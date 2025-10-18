ปังไม่หยุด! ‘กชเบล’ คว้าชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม ทะลุเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ
เดินทางมาถึงค่ำคืนสุดท้าย สำหรับการค้นหา “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025” คนใหม่ ในรอบ “Final Compettion” ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการ ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo Bkk กรุงเทพมหานคร พร้อมกับตัวแทนสายงามจาก 77 ประเทศ และตัวแทนสาวไทยอย่าง “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศได้อย่างเต็มที่ในทุกรอบที่ผ่านมาทั้งรอบชุดประจำชาติ และรอบพรีลิมมินารี
ซึ่งในค่ำคืนนี้ แฟน ๆ ชาวไทยร่วมส่งเสียงเชียร์สายสะพายไทยแลนด์กันต่อ และให้กำลังใจเธอในการทำภารกิจพิชิตมงทอง
ซึ่งในรอบตัดสินนี้ แมทธิว ดีน ยังคงทำหน้าที่พิธีกรอีกเช่นเคย ก่อนจะประกาศผลสาวงามผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้มีการประกาศรางวัลชนะเลิศ best in swimsuit ได้แก่ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และรางวัล Miss Popular Vote ได้แก่ มิสแกรนด์โคลอมเบีย
โดยสาวงามผู้เข้ารอบอีก 9 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก, เม็กซิโก, เวเนซุเอลา, กัวเตมาลา, ไทย, ฟิลิปปินส์, แทนซาเนีย, กาน่า และสเปน