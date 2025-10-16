‘มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา’ ยันร่วมชิงมงที่ไทย ย้ำชัด ไม่ว่ายังไง จะนำธงชาติกัมพูชาขึ้นเวทีนานาชาติให้ได้
สืบเนื่องจากกรณีความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ล่าสุด Khmertimes เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของประเทศกัมพูชา ระบุว่า มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา “ไท เนียรี โสเจียตา” หลานสาวของ “พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา” โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กล่าวว่าเธอพร้อมที่จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศไทย แม้จะมีความตึงเครียดจากสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างสองประเทศ
“ตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขัน ฉันก็รู้แล้วว่าการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศไหน และฉันก็บอกตัวเองเสมอว่าถ้าฉันได้เป็นตัวแทนประเทศ เวทีในระดับนานาชาติจะขาดธงชาติกัมพูชาไม่ได้ และคำๆ นี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวฉัน และตอนนี้ฉันสามารถคว้ามงกุฎเพื่อเป็นตัวแทนของกัมพูชาได้ ทำไมฉันถึงจะนำธงชาติกัมพูชาขึ้นเวทีไม่ได้ล่ะ ดังนั้น ฉันจึงคิดว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใหญ่ๆ อะไรอยู่ข้างหน้า ความมุ่งมั่นของฉันที่จะนำธงชาติกัมพูชาขึ้นเวทีระดับนานาชาติต้องดำเนินต่อไป”
พร้อมกันนี้ เธอยังยืนยันว่า เธอจะนำชุด 63 ชุดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน