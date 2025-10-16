‘คิดถึง…สมเด็จย่า’ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถ่ายทอดพระราชปณิธานแห่งความยั่งยืน
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันธมิตร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 28: เส้นทางแม่ฟ้าหลวง…จากวันวานสู่วันนี้” ถ่ายทอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาให้ผู้คนทั่วประเทศได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทอดพระเนตรงานนิทรรศการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สิ่งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางรากฐานไว้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาผืนดินให้กลับมาเขียวชอุ่ม แต่ทรงปลูกความดีลงในหัวใจของผู้คน ให้รู้จักพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และแบ่งปันให้ผู้อื่นอย่างมีคุณค่าด้วย
“นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 28 นี้ เราจึงอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงผลสำเร็จของโครงการในพระราชดำริ ผ่านการบอกเล่าถึงเส้นทางของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานของความยั่งยืนอย่างแท้จริง และยังคงถูกสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไประลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยสืบต่อไป”
นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 28: เส้นทางแม่ฟ้าหลวง…จากวันวานสู่วันนี้” ถ่ายทอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างป่าสร้างอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การทำงานของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย บอกเล่าผ่านเส้นทางกว่าห้าทศวรรษแห่งการพัฒนา
จากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากความห่วงใยของสมเด็จย่า ที่ทรงเห็นความทุกข์ยากของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลจนเกิดแนวคิด “ปลูกป่า ปลูกคน” อันหมายถึงการฟื้นฟูธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ยังคงสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำแนวพระราชดำริในการหยุดวงจรแห่งความทุกข์ยากมาใช้ในการดำเนินงานพัฒนา ผ่านภารกิจสำคัญในปัจจุบัน อาทิ งานพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างครบวงจร, งานสร้างธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงและธุรกิจที่ยั่งยืน (แบรนด์ดอยตุง), งานการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ, การสร้างพันธมิตรในการนำแนวทางด้านความยั่งยืนสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างผลเชิงบวกในวงกว้าง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในนิทรรศการจะนำเสนอตัวอย่างของการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมจนเกิดเป็นองค์ความรู้ และการต่อยอดพระราชปณิธาน “ปลูกป่า ปลูกคน” ซึ่งเป็นรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)ฯ ผ่าน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยโครงการนี้ ใช้กลไก “คาร์บอนเครดิต”* เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมชุมชนต้นน้ำที่อาศัยอยู่กับป่าชุมชน และภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้เกิด Total Well-being กับทุกภาคส่วน
โดยป่าได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้ความหลากหลายทางชีวภาพกลับคืน ชุมชนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และองค์กรธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจากการปลูกป่ามากว่า 30 ปี บนพื้นที่ดอยตุง นับตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพลิกฟื้นพื้นที่เขาหัวโล้น และพื้นที่ปลูกฝิ่นดั้งเดิมให้กลายเป็นผืนป่า ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ค่อยๆ กลับคืนมา พบพันธุ์ไม้ใหม่ของโลก รวมทั้งสัตว์เสี่ยงสูญพันธ์หลายชนิด ในอนาคต สามารถนำไปต่อยอดผ่านกลไกตลาดที่เรียกว่า “เครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity credits) หรือ “ไบโอเครดิต” เพื่อเป็นกลไกในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถซื้อขายได้ โดยมีลักษณะคล้ายกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการวิจัย แนวพระราชดำริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางสำคัญเพื่องานพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน สร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
นอกจากนิทรรศการหลักแล้ว ผู้ชมยังสามารถดื่มด่ำไปกับกลิ่นหอมละมุนของกาแฟคุณภาพจาก “Cafe DoiTung” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งกาแฟและแมคคาดาเมียนัทหลากหลายรสชาติ เพลิดเพลินไปกับโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DoiTung Lifestyle ทั้งเครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงเลือกซื้อต้นไม้ ดอกไม้ ที่ยกจากดอยตุงมาไว้ที่งานนี้
พระเมตตาของสมเด็จย่า ไม่ได้อยู่เพียงในอดีต หากยังคงงอกงามในปัจจุบัน และเบ่งบานสู่อนาคตอย่างยั่งยืน เชิญร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานอันงดงามของแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 28: เส้นทางแม่ฟ้าหลวง…จากวันวานสู่วันนี้” ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ตุลาคม 2568 ณ ธารา ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ICONSIAM