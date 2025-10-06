สังคม-สตรี

‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ คว้าใจผู้ชม ชนะเวทีประชันเสียงเพลง ‘THE GIRL มงลงไมค์’

‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ คว้าใจผู้ชม ชนะเวทีประชันเสียงเพลง ‘THE GIRL มงลงไมค์’ 

ปิดจบอย่างสวยงามสมมงกับรายการ “THE GIRL มงลงไมค์” ที่รวบรวมสาวงามจาก “ทุกเวทีประกวด” ของประเทศไทย มาแข่งขันประชันความสามารถ บอกได้เลยว่าตลอดทั้ง 15 สัปดาห์ที่ผ่านมา เหล่าสาวงามที่เข้าประกวดในรายการมีครบรสทุกอารมณ์ สุข เศร้าเคล้าน้ำตา ที่สำคัญพวกเธอทุกคนได้รู้ถึงคำว่ามิตรภาพ เพราะต้องผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน ทั้งเรื่องการร้องเพลง แม้กระทั่งการทำโชว์ รวมถึงเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ ของเหล่าสาวงามที่ผ่านเข้ามาในรอบต่าง ๆ จนมาถึงรอบสุดท้ายที่ผู้ชมทางบ้านลุ้นกันตัวโกร่งกับ 14 สาวงาม FINALIST

นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว  , ทาริ ทาริตา , แอนนา คอร์วีโน , อุ้ม กัญญาวีร์ , คิม โดเชคาโลวา , ภิม ภิมพญา , ณิชา พูลโภคะ , ไหมไทย สุริยะยรรยง , มานิ มานิตา , เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ , ดารัณ เศรษฐิณิช , คอร่า เบียลท์  , กีตาร์ พรหมพร , อาย กัญญาลักษณ์ ที่พร้อมประชันเสียงเพลงกันในรอบสุดท้ายแบบดุเดือดหลากหลายอารมณ์ ได้โชว์ศักยภาพตัวเอง ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจให้ผู้ชมแบบจัดเต็ม

ADVERTISMENT

จนได้ผู้ชนะจากผลโหวตทางออนไลน์และการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อ๊อฟ ปองศักดิ์ , ดีเจนุ้ย และ มีน พีรวิชญ์ ซึ่งไม่มีผิดโผด้วยคะแนนนิยมรวมไปถึงการโชว์ศักยภาพบนเวทีทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้สาวงามมากความสามารถทั้ง 9 คน และวินาทีบีบหัวใจผู้ชม ในรายการและแฟนคลับที่มาเชียร์ถึงที่สตูดิโอลุ้น Top 3 เมื่อ  “เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ ” คว้าอันดับ 3 ทำให้ “ภิม-แอนโทเนีย” ได้จับมือกัน

และผลปรากฏว่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” เป็นผู้ชนะในรายการ “The Girl มงลงไมค์” และ  ภิม ภิมพญา คว้า รองอันดับ 2 ส่วนลำดับที่ 4- 9 ได้แก่  อันดับ 4. ไหมไทย สุริยะยรรยง  อันดับ 5. กีตาร์ พรหมพร อันดับ 6. อุ้ม กัญญาวีร์ อันดับ 7. มานิ มานิตา อันดับ 8. ดารัณ เศรษฐิณิช และ อันดับ 9. ณิชา พูลโภคะ ซึ่งวันนี้พวกเธอทำตามความฝันสำเร็จแล้ว และพิสูจน์ให้เห็นว่านางงามไม่ได้มีดีแค่ความสวย เวทีแห่งมิตรภาพและศักดิ์ศรีจะตราตรึงในความรู้สึกของพวกเธอตลอดไปแน่นอน