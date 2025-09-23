‘บอสณวัฒน์’ ส่งสัญญาณ อาจคืนมง ‘เบบี๋’ หาก ‘หนุ่ม กรรชัย’ เห็นสมควร หลังดราม่าคลิปฉาว
จากกรณี “เบบี๋ สุพรรณี น้อยโนนทอง” มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ถูกปลดฟ้าผ่าหลังครองตำแหน่งเพียง 1 วัน จากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเบบี๋ได้ออกมาร่ำไห้ เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าว และยอมรับว่า เคยถ่ายรูปโป๊จริง แต่ทำเพื่อดูแลครอบครัว ดูแลแม่ที่ป่วย และตอนนี้พ่อแม่ก็เสียหมดแล้ว ชีวิตลำบากไม่ได้เพียบพร้อม ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียว แค่อยากเลือกทางเดินใหม่ คนเราผิดพลาดกันได้ขอโทษทุกคน ขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองเพราะมีศักยภาพมากกว่านั้นไม่ได้อยากทำแบบนั้นเลย
ด้าน “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านติ๊กต็อกไลฟ์ว่า “ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเขาก็ปลดไปแล้วนะ เข้าใจน้องและเห็นใจน้องในระดับหนึ่ง เห็นน้องออกมาพูด เรื่องว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากอะไรอย่างนี้ เราก็ให้กำลังใจ อยากให้น้องเข้าใจบริบท และเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย”
พร้อมทั้งบอกอีกว่า “อยากให้โอกาสน้องนะ ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องไปลงโทษ เอาเป็นว่าปลดไปแล้วก็จบ บางอย่างมันต้องระมัดระวัง เราจะไม่ว่าอะไรน้อง”
หลังจากนั้น เบบี๋ได้มาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวในรายการ “โหนกระแส” โดยในตอนหนึ่ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรรายการ ได้พูดถึงบอสณวัฒน์ว่า “เข้าใจ หัวเรือใหญ่ ก็ไม่รู้แกคิดยังไง ถ้าหากครั้งนี้แกยอมคืนมงให้แล้วมีเรื่องแบบนี้ต่อไปอีกล่ะ แต่ถ้าไม่คืนให้ก็เป็นการไม่ให้โอกาสคน แกก็ลำบากใจเหมือนกันนะดูทรงแล้ว ถ้าคืนมงแล้วมีคลิปนั้นหลุดออกมา จะทำยังไง”
ด้านบอสณวัฒน์ เห็นดังนั้น จึงออกมาโพสต์ข้อความลงไอจีสตอรี่ด้วยว่า “ถ้า หนุ่ม กรรชัย เห็นว่าอยากให้โอกาสน้องแล้วอยากให้กลับไปดำรงตำแหน่ง ผมก็อาจจะลองพูดคุยพิจารณากันอีกครั้ง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้อยู่ที่ คุณหนุ่ม กรรชัย แล้วครับ”