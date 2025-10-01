สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบหญิงด้านเอไอ ก้าวทันยุคสมัย เข้มแข็งทุกมิติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้หญิงให้ก้าวในยุคดิจิทัล คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneurs Network-Thailand) หรือ AWEN ประเทศไทย ร่วมกับ อธิบดี แรมรุ้ง วรวัธ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าของรางวัล สุดยอดผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ปี 2558 ได้ร่วมมือกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสตรีกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับยุคดิจิทัล” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยมี เบญจมาส แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า และ กรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้ประกอบการสตรี นักธุรกิจ และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในยุคดิจิทัล ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ในช่วงเย็น
งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมคณาจารย์ผู้ชำนาญจากหลักสูตร เอบีไอ หรือ Academy of Business Intelligence จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้ความรู้และประสานงาน อาทิเช่น ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย วทันยา อมตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้บรรยายจากบริษัทฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (เต่าบิน) และ พัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ บริษัท เก็ทบิซ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งเทคนิคการปรับวิธีการและวางกลยุทธ์ในโลกดิจิทัล
นอกจากนี้ พราวนรินทร์ เรืองฤทธิเดช ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนม จาก “ชาตรามือ” ซึ่งเป็นเครื่องดื่มไทยชื่อดัง มาให้ผู้เข้าอบรมได้ลิ้มลองเพื่อเพิ่มความสดชื่นและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายระหว่างกิจกรรม ทำให้การอบรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและการแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์โดยมี มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ที่ปรึกษาและอดีตประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และวัชรี ศรีตระกูล กรรมการ AWEN อาเวน ไทยแลนด์ ร่วมเป็นกำลังใจตลอดการอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสตรี กับ AI สำหรับยุคดิจิทัล” เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาแทนที่งานหลายประเภท เช่น การตลาด บริการลูกค้า งานเอกสาร บัญชี และโรงงาน ทำให้คนที่ปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงรายได้ลดลง และเผชิญปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดทีมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เอไอ (AI Business Talent) อีก 20 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนวิธีการลงมือปฏิบัติ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสทางธุรกิจ
การประชุมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสตรีไทยในยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่พร้อมสนับสนุนแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพสตรีนักธุรกิจไทยให้ก้าวทันยุคสมัยและเข้มแข็งในทุกมิติ