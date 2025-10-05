ฉลอง 215 ปี วันชาติเม็กซิโก และ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เม็กซิโก
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก ประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในโอกาสสองวาระสำคัญ วันประกาศเอกราชภาพครบรอบ 215 ปี ของสหรัฐเม็กซิโก และฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐเม็กซิโก ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี พลาซ่า โดยมีบุคคลสำคัญจากแวดวงต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วยชาวเม็กซิกันที่พำนักอยู่เมืองไทยวร่วมฉลองอย่างอบอุ่น
นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกฯ กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของวันประกาศเอกราชซึ่งเป็นวันสำคัญชาวเม็กซิกันที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองกันทั่วโลก โดยมีการโบกธงชาติ และลั่นระฆังแห่งอิสรภาพ และในปีนี้การฉลองยังมีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเม็กซิโก ถือเป็นส่งเสริมความเข้าใจอันดีกระชับมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ในการนี้ ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเม็กซิโก กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันเม็กซิโกเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยปี 2567 มูลค่าการค้าระหว่างกันมีมูลค่ากว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 จากปีก่อน
โดยในงานมีเอกอัครราชทูตร่วมยินดีมากมาย อาทิ โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกา เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลี เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย นาเกศ ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดีย ดานิเอล เอมิลิโอ เมนโดซา เลอัล เอกอัครราชทูตโคลอมเบีย เปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ เอกอัครราชทูตคิวบา ซีเร่ย์ เดนนิเซ อากิลาร์ เอกอัครราชทูตกัวเตมาลา ร่วมด้วยผู้แทนกระทรวงต่างประเทศ สมาชิกกงสุลกิตติมศักดิ์ อาทิ ณพ ณรงค์เดช กงสุลฯเม็กซิโก ม.ล.ปรียาพรรณ ศรีธวัช กงสุลใหญ่ฯ เปรู เชียงใหม่ จักร จามิกรณ์ กงสุลใหญ่ฯ นิการากัว ปณิธิ วสุรัตน์ กงสุลฯไซปรัส
สำหรับบรรยากาศจัดเต็มด้วยอาหารประจำชาติ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านตระการตา โดยเฉพาะไฮไลท์โชว์จาก Mariachi Bonitas de Dinorah วงดนตรีเครื่องสายหญิงล้วนระดับโลกชาวเม็กซิกัน ที่บินมาแสดงประเทศไทยครั้งแรก ในโอกาสพิเศษฉลองครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เม็กซิโก
นับเป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจ เปี่ยมด้วยสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษระหว่างสองประเทศ และพร้อมพัฒนาความมั่นคงในทุกมิติให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป