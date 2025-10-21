ประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์’ เตรียมชิงความเป็นหนึ่งจาก 4 ภาค

ร่วมลุ้น! ผลงานผ้าทอและหัตถศิลป์จาก 4 ภาค เตรียมชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่งบนเวทีประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568
เข้าสู่โค้งสุดท้ายในการเฟ้นหาสุดยอดผลงานผ้าทอและหัตถกรรมฝีมือดีจากช่างทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568 รอบตัดสินระดับภาค (Quarter Final) และรอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศ (Semi Final) ซึ่งนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการประกวดในระดับภูมิภาคที่ผ่านมา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของช่างทอผ้าและช่างหัตถศิลป์ไทยในการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์” มาผสมผสานกับกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างงดงามและน่าประทับใจ ณ ห้องฟีนิกซ์ 1- 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นกรรมการตัดสิน รอบตัดสินระดับภาค (Quarter Final)
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “การประกวดผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์’ ได้เดินทางมาถึงรอบ Quarter Final ซึ่งมีความเข้มข้นอย่างยิ่ง สะท้อนถึงกระบวนงานผ้าของเราที่ได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งยวด
“ดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทใช้ความรู้ความสามารถที่พระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนมาริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางที่จะพัฒนาผ้าไทยให้มีความยั่งยืนโดยพระราชทานพระกรุณาธิคุณโปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงการผ้าด้านต่างๆ ลงพื้นที่ไปให้ความรู้ (Coaching) ในการเสริมทักษะด้านการออกแบบ การย้อมสีธรรมชาติ และการตลาด นอกจากนี้ยังพระราชทานแนวทางแห่งความยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดฝีไม้ลายมือ จากภูมิปัญญาดั้งเดิม”
“ซึ่งพระกรณียกิจทั้งปวงนี้เป็นคุณงามความดีที่คงอยู่คู่กับประเทศไทยอย่างเป็นที่ประจักษ์และแผ่ขยายไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติคุณและทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568”
“ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ทำงานสนองพระกรุณาธิคุณอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน ทั้งยังเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้มีผลงานของคนรุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบมาเป็นจำนวนมาก และจะได้มีโอกาสสำคัญในการใกล้ชิดพระองค์ท่านเพื่อรับพระราชทานคำแนะนำโดยตรง ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ประกอบการ ทำให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันไปทำงานเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท ได้กลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อต่อยอดและพัฒนาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผืนผ้า ซึ่งเราอาจจะได้เห็นช่องทางการจำหน่ายผ้าแบบใหม่ ๆ ในอนาคต เช่น Application จำหน่ายผ้าไทย เป็นต้น”
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศในวันนี้ เป็นผลงานที่สะท้อนถึงความประณีตและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากช่างทอผ้าและช่างหัตถศิลป์ที่มีฝีมือจากทั่วประเทศ ทำให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทยที่นำลายผ้าพระราชทานมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างน่าประทับใจ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์’ และทรงให้เป็นต้นแบบแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า และงานหัตถกรรม ได้พัฒนาฝีมือและส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้
“กรมการพัฒนาชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมด้านการตลาด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เวทีการประกวดนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ช่างฝีมือจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาคัดเลือกตามชิ้นงานที่เหมาะสม เพื่อเข้าร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ รวม 59 ชิ้นงาน เป็นประเภทผ้า 54 ผืน และงานหัตถกรรม 5 ชิ้นงาน จากผลงานผ้าทอและงานหัตถกรรมจากตัวแทน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบตัดสินระดับภาค รวมทั้งสิ้น 159 ชิ้นงาน ประกอบด้วยประเภทผ้า 150 ผืน และงานหัตถกรรม 9 ชิ้น
ร่วมติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในการตัดสินฯ และจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลพระราชทานสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดในงาน Silk Festival ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ต่อไป