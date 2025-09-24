ออร่าจับ! สาวซีแอตเทิล อเมริกา คว้ามง มิสอินเตอร์เนชันแนลควีน 2025
เสียงเชียร์ดังกึกก้องทั่วโรงละคร Midori Monet ประเทศสหรัฐอเมริกา อายุ 27 ปี นักแสดงโชว์ นักออกแบบแฟชั่น และนักเขียนจากเมืองซีแอตเทิล คว้ามงกุฎมิสอินเตอร์ เนชันแนลควีน 2025 (Miss International Queen 2025) อย่างสง่างาม ตอบคำถามอย่างมั่นใจไม่มีตายไมค์ แสดงทัศนคติระดับโกลบอลได้อย่างโดดเด่น ทำให้กรรมการเทคะแนนพิชิตมงไปอย่างสมศักดิ์ศรี
พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทรานส์ทั่วโลกภายใต้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ขณะที่ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ แอนดอย-ปรียากร พรพรหม Miss Tiffany’s Universe 2025 ก็ทำดีที่สุดด้วยการคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพมาครอง
เวที Miss International Queen เวทีประกวดสาวทรานส์ระดับโลกที่มีประวัติยาวนานจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ไม่เพียงเฉลิมฉลองความงามเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญ สนับสนุนความเท่าเทียม สิทธิ และเปิดโอกาสอย่างเสมอภาคสำหรับทุกคน ภายใต้ธีมปีนี้ “Beyond Beauty, Open Possibilities” การประกวดปี 2025 นี้พิสูจน์ความงามที่ไม่จำกัดเพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่คือการแสดงออกถึงศักยภาพ ความมั่นใจ และพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริง
อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany’s Universe และ Miss International Queen กล่าวว่า “Miss International Queen 2025 เดินทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสมศักดิ์ศรี เป็นความพิเศษมากกว่าการประกาศผลผู้ครอบครองมงกุฎ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดการจัดการประกวดในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของตัวแทนสาวงามข้ามเพศ ในการสร้างอิมแพกต์ที่ส่งต่อไปยังสังคมและผู้คนทั่วโลก
ทุกคนทุ่มเทเพื่อการเฉลิมฉลองการยอมรับและความงดงามอันไร้ขอบเขตที่สะท้อนออกมาจากคอนเซ็ปต์ ‘Beyond Beauty, Open Possibilities’ ข้อความที่สำคัญที่สุดที่ผู้เข้าประกวดทุกคนได้สื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกคือ พลังแห่งการยอมรับและความเท่าเทียม คือรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามและยั่งยืน เราได้ใช้เวทีอันทรงพลังนี้เป็นกระบอกเสีย ไปยังแต่ละประเทศ ผ่านแฟนคลับของผู้เข้าประกวด 23 คน และผู้ชมทั่วโลก เพื่อตอกย้ำว่าความงามที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือรูปลักษณ์ภายนอก แต่คือความกล้าหาญในการเป็นตัวของตัวเอง ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น”
ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss International Queen 2025 จะเริ่มต้นภารกิจสำคัญในทันที โดยจะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียม เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมรณรงค์และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมสิทธิและความเข้าใจในกลุ่ม LGBTQIA+
นอกจากนี้ รองอันดับ 1 จากคิวบา และอันดับ 2 จากเวียดนาม จะร่วมสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของทรานเจนเดอร์