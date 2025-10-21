พลังสามัคคีคนไทย ยอดบริจาค กองทุนหทัยทิพย์ ทะลุ 200 ล้านบาท สร้างกำแพงชายแดน

พลังสามัคคีคนไทย ยอดเงินบริจาค กองทุนหทัยทิพย์ ทะลุ 200 ล้านบาท สร้างกำแพงชายแดน
พลังแห่งความสามัคคีและน้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวผ่าน “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ กองทุนในพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศชาติ
ทั้งนี้ กองทุนหทัยทิพย์ฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และกองทัพบก (ทบ.) อันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระปณิธานฯ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) : ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อก่อสร้างถนนตรวจการณ์ และรั้วแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งติดต่อกับอำเภอกอมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ และความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน-กองทัพบก (ทบ.) : ได้จัดทำแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหาร และก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดความจุ 40 คน สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำรงชีวิตของพลเรือนในชุมชนเสี่ยงภัยตามแนวชายแดน
ขอเชิญร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญกับ “กองทุนหทัยทิพย์” เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและชายแดนไทยอย่างยั่งยืน โดยการก่อสร้างยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก สามารถร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางการบริจาค ดังนี้ โอนเงินเข้าบัญชี บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-3-03266-6 บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า เลขที่ 229-4-29977-7 หรือสแกน QR Code ระบบ e-Donation ผ่านแอปธนาคาร ข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ผู้บริจาคต้องกด “ยอมรับ” ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากร เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Facebook Fanpage: กองทุนหทัยทิพย์ LINE: @hataitipfund หรือ โทร. 0-2553-8616-19 (ในวันและเวลาทำการ)