‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ คว้าใจผู้ชม ชนะเวทีประชันเสียงเพลง ‘THE GIRL มงลงไมค์’
ปิดจบอย่างสวยงามสมมงกับรายการ “THE GIRL มงลงไมค์” ที่รวบรวมสาวงามจาก “ทุกเวทีประกวด” ของประเทศไทย มาแข่งขันประชันความสามารถ บอกได้เลยว่าตลอดทั้ง 15 สัปดาห์ที่ผ่านมา เหล่าสาวงามที่เข้าประกวดในรายการมีครบรสทุกอารมณ์ สุข เศร้าเคล้าน้ำตา ที่สำคัญพวกเธอทุกคนได้รู้ถึงคำว่ามิตรภาพ เพราะต้องผ่านอุปสรรคมาด้วยกัน ทั้งเรื่องการร้องเพลง แม้กระทั่งการทำโชว์ รวมถึงเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ ของเหล่าสาวงามที่ผ่านเข้ามาในรอบต่าง ๆ จนมาถึงรอบสุดท้ายที่ผู้ชมทางบ้านลุ้นกันตัวโกร่งกับ 14 สาวงาม FINALIST
นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว , ทาริ ทาริตา , แอนนา คอร์วีโน , อุ้ม กัญญาวีร์ , คิม โดเชคาโลวา , ภิม ภิมพญา , ณิชา พูลโภคะ , ไหมไทย สุริยะยรรยง , มานิ มานิตา , เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ , ดารัณ เศรษฐิณิช , คอร่า เบียลท์ , กีตาร์ พรหมพร , อาย กัญญาลักษณ์ ที่พร้อมประชันเสียงเพลงกันในรอบสุดท้ายแบบดุเดือดหลากหลายอารมณ์ ได้โชว์ศักยภาพตัวเอง ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ สร้างความประทับใจให้ผู้ชมแบบจัดเต็ม
จนได้ผู้ชนะจากผลโหวตทางออนไลน์และการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อ๊อฟ ปองศักดิ์ , ดีเจนุ้ย และ มีน พีรวิชญ์ ซึ่งไม่มีผิดโผด้วยคะแนนนิยมรวมไปถึงการโชว์ศักยภาพบนเวทีทุกครั้งที่ผ่านมาทำให้สาวงามมากความสามารถทั้ง 9 คน และวินาทีบีบหัวใจผู้ชม ในรายการและแฟนคลับที่มาเชียร์ถึงที่สตูดิโอลุ้น Top 3 เมื่อ “เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ ” คว้าอันดับ 3 ทำให้ “ภิม-แอนโทเนีย” ได้จับมือกัน
และผลปรากฏว่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” เป็นผู้ชนะในรายการ “The Girl มงลงไมค์” และ ภิม ภิมพญา คว้า รองอันดับ 2 ส่วนลำดับที่ 4- 9 ได้แก่ อันดับ 4. ไหมไทย สุริยะยรรยง อันดับ 5. กีตาร์ พรหมพร อันดับ 6. อุ้ม กัญญาวีร์ อันดับ 7. มานิ มานิตา อันดับ 8. ดารัณ เศรษฐิณิช และ อันดับ 9. ณิชา พูลโภคะ ซึ่งวันนี้พวกเธอทำตามความฝันสำเร็จแล้ว และพิสูจน์ให้เห็นว่านางงามไม่ได้มีดีแค่ความสวย เวทีแห่งมิตรภาพและศักดิ์ศรีจะตราตรึงในความรู้สึกของพวกเธอตลอดไปแน่นอน