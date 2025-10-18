ปังไม่ไหว ‘กชเบล’ พาสายสะพายไทย ทะลุเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ
เดินทางมาถึงค่ำคืนสุดท้าย สำหรับการค้นหา “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025” คนใหม่ ในรอบ “Final Compettion” ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการ ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo Bkk กรุงเทพมหานคร พร้อมกับตัวแทนสายงามจาก 77 ประเทศ
ตัวแทนสาวไทยอย่าง “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศได้อย่างเต็มที่ในทุกรอบที่ผ่านมาทั้งรอบชุดประจำชาติ และรอบพรีลิมมินารี ซึ่งในค่ำคืนนี้ แฟน ๆ ชาวไทยร่วมส่งเสียงเชียร์สายสะพายไทยแลนด์กันต่อ และให้กำลังใจเธอในการทำภารกิจพิชิตมงทอง
ก่อนจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ กาน่า, เวเนซุเอลา, ไทย, สเปน และฟิลิปปินส์
ADVERTISMENT