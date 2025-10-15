สังคม-สตรี

โค้งสุดท้าย ‘มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2025’ ปล่อยของรอบพรีลิมฯ ‘กชเบล’ สวยสง่า สมมงเจ้าภาพ

งดงาม อลังการ สมกับความเป็น “แกรนด์” สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025” (Miss Grand International 2025) ในรอบ “Preliminary”  กับสาวงามทั้ง 77 ประเทศ ที่พกความฝันเดียวกัน เดินทางมาพิชิต “มงทอง” ณ ประเทศไทย ที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เช่นเดียวกันกับตัวแทนสายสะพายไทยอย่าง “กชเบล ศรัณย์รัตน์ เผือกพิพัฒน์” ที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศอย่างเต็มที่ ใส่สุดทุกรอบ ทุกชาเลนจ์ ไม่ว่าจะเป็น “รอบชุดประจำชาติ” ที่ผ่านมาเมื่อคืนวันที่ 13 ตุลาคม ในชุด “ผีตาโขน – มรดกแห่งจิตวิญญาณด่านซ้าย” ที่ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ในการนำเสนอชุดนี้ได้อย่างลื่นไหล และน่าสนใจ

โดยในค่ำคืนรอบพริมฯ นี้ เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนจะถึงรอบตัดสิน ที่เหล่ากูรูนางงามในแต่ละสำนักจะต้องออกมาเคาะตัวเต็งหลังจากรับชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสาว ๆ ในค่ำคืนนี้  ซึ่ง “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” หัวเรือใหญ่แห่งบ้าน MGI ก็ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เสิร์ฟโปรดักชั่น แสง สี เสียง อลังการ กระตุกต่อมความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั้งจากทางบ้านและในฮออล์ กับซีนเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 ประเทศ ในชุดว่ายน้ำ ที่ออกเสต็ปแดนซ์ในเพลง “Golden” เวอร์ชั่นรีมิกซ์

ซึ่งสาว ๆ ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะหลังการปรากฏตัวของพวกเธอ เวทีก็ลุกเป็นไฟ เพราะความแซ่บทะลักล้น จนผู้ชมอดที่จะส่งเสียงกรี๊ดให้ไม่ได้  โดยเฉพาะ กชเบล มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่ปรากฏตัวในรอบชุดว่ายน้ำในท่า นั่งไขว่ห้าง ซิกเนเจอร์ของเธอ ที่เคยเป็นไวรัลในช่วงการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟน ๆ ชาวไทยเป็นอย่างมากในความมั่นใจ และสไตล์การเดินที่ไม่เหมือนใคร ชนิดที่ “ไม่เสียชื่อเจ้าภาพ”

หลังจากนั้น สาว ๆ สลัดความแซ่บ เปลี่ยนลุคเป็นนางพญาใน “รอบชุดราตรี” ซึ่งสาวงามทั้ง 77 คน  ต่างปรากฏตัวในชุดราตรีที่ชุดล้วนถูกออกแบบและรังสรรค์โดยดีไซเนอร์จากทั่วโลก เพื่อถ่ายทอดความงามอันทรงพลังของผู้หญิงในแบบฉบับของมิสแกรนด์

สำหรับการประกวด Miss Grand International 2025 รอบ Preliminary ครั้งนี้ถือเป็นการเก็บคะแนนสำคัญก่อนเข้าสู่รอบตัดสินในค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม  เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK พร้อมต้อนรับผู้ครองมงกุฎ Miss Grand International 2025 “คนที่ 13” อย่างเป็นทางการ