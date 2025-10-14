77 มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2025 จัดเต็มรอบชุดประจำชาติ จากฝีมือดีไซเนอร์ประจำประเทศ
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเก็บตัวที่หัวหิน 77 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Grand International 2025 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อมสำหรับการประกวด 3 รอบสำคัญ ทั้ง รอบชุดประจำชาติ (National Costume Competition) รอบ Grand Talent Award รอบ Preliminary Competition และสุดท้าย Grand Final Competition ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นี้
สำหรับ รอบชุดประจำชาติ เป็นอีกรอบที่แฟนนางงามตั้งตารอคอย ซึ่ง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวด Miss Grand International ได้เนรมิตเวทีในครั้งนี้อย่างอลังการ โดยเปิดความสนุกของค่ำคืนนี้ด้วย เมลิชา ลิน (Melisha Lin) รองอันดับ 5 Miss Grand International 2024 และ แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ รับหน้าที่พิธีกร
ก่อนจะเผยโฉม 77 สาวงามในชุดประจำชาติ หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นของแต่ละประเทศ ผ่านฝีมือดีไซเนอร์ประจำประเทศ ได้อย่างงดงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมในฮอลล์ และที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube : Grand TV ทั่วโลก
รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ บอสณวัฒน์,คุณเทเรซา ชัยวิสุทธิ์ รองประธานมิสแกรนด์ฯ , ซีเจ คริสติน จูเลียน โอเปียซา Miss Grand International 2024 ลูเซียนา ฟุสเตอร์ Miss Grand International 2023 ,อิซาเบลลา เมนิน Miss Grand International 2022 ฯลฯ ที่จะมาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ชุด รวมกับคะแนนโหวตจากแฟนนางงามอีก 10 ชุด ซึ่งจะประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการในรอบตัดสิน วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 19.00 น. ที่ MGI Hall
หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดรอบชุดประจำชาติ จากนั้นเข้าสู่การแข่งขัน Grand Talent Award รอบตัดสิน โดยมีสาวงามเข้ารอบถึง 14 คน ได้แก่ ฮังการี เมียนมา เม็กซิโก ประเทศไทย ปานามา ลาว เอกวาดอร์ กานา ญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน อิตาลี สาธารณรัฐเช็ก แทนซาเนีย และ แซมเบีย ที่จัดหนัก จัดเต็มทุกโชว์ ท่ามกลางความตื่นเต้นของคณะกรรมการและผู้ชมที่ติดตามทาง TikTok : Miss Grand International
หลังเสร็จสิ้นโชว์พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์ ปานามา กานา ญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และ แซมเบีย โดยผู้ชนะในรอบนี้จะได้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายอัตโนมัติ ซึ่งแฟน ๆ สามารถโหวตให้กับนางงามที่ชื่นชอบผ่าน เว็บไซต์ missgrandinternational.com โดยผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายทันที