มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดพิธีคำนับครู โขน ตอน ‘สัตยาพาลี’ พร้อมมอบทุนพระราชทานแก่นักแสดง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธีคำนับครู โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” และมอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค จำนวน 15 ทุน ณ อาคารศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมี นายไพฑูรย์ เข็มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ) สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทยโขน-ละคร) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครู พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้กำกับการแสดงครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม นักแสดงโขน ศิลปิน ทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธี
พิธีเริ่มขึ้นเมื่อประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดธูปเทียนบริเวณหน้าศีรษะครูและถวายเครื่องสังเวย จากนั้นนายไพฑูรย์ เข็มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ) สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทยโขน-ละคร) ประจำปีพุทธศักราช 2564 กล่าวคำบูชาครู อันเป็นพิธีสำคัญ ถือเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในวงการนาฏศิลป์และ ดุริยางคศิลป์ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมแรก รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ด้วยพิธีคำนับครู จะเป็นสิริมงคลสำหรับครูอาจารย์ ศิลปิน นักแสดง รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธี
ภายหลังจากจบพิธีคำนับครู พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกจากนักแสดงที่มีฝีมือ มีความพร้อมในการแสดงโขนฯ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้คัดเลือกแต่ละกลุ่มสาขา ประกอบด้วยละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง สาขาละ 3 ทุน รวมจำนวน 15 ทุน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักแสดงและคณะผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้ฝึกซ้อมและนักแสดงทั้งหมดเริ่มทำการซ้อมการแสดง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสำหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชม
นายรัฐศาสตร์ แซ่โอ้ว นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโขนยักษ์ กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าทั้ง 3 พระองค์ว่า ตนมีปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการได้รับพระราชทานเป็นปีที่2 แล้ว ซึ่งเขาจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าที่สุด และจะตั้งใจเผยแพร่ศิลปการแสดงโขนอันเป็นนาฏยกรรมชั้นสูงของประเทศไทย ให้เยาวชนรุ่นใหม่และคนทุกเพศทุกวัยได้รับชมอย่างงดงาม อันเป็นการสืบสาน แนวพระราชดำริฯ ของทั้ง3 พระองค์ให้คงอยู่สืบไป
ขณะที่ นางสาวนฤภร จันทร์คง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สาขาละครพระ ซึ่งเธอเพิ่งผ่านรอบคัดเลือกการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นปีแรก และยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ยิ่งทำให้เธอรู้สึกตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทั้ง3 พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในศิลปนาฏยกรรมชั้นสูงของไทย อีกทั้งยังทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่อันเป็นกำลังของชาติได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การแสดงโขนไว้ให้คงอยู่ในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโขน อันเป็นนาฏยกรรมชั้นสูง ทรงทำให้โขนได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในปีพ.ศ. 2561 ว่าเป็น ‘มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ’ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 18 ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอด พระราชกรณียกิจ ในพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี ด้วยทรงทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติ
สำหรับปี 2568 นี้ การแสดงโขนตอน “สัตยาพาลี” เป็นเรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขิน ซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกตัญญูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระราม(อวตารของพระนารายณ์) ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใด ก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ ก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอ
ซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” จะจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท)