สวยฉ่ำ ‘เอ็มม่า แมรี่’ สาวฟิลิปปินส์ มงลงมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2025 ‘กชเบล’ ได้ใจคนไทย คว้ารอง 1
เดินทางมาถึงค่ำคืนสุดท้าย สำหรับการค้นหา “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2025” คนใหม่ ในรอบ “Final Compettion” ที่ถูกจัดขึ้นอย่างอลังการ ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo Bkk กรุงเทพมหานคร พร้อมกับตัวแทนสายงามจาก 77 ประเทศ
ตัวแทนสาวไทยอย่าง “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศได้อย่างเต็มที่ในทุกรอบที่ผ่านมาทั้งรอบชุดประจำชาติ และรอบพรีลิมมินารี ซึ่งในค่ำคืนนี้ แฟน ๆ ชาวไทยร่วมส่งเสียงเชียร์สายสะพายไทยแลนด์กันต่อ และให้กำลังใจเธอในการทำภารกิจพิชิตมงทอง ขณะที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนลคนที่ 13 ของโลก ตกเป็นของ เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ เฉือนชนะ “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” ที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปอย่างฉิวเฉียด พ่วงอีก 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม และชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม
รอบตัดสินในคืนวันที่ 18 ตุลาคม เปิดตัวอย่างอลังการ พร้อมกับการปรากฏตัวของผู้เข้าประกวด 77 ประเทศที่มาในชุดเดรสสั้นสีทอง โดยมี “ควีนซีเจ คริสทีน จูเลียน โอเปียซา” มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2024 นำทีมออกเสต็ปแดนซ์ในเพลง “Dhoom Dhoom” ก่อนที่ควีนซีเจจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม โดยการโหนสลิงเปิดเวที ซึ่งนั่นทำให้อดรีนาลีนของผู้ชมพลุ่งพล่านแบบสุด ๆ หลังจากนั้นเปิดตัวพิธีกรหนุ่มประจำบ้าน MGI “แมทธิว ดีน” พร้อมกับการประกาศผลรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ได้แก่ มิสแกรนด์บราซิล, มิสแกรนด์อินเดีย และมิสแกรนด์ไทยแลนด์
จากนั้น ประกาศผลผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย โดยมาจากผู้ชนะรางวัล Country Power Of the Year ได้แก่ มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ และรางวัล Grand Talent Award ได้แก่ มิสแกรนด์กาน่า และ มินแกรนด์เจแปน ก่อนจะประกาศอีก 19 ที่เหลือ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, กัวเตมาลา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, สาธารณรัฐเช็ก, มาติร์นีก, อินโดนีเซีย,ฝรั่งเศส , แซมเบีย, ปารากวัย, ลาว, บราซิล, แทนซาเนีย, ไทย, เม็กซิโก, เวเนซุเอลา, เบลเยียม, สเปน, อเมริกา และ เอลกวาดอร์
เรียกได้ว่า กชเบล ไม่ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยต้องผิดหวัง ไปกันต่อในรอบ “ชุดว่ายน้ำ” ด้วยท่วงท่า และสเต็ปการเดินชุดว่ายน้ำในหลายรอบที่ผ่านมา สร้างความตรึงใจต่อผู้ชม ส่งผลให้เธอคว้ารางวัล “Best In Swimsuit” มาครองอย่างสมศักดิ์ศรี ก่อนจะทำคนไทยนั่งไม่ติดเก้าอี้ ทะลุเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายได้สำเร็จ พร้อมกับ สาธารณรัฐเช็ก, เม็กซิโก, เวเนซุเอลา, กัวเตมาลา, ไทย, ฟิลิปปินส์, แทนซาเนีย, กาน่า, สเปน และโคลอมเบีย (Miss Popular Vote) ซึ่งทั้ง 10 คนจะต้องออกมากล่าวสุนทรพจน์แสดงทัศนคติในหัวข้อ “Stop Violent”
หลังจากนั้น เข้าสู่ซีนอำลามงกุฏของควีนซีเจ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2024 ที่สร้างประวัติศาสตร์มงแรกของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นซีนที่เรียกน้ำตาให้กับแฟน ๆ ที่ติดตามเส้นทางการประกวดของเธอมาตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนจะเข้าสู่การเดินใน “รอบชุดราตรี” พร้อมกับการประกาศรางวัลพิเศษ Best In Evening Gown ได้แก่ มิสแกรนด์เม็กซิโก และเข้าสู่โค้งสุดท้ายในการประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ กาน่า, เวเนซุเอลา, ไทย, สเปน และฟิลิปปินส์ ท่ามกลางความภาคภูมิใจของแฟน ๆ ชาวไทย ที่กชเบลสามารถเข้ารอบลึกถึง 5 คนสุดท้าย เพื่อตอบคำถาม สมฉายา “นางงามนักสู้จริง ๆ”
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาบีบคั้นหัวใจ กับการประกาศผลผู้ครองมงกุฏคนใหม่ ได้แก่ “เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา” มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์ ขณะที่ “กชเบล ศรัณรัตน์ เผือกพิพัฒน์” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
สำหรับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์สเปน รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มิสแกรนด์กาน่า รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ มิสแกรนด์เวนเนซุเอาลา และ รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้แก่ กัวเตมาลา, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, สาธารณรัฐเช็ก และแทนซาเนีย