรม ถ้าน้องจะโกออนไปแล้ว ถ้าเกิดหยุดก็หยุด
เบบี๋ : อย่าก้ำๆ กึ่งๆ เข้าใจค่ะ คงต้องหยุดแหละค่ะ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อายุ 27 แล้ว ก่อนอายุอะไรจะเกินก็อยากทำสิ่งที่มันดีขึ้นและมั่นคง ตอนนี้ไม่มีใครแล้วก็อยากสร้างอะไรเป็นของตัวเอง ตอนนี้ไม่มีแม่แล้ว น้องอยู่ต่างประเทศ ก็เหมือนอยู่คนเดียว ไม่มีที่ปรึกษา พอพูดถึงเรื่องครอบครัวก็จะร้อง (ร้องไห้) มันเซนซิทีฟมากสำหรับหนู คุยเรื่องครอบครัวไม่ได้เลย
พี่หนุ่มคิดว่ายังไง?
หนุ่ม : ถ้าพี่เป็นน้อง จะไม่ประกวดแล้ว เพราะน้องได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีคุณค่าเหมาะสม ณ เวลานั้นไปเรียบร้อยแล้ว หนูฟลูฟีลความฝันไปเรียบร้อยแล้ว หนูมีภาพนางงามไว้อวดลูกหลานแล้วว่าครั้งนึงฉันเคยได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะให้ฉันเป็นนางงามไปแล้ว หลังจากโดนปลดโดนอะไรเป็นเรื่องเล็ก หนูฟลูฟีลความฝันไปแล้ว ตอนนี้หนูมีแสงเต็มที่เต็มตัว หนูเป็นคนสวยมาก เส้นทางข้างหน้าที่สดใสรอหนูอยู่อีกเยอะเลย ถ้าหยุดเรื่องที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆ เปลี่ยนไปเป็นคอนเทนต์อื่นหนูก็ดัง เพราะวันนี้หนูเป็นเบบี๋ สุพรรณีที่คนครึ่งประเทศรู้จัก
ทนายแก้ว : แค่ฝากว่ากรณีกฎระเบียบกองประกวดเป็นเหมือนกติกาเมื่อไหร่มีการกำหนดแล้ว เมื่อเราไม่มีคุณสมบัตินั้น เราไม่มีสิทธิ์ทันที เราจะไปอุทธรณ์เงื่อนไขไม่ได้ ถือว่าสัญญาเขาเป็นธรรมแล้ว คำว่าไม่เคย ก็ต้องเขียนไปเลยว่าเคยหรือไม่เคย ถ้าหนูเขียนไปเลยว่าหนูเคยถ่าย หนูมีคดี ถ้าเขารับ ก็ไม่ผิดครับ
ทำไมไม่เขียน?
เบบี๋ : มันกรอกในกูเกิ้ล หนูไม่เห็นเรื่องตรงนี้ด้วย
ที่บรรยายประวัติไป ทำไมไม่เขียนว่าเคยผ่านการถ่ายภาพโอนลี่แฟนส์ โน่นนี่นั่น เคยลงมั้ย?
เบบี๋ : หนูไม่ได้ลงเลยค่ะ เขียนแค่ว่าไม่ได้ประกวด น่าจะไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้น เราตั้งใจมาจริงๆ กติกาไม่ได้อ่านเลยค่ะ มันไม่มีเขียนนะ มีเขียนมั้ย
เคยประกวดเจมาร์ท เขียนลงไปในใบประกวด แล้วทำไมไม่เขียนเคยประกวดเพลย์บอยในนี้?
เบบี๋ : หนูลืมลงค่ะ
ลืมลงหรือกลัวลงไปแล้วเขาจะตัดสิทธิ์ออก?
เบบี๋ : ไม่เกี่ยวค่ะ หนูลืมจริงๆ
ในนี้สามารถบอกข้อมูลได้นะ แต่หนูบอกว่าลืม?
เบบี๋ : เราสามารถบอกได้เหรอคะ
หนุ่ม : จริงๆ ปีนั้นพี่เป็นกรรมการ เป็นเพลย์บอยแบบน่ารักๆ แต่จำน้องเขาไม่ได้เลย
น้องได้ตำแหน่งมั้ย?
เบบี๋ : หนูได้เข้าท็อป 40 กองประกวดอยากได้คนมีศักยภาพและโตกว่านี้
อายุโตกว่านี้หรือยังไง หรือรูปร่าง?
เบบี๋ : รูปร่างด้วยที่โต และทัศนคติอะไรก็แล้วแต่
หนุ่ม : ปีนั้นเหมือนทำเป็นห้องแชต เอาไปเทรนด์เป็นพูดคุย มีส่งดอกไม้ส่งอะไรให้กัน
เบบี๋ : เพลย์บอยก็เป็นความฝันของหนูเหมือนกัน เป็นสาวเซ็กซี่รวมกัน แต่ละคนหุ่นแซ่บมาก
เคยดูดบุหรี่ไฟฟ้าด้วย?
เบบี๋ : ก็ผิดจริงๆ ค่ะ ก็ขอโทษทางบ้านด้วยที่ทำให้ผิดหวัง
คุณอยากให้เขาไปต่อหรือพอแค่นี้?
ใหม่ : จริงๆ ผมชอบบริบทที่น้องสามารถมีบิสิเนสชัดเจน การขายของคนซื้อน้องแน่นอน น้องมีแสง มีคนติดตามแล้ว เวลาไปสปอนเซอร์ไหนก็อยากเจอเบบี๋ แต่ต้องกลับไปคุยกันก่อน
ใจคุณ?
ใหม่ : อยากให้ไปต่อ เพราะน้องทำบิสิเนสให้เราได้ เวลาเราเก็บตัวมิสแกรนด์เราชัดเจนอยู่แล้ว มีช่วงเวลาไลฟ์สดติ๊กต๊อกต่างๆ ทางช่องคุณณวัฒน์ขายโน่นขายนี่ เห็นชัดอยู่แล้ว เราเฟ้นหาคนพร้อมใช้ บริบทต่อยอดสปอนเซอร์ได้ สปอนเซอร์เขาก็ต้องการผลกำไรอยู่แล้วน้องตอบโจทย์ตรงนี้อันดับหนึ่ง แต่เรื่องเรือนร่างไปทำ 1 2 3 4 ต้องพิจารณา ที่เลือกน้องมา น้องเด่นเรื่องบิวตี้ บิสิเนส แต่องค์ประกอบอื่นก็ไปพิจารณากันอีกที
ถ้าน้องได้มงฯ กลับมา เข้าสู่มิสแกรนด์ใหญ่ คิดว่าจะเข้ารอบมั้ย?
เบบี๋ : หนูตั้งใจจะเข้ารอบท็อป5 นะ ไม่รู้พูดไปแล้วจะน่าเกลียดหรือเปล่า หนูตั้งใจอยากไปอยู่ใกล้ๆ บอส ทำงานกับบอส ชื่นชอบบอสมากๆ บอสเป็นคนเก่ง
เตือนน้องอย่างนึงนะ ณวัฒน์ไม่ใช่คนบ้ายอ?
เบบี๋ : ค่ะ
พูดงี้ไปเขาไม่เคลิ้มนะ?
เบบี๋ : เข้าใจค่ะ แต่เขาเก่งจริงๆ หนูเลยอยากเข้าท็อป5 อยากไปเรียนรู้อะไรต่างๆ ไม่ได้ยอจริงๆ
ใหม่ : เราส่งเด็กคนนึงต้องรู้ว่าณวัฒน์ชอบอะไร ณวัฒน์ชอบบิสิเนส เพราะต่อยอดทุกคนที่เป็นสปอนเซอร์ของกองเราครับ
ตอนนี้ 2 มาเยอะ แต่ผมก็เชื่อว่าพี่ณวัฒน์ก็น่าจะเครียดเหมือนกันกับเรื่องนี้ ถ้าให้ไปต่อแกก็จะโดนคนครหาว่าสร้างบรรทัดฐานใหม่ ต่อไปใครก็ได้มาสมัครเป็นมิสแกรนด์น่ะสิ กติกาไม่ต้องดูอะไรแล้ว หรือถ้าไม่ให้ไปต่อ ก็จะมีสังคมอีกมุมบอกว่ามันเป็นเรื่องอดีตแล้วไง คนมีรอยสักปัจจุบันยังสามารถไปทำงานที่อื่นได้เลย?
หนุ่ม : ยังมีอีกอย่างนึงค่ะ น้องแครี่สายสะพายประจวบคีรีขันธ์เนอะ
มันคือชาวประจวบฯ เพราะคุณคือหน้าตาชาวประจวบฯ ชาวประจวบฯ เขาจะมองยังไง?
เบบี๋ : ใช่ เพราะต้องเป็นตัวแทนเนอะ เราต้องให้เกียรติเขา
ถ้าชาวประจวบฯ บอกว่าไม่เอา หรือคนประจวบใจกว้าง ก็เป็นไปได้ แต่มันคือหน้าตา?
หนุ่ม : มันคือหน้าตาจังหวัด แต่พี่ใหม่พูดนี่เห็นด้วยนะ น้องมีทั้งบิวตี้ เบรน บิสิเนส บอดี้ ดีครบหมดเลย อยากได้น้องมาทำบิสิเนสต่างๆ จริงๆ น้องทำได้โดยไม่ต้องมีมงกุฎก็ได้
คนส่งมาคำนึงดีมากเลย เขาบอกว่าถ้าหนูกำลังเดินสายในอาชีพอื่น เขาโอเค แต่พอนางงาม เขาบอกว่าอย่าเลย มันอยู่ที่บริบทแต่ละสาย แต่ละองค์กร?
ใหม่ : น้องก็บอกพี่ใหม่ว่าน้องกดดัน ว่าจะสร้างอะไรให้พี่ใหม่หรือเปล่า แต่ถ้าทุกคนมองว่าไปต่อได้ก็ยินดี แต่ถ้าไม่ได้ก็เคารพการตัดสินใจ
เบบี๋ : ยังมีทางอื่นๆ ให้หนูได้เลือกเดินอีก
ใหม่ : เราไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องประจวบฯ เราเคารพผู้ใหญ่ในจังหวัดทุกคน พอเรารู้ในสิ่งที่เราควรรู้ เราสั่งปลด แล้วในหนังสือเขียนบอกเลยว่าเราจะมีการแก้ไขคัดกรอง 1 2 3 4 ให้ดีขึ้นจากนี้ เรามีการขอโทษผู้ใหญ่ในจังหวัด งานเราเป็นงานใหญ่ รองผู้ว่าฯ สปอนเซอร์มา เราให้ความสำคัญมากจริงๆ แต่เราผิดพลาดและเราขออภัย เรามีหลักฐานว่าเราแจ้งแล้วภายใน 24 ชม. ผมอยู่ในจังหวัดมานานมาก คนรู้จักในจังหวัด ผมแคร์ผู้ใหญ่ในจังหวัดมากๆ ไม่เคยลืมครับ
จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่า?
ทนายแก้ว : อายุความ 10 ปีอยู่แล้วครับ แต่ไม่รู้พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเรื่องเอาข้อมูลเข้าระบบหรือเปล่า
สมมติวันนี้น้องได้มงกุฎคืนไป น้องได้เข้าไปสู่มิสแกรนด์ใหญ่ น้องกำลังประกวด อยู่ดีๆ ตร.เข้ามาเชิญบนเวที เพราะคุณมีภาพแบบนี้?
เบบี๋ : โหดเกิ๊น (หัวเราะ) หนูเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
หนุ่ม : สำหรับพี่ดีใจที่ได้เจอกันในวันนี้ เพราะเห็นผ่านคลิป ดูหนูไลฟ์ขอโทษ อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถูกต้องแล้ว ดีใจที่หนูเป็นเด็กผู้หญิงมองไปถึงอนาคต และมีความกตัญญู บุคคลที่มีความกตัญญูเป็นที่ตั้ง ไม่มีวันอับจน พี่ขอให้หนูโชคดีในเส้นทางอนาคตที่หนูเลือกค่ะ
ใหม่ : สุดท้ายก็อยากฝาก ผมก็เครียดหลายๆ อย่าง มิสแกรนด์ทำเพื่อบิสิเนส ทำเพื่อสังคม เพื่อการต่อยอดของน้อง บอสเราก็ชัดเจนอยู่แล้ว ทุกคนต้องได้ผลประโยชน์จากการประกวดครั้งนี้ สปอนเซอร์จ่ายเงินให้จัดงานเขาอยากได้โรลโมเดลดีๆ เพื่อต่อยอดเขา ผมอยากได้ลูกสาวเก่งเพื่อต่อยอดตัวผมเอง การจัดใช้เงินค่อนข้างสูง
คุณมีแฟนชื่อมิค?
ใหม่ : เคยครับ ไม่ได้เป็นแฟนกัน อาจช่วยเหลือกัน แล้วสนิทกัน เลยเหมือนมีตรงนี้
ข้อความที่ท่านเปาลงว่าคุณมิคไม่ได้จ่ายเงินค่าประกวด ค่ารางวัลจริงมั้ย?
ใหม่ : มันคนละเวทีกัน ผมก็เคยได้ยินมา น้องมิคอาจไปร่วมงานเขาแล้วออกตัวว่าเป็นผู้ช่วย จนทุกคนคิดว่าน้องมิคเป็นพีดีหรือผู้จัด น้องมิคเป็นผู้ช่วยผม ผมให้เขาไปทำงานกับคนอื่นได้เหมือนเป็นฟรีแลนซ์ แต่อาจออกตัวมากเกินไป
มีการจ่ายหรือไม่มีการจ่าย?
ใหม่ : ผมไม่รู้ อาจมีข่าวออกมา เรื่องจ่ายไม่จ่าย ต้องดูด้วยว่าบางคนที่โพสต์เขาไม่จ่ายเพราะอะไร หนึ่งไม่จ่ายนางงาม นางงามไม่มาขอบคุณสปอนเซอร์ นี่มุมผมนะ มุมกลางๆ พีดีจ่ายช้ามีอยู่จริงๆ แต่มีเหตุผล เขาต้องมีการโฮลการจ่าย
ทนายแก้ว : แต่การโฮลการจ่าย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโฮลนานกว่าเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่า
ใหม่ : อันนั้นอาจต้องเป็นการเขาคุยกัน ว่าระหว่างเขาโฮล ต้องมีการตกลงกันมั้ย เลื่อนอีกมั้ย คนเรามีปัญหาเกิดขึ้นได้ จ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่รู้ เพราะผมไม่ได้อยู่เวทีนั้น
จ่ายหรือไม่จ่าย แต่มิคอยู่ตรงนั้นด้วย?
ใหม่ : ถ้ามีพีดี เขาคือเอ็มดี ผู้จัดการกอง รับช่วยงาน จัดงาน น้องไปช่วยงานแล้วไม่รู้ว่าพีดีจ่ายมั้ย ปัญหาไม่จ่ายคืออะไรแต่น้องโดนเพราะมีชื่อออกหน้าตรงนั้น
คุณจ่ายมั้ย?
ใหม่ : จ่ายครับ จ่ายช้า จ่ายเร็ว จ่ายหมดครับ
หนูเอาไงต่อไป?
เบบี่ : ก็มีเส้นทางใหม่ บี๋ก็จะไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น อย่างแรกต้องขอโทษมิสแกรนด์ บอสณวัฒน์ ผู้ใหญ่ในประจวบฯ หรือแฟนนางงามทุกคนที่ทำให้ผิดหวัง ไม่เข้าใจบริบทนางงามชัดเจน แต่ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว สำนึกผิดแล้ว ไม่รู้จะขอโอกาสทำไม เราแก้อะไรไม่ได้ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง อย่าสาปหนูเยอะ หนูเข้าใจแล้ว อย่าด่าหนูเยอะ หนูสำนึกไม่ทันแล้ว
เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า?
ทนายแก้ว : คนสูบมีความผิดครับ ครอบครองถือว่ามีโทษจำคุก 6 เดือน
เบบี๋ : ไม่ได้ดูดแล้ว เลิกแล้วจ้า
แต่มีภาพไปแล้ว?
เบบี๋ : มันปีที่แล้วค่ะ อย่าเพิ่งซ้ำเติมหนู ตอนนี้เยี่ยวไม่ออกแล้วเนี่ย (หัวเราะ)
ฝากไว้นิดเดียว ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น แต่วันนี้สิ่งที่น้องได้คือได้แสงไปแล้ว อย่าเอาแสงนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรอีก ไม่งั้นมันจะย้อนกลับมาทำลายน้อง แสงที่ทุกคนได้ไป ไม่ว่าจะจากโหนกระแสหรือจากการที่น้องเป็นข่าวขึ้นมาหรือที่ไหนก็ตามแต่ มันอาจไม่ได้ดีกับน้องเสมอไป น้องอาจมีงาน แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าน้องกลับไปใช้แสงในทางที่ผิด กลับไปทำโอนลี่แฟนส์เหมือนเดิม กลับไปถ่ายรูปวาบหวิวเหมือนเดิม สุดท้ายแสงนี้จะย้อนกลับมาหาน้องอีกทีนึง ทีนี้น้องจะไม่มีที่ยืนในสังคม แล้วพี่ประสบเรื่องแบบนี้มาเยอะ พี่เห็นมาเยอะ พี่ไม่รู้ว่าน้องมานั่งตรงนี้ บางคนอาจมองว่าเป็นการฟอกตัว?
เบบี๋ : มีเยอะมากๆ ค่ะ มาฟอกมาอัปหรือเปล่า แต่หนูไม่ได้มาฟอกนะ หนูแค่เห็นโอกาสและอยากคว้า อยากวิ่งเข้าหา แต่มันก็ตามนั้นค่ะพี่
มีหลายคนมองว่าไม่อยากให้น้องใช้คำว่าลำบากแล้วต้องทำ ต่อไปจะเกิดบริบท บรรทัดฐานสังคมที่ไม่ถูกต้อง บิดเบี้ยวไป บางคนพิมพ์มาว่ากูก็ลำบาก กูไม่เห็นต้องทำเหมือนมึงเลย นี่คือมุมย้อน?
เบบี๋ : ค่ะ