ภาคีเครือข่าย มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย โพสต์รูปภาพ โดยระบุว่า ณ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอบเงินจำนวน 25,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,943,042 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 100,000 บาทบริษัท อัศวยนต์ จำกัด และลูกค้า มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในครั้งนี้ครับ
สำหรับ “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรง คือการร่วมกัน ระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้ง การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ตลอดระยะเวลา 30 ปี มูลนิธิฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”