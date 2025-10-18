ไปกันต่อ! ‘กชเบล’ นอนมา คว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยม เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ
เดินทางมาถึงค่ำคืนสุดท้าย สำหรับการค้นหา “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025” คนใหม่ ในรอบตัดสิน ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการ ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo Bkk กรุงเทพมหานคร พร้อมกับตัวแทนสายงามจาก 77 ประเทศ และตัวแทนสาวไทยอย่าง “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศได้อย่างเต็มที่ในทุกรอบที่ผ่านมาทั้งรอบชุดประจำชาติ และรอบพรีลิมมินารี
ซึ่งในค่ำคืนนี้ แฟน ๆ ชาวไทยร่วมส่งเสียงเชียร์สายสะพายไทยแลนด์กันต่อ และให้กำลังใจเธอในการทำภารกิจพิชิตมงทอง
ซึ่งในรอบตัดสินนี้ แมทธิว ดีน ยังคงทำหน้าที่พิธีกรอีกเช่นเคย ก่อนจะประกาศผลสาวงามผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย
โดยมาจากผู้ชนะรางวัล Country Power Of the Year ได้แก่ มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ และรางวัล Grand Talent Award ได้แก่ มิสแกรนด์กาน่า และ มินแกรนด์เจแปน
ก่อนจะประกาศอีก 19 ที่เหลือ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, กัวเตมาลา, โดมินิกันรีพับลิก, เช็กรีพับลิก, มาติร์นีก, อินโดนีเซีย,ฝรั่งเศส, แซมเบียปารากวัย, ลาว, บราซิล, แทนซาเนีย, ไทย, เม็กซิโก, เวเนาซุเอลา, เบลเยียม, สเปน, อเมริกา และ เอลกวาดอร์
นอกจากนี้ กชเบล ยังสามารถคว้ารางวัล ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ในชุด “ผีตาโขน” มาครองอีกด้วย