‘มิโดริ โมเนต’ มิสอินเตอร์ควีนฯ เราพิเศษสุดในชีวิตของเรา อย่าสนใจที่จะต่างจากคนอื่น

‘มิโดริ โมเนต’ มิสอินเตอร์ควีนฯ เราพิเศษที่สุดในชีวิตของเรา ไม่ต้องสนใจที่จะต่างจากคนอื่น
เป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทรงพลังและให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับ เวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 (Miss International Queen 2025) โดยปีนี้จัดภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Beyond Beauty, Open Possibilities’ พลังแห่งการยอมรับและความเท่าเทียม คือรากฐานของการสร้างสรรค์สังคมที่งดงามและยั่งยืน โดยมี อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany’s Universe และ Miss International Queen
โดยสาวงามจากสหรัฐอเมริกา “มิโดริ โมเนต” เป็นผู้คว้ามงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2025 ไปครอง เธอเป็นนักแสดงโชว์ นักออกแบบแฟชั่น และนักเขียนจากเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา อายุ 27 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง มิโดริจะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมเพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+
มิโดริเผยว่า เธอรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้รับมงกุฎ เวทีนี้เป็นเวทีที่มีศักดิ์ศรี และมีเกียรติมาก เพราะเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับสาวทรานซ์ ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ ใช้เวลาในการเตรียมตัว 1 ปี
โดยพยายามเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก อีกทั้งชินกับเวที เพราะนอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นนางแบบด้วย
“การประกวดครั้งนี้ จะเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีความเชื่อในตัวเองมากขึ้น ตรงนี้ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการโชว์ตัวเองให้ได้มากที่สุด และการที่มาประกวดที่เมืองไทย รู้สึกว่ามีแฟนจากทั่วโลก มีคนเชื่อในตัวของเรา ตรงนี้ทำให้ภูมิใจมากขึ้น ซึ่งเวทีนี้ไม่ได้โชว์แค่ความสวยเพียงอย่างเดียว แต่โชว์ความสามารถด้วย”
อีกสิ่งหนึ่งที่มิโดริภูมิใจในตัวเองคือ เธอเป็นคนไม่ยอมแพ้ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ อย่างก่อนหน้านี้ ครอบครัวเธอกีดกัน แต่เธอก็พยายามเลือกหนทางของตัวเอง เธอได้พูดคุยกับพ่อแม่แต่คุยไม่รู้เรื่องจนต้องออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
“ตอนฉันอายุ 17 ปี พ่อบอกว่า ถ้าจะเป็นสาวทรานซ์ห้ามอยู่บ้าน แต่ในเมื่อฉันตั้งเป้าหมาย แล้วฉันก็ไม่ยอมแพ้กับมัน ถึงแม้มันจะไม่มีที่นอนหรือที่กิน แต่ฉันนึกถึงเป้าหมายของเธอเสมอ สุดท้ายฉันออกมาใช้ชีวิตตัวเอง และดูแลตัวเองได้มาถึงวันนี้ ฉันเชื่อเสมอว่าถ้าเธอไม่ยอมแพ้ ก็ไม่มีอะไรมาทำฉันได้”
สำหรับภารกิจหลังคว้ามงกุฎ มิโดริเผยว่า อยากเป็นกระบอกเสียงให้สาวทรานซ์ได้เห็นเธอแล้วรู้ว่า “ฉันเป็นตัวแทนให้พวกเธอได้” และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิต
“ฉันยากจะยกระดับสิทธิของสาวทรานซ์ให้มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่น อยากจะใช้เวทีนี้ เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนให้มีทางเลือกเหมือนเธอ และอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ขอให้เชื่อในตัวเอง ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเมื่อไปอยู่ในสังคมที่คนอื่นไม่เห็นด้วยกับเรา ไม่ต้องสนใจการที่จะแตกต่างจากคนอื่น มันอาจจะมีผู้คนนับพันล้านคนบนโลกนี้ แต่จะมีแค่เราที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับตัวเรามากที่สุด”
สุดท้าย มิโดริเผยว่า เธอประทับใจประเทศไทยมา เพราะผู้คนเป็นมิตรและอบอุ่น และอาหารที่ชื่นชอบคือ ผัดซีอิ๊วและชาไทย สามารถกินได้ไม่กลัวอ้วนเลย
“เมืองไทยเป็นที่ที่พิเศษที่สุด” มิโดริทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม