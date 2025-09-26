จัดงาน Fam Festival 2025 มหกรรมครอบครัว ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ 27-28 ก.ย.นี้
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Fam Festival 2025 มหกรรมครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อทุกเจเนอเรชั่น ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ในวันที่ 27-28 กันยายน 2568 เวลา 10.00-16.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://events.make-form.com/fam-fest-2025/register
สำหรับ Fam Festival 2025 มหกรรมครอบครัว ที่ตั้งใจทำให้คำว่า “บ้าน” ขยายออกไปเป็นคำว่า “สังคม” เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั่งเล่น โต๊ะอาหาร หรือสนามเด็กเล่นเล็กๆ ของบ้านหนึ่งหลัง ล้วนส่งผลต่ออนาคตของเมืองใหญ่และโลกที่เราอยู่ร่วมกัน เพราะครอบครัวไม่ใช่ใครคนเดียว แต่คือเราทุกคน และเพราะครอบครัว คือที่แรกที่เราหัวเราะ และที่เดียวที่เราร้องไห้ได้เต็มที่ ครอบครัวคือครูคนแรก และเพื่อนคนสุดท้ายที่ไม่เคยจากไป
ภายในงานนี้จะได้เจอกับกิจกรรมเวิร์กชอป และการแสดงมากมาย อาทิ FAM STAGE : ละครใบ้, เล่านิทาน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน, FAM TALK : กิจกรรมเสวนาจากอินฟลูเอนเซอร์ และผู้นำทางความคิดด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว, CREATIVE FAM ZONE: กิจกรรมและเวิร์กชอป ชวนเด็กๆ และผู้ใหญ่สนุกสนานด้วยกัน เช่น การประดิษฐ์สิ่งของ, Simple Automata, Calming Bottle หรือขวดน้ำใจเย็น, ทำกระเป๋าผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย
FAM GRANDPARENT GARDEN: กิจกรรมสำหรับคนทุกวัยในครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันได้, FAM MUSIC AND CHILL GARDEN: มุมนิทานพร้อมเพลงฟังเบาๆ ตลอดทั้งงาน หรือจะลุกขึ้นมาขยับไปด้วยกันก็ได้นะ, FAM PHOTO MEMORY AND FAMILY TREE WALL : ถ่ายภาพครอบครัวกับกิจกรรมใน Photo Booth และเขียนชื่อครอบครัวไว้บนต้นไม้ครอบครัวขนาดยักษ์ใจกลางงาน
FAM NETWORK : พบกับเครือข่ายของ FAM FESTIVAL ที่จะมาร่วมออกบูธให้ความรู้กับพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็น MAPPA แอพลิเคชั่นการเรียนรู้, HOOK LEARNING การส่งเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่, SHARE AND CARE แพลตฟอร์มพ่อแม่ร่วมเรียนรู้ และอีกมากมาย ที่ยกขบวนมาให้ความรู้กับครอบครัว
งานทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อทุกเจเนอเรชั่น ทั้งเด็กๆ ที่จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่น พ่อแม่ที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ปู่ย่าตายายที่ได้กลับมามีบทบาทสนุกสนาน และเพื่อนบ้านที่ได้ร่วมสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ ๆ เพราะครอบครัวไม่ใช่เพียงสายเลือด แต่คือชุมชนที่เราเลือกจะดูแลกัน
มหกรรมนี้คือการยืนยันว่า ความสุข ความเข้าใจ และเวลาคุณภาพ ไม่ได้เป็นเพียงคำสวยหรู แต่สามารถจับต้องได้จริง เมื่อเรามาเจอกัน แบ่งปันกัน และเรียนรู้ร่วมกัน ชวนทุกครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย มารวมพลังกันอีกครั้ง เพื่อบอกกับสังคมว่า… ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียว แต่คือเรื่องของเราทุกคน