เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผย เคยทรงต่อสู้มะเร็งเต้านม รับสั่ง กำลังใจคือยารักษาที่ดีที่สุด
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 24 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “Princess Collection 2025” กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปีตามพระราชดำริ เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI จับมือร่วมกับ WACOAL (วาโก้) แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลก สร้างสรรค์คอลเล็กชั่นชุดชั้นในและเลาจ์แวร์ ในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชั่น วางจำหน่าย เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร 3 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมเสวนาบนเวที ถึงโครงการ “Princess Collection 2025″ และมะเร็งเต้านม ร่วมกับ น.ส.สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 โดยมี นางสุริวิภา กุลตังวัฒนา รับหน้าที่พิธีกร
การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำรัสความว่า ทราบข่าวพลอย เฌอมาลย์ ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน และรู้สึกเห็นใจ เพราะตอนช่วงที่กำลังนั่งรถมางานนี้ คนอื่นเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องคุณพลอย เฌอมาลย์
“จริงๆ งานนี้มีหลายเรื่องราวที่อยากเล่าให้ทุกคนฟัง ซึ่งอยากเล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงสองปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่สะดวกที่จะเล่า รู้แค่คนกลุ่มน้อยกับเพื่อน คือสองปีที่แล้วท่านหญิงตรวจพบก้อนเนื้อเป็นมะเร็งเต้านม ขนาดประมาณ 8 เซน ตอนนี้ฉายแสงทานยาเรียบร้อย กำลังทานยาอยู่ ทุกอย่างเรียบร้อยดี”
“โดยช่วงก่อนหน้านั้น ท่านหญิงทำโครงการเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมาตลอด แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอกับตัวท่านหญิงเอง ในช่วงก่อนเอเชีายนเกมส์ ที่กวางโจว เป็นช่วงฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศ ช่วงหนึ่งมีความรู้สึกว่าคลำและเจอ เจอด้านขวา ก็เลยยังไม่ทราบว่าคืออะไร ตกใจ เราก็เรียกบรรดาพระพี่เลี้ยงมาจับกันใหญ่เลยว่าคืออะไร ก็เลยลองอาบน้ำดู ลองสังเกตที่กระจกห้องน้ำดู แล้วก็ปรากฏว่าก็งงว่ามันขยับหรือไม่ขยับ มันนอนคว่ำไม่ได้ ก็ไม่สบายใจ”
“ช่วงนั้นอาการหลาย ๆ อย่างก็ไม่ดี เราเลยมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และตรวจ ซึ่งเราเจอกับคุณหมอท่านหนึ่ง หลังจากเรารู้สึกแย่หน่อย ก็เลยรักษา แล้ววันผ่าก็ได้รับพระกรุณาจากกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้พระกำลังใจจากทูลอาเล็ก ท่านรับสั่งง่ายมากบอกว่าโรคนี้กลัวกำลังใจ และโรคนี้กลัวความแฮปปี้”
“ถามว่า รู้สึกอย่างไร ก็รู้สึกแย่ที่ต้องนอนโรงพยาบาล ฉายแสง อีกมากมาย ช่วงนั้นทุกคนถ้าได้สังเกต ดิฉันออกหมายกฐินเลยทั้งๆ ที่ร่างพัง ได้รับบริการจากบราวาโก้ตั้งแต่วันผ่าตัดเสร็จ เลยนะคะ คือคุณหมอจ่ายให้เรียบร้อยเลย เป็นช่วงที่เซฟตัวเอง ช่วงผ่าแรกๆ หลังจากนั้นก็โชคดีมาก ต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์ที่ทำให้ท่านหญิงรู้สึกว่าได้เห็นความสำคัญของคำว่า สุขภาพ และกำลังใจ”
“นอกจากนี้ ต้องขอบคุณโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ทำให้ท่านหญิงรู้สึกว่าเราต้องเห็นคุณค่าของสตรีไทยทุกคน และไม่นึกเลยว่าคำว่ามะเร็งมันจะมาถึงคำว่า เจ้าหญิงได้ ซึ่งต่อจากนี้มันก็คงไม่พ้นที่จะไปถึงมิสเวิลด์ หรือดาราอย่างคุณพลอย เฌอมาลย์ โรคนี้ไปได้กับทุกอายุ ทุกคน อีกอันหนึ่งนอกจากขอบคุณหมอกฤษฎิ์ ขอบคุณแพทย์ทุกคน และขอบพระคุณพยาบาลทุกท่านที่มานอนเฝ้าและก็ให้ความบันเทิงทุกวัน มีความสุขทุกวัน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน และทีมงานทุกคน ก็เลยอยากฝากถึงเรื่องนี้ที่ไม่ได้พูดมาสองปีแล้ว ก็เลยอยากมีโอกาสที่ได้พูดบ้างว่า สองปีที่ไม่ได้พูดก็นี่แหละ”
ทั้งนี้ พระองค์รับสั่งว่า ขอให้ผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ลงมารักษาสุขภาพและหมั่นเช็กร่างกายตัวเอง หมั่นดูแลสุขภาพและคอยดูแลทั้งจิตใจและร่างกาย ให้มีความสุขตลอดเวลา หมั่นตรวจและคอยสังเกตด้วยว่าตัวเองเป็นอะไร
“รู้ปุ๊บคืองงปั๊บเลย ตอนรู้ตัวหน้าชามือสั่นมือเย็นใช้ได้นะ บทโศกก็มาจากคนรอบข้างมันไม่ทันแล้ว ทุกวันนี้คือรอยที่ผ่าก็ไม่ได้เลเซอร์หรือกลบให้หายไป ทิ้งไว้ให้เป็นอุทาหรณ์กับชีวิตตัวเองว่าครั้งหนึ่งมีบาดแผลอะไรบ้างนอกจากแผลตกม้าที่ขา”
สุดท้ายนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีรับสั่งถึงผู้หญิงทุกคน ความว่า
“สำหรับคนที่เป็นแบบคุณพลอยหรือแบบท่านหญิง ก่อนอื่นเลย ต้องทำใจตัวเองให้สงบสุขก่อน จับมือกับคนในบ้านหรือเพื่อนๆ ว่าโรคนี้ตรวจเร็ว ก็รักษาเร็ว ก็หายเร็ว แต่ต้องติดตามบ่อยหน่อยจนเราไม่มีคิวให้ แต่ตอนนี้มีแล้ว มันจะทรมานช่วงรักษาหน่อย”
“แต่เชื่อเหลือเกินว่าคนรอบข้างจะให้กำลังใจกัน สำหรับสาวๆ ทุกท่านก็คือว่า มะเร็งเต้านมไม่ได้เกิดเฉพาะคนที่อายุเยอะ มันเกิดกับคนที่อายุน้อยขึ้นทุกวัน เราควรจะต้องโปรโมตให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 30-20 ลงมา อย่างน้อยโรคมันเปลี่ยน อากาศมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเซลล์มันเปลี่ยนไปด้วย อยากให้ผู้หญิงอายุ 16 ขึ้นไปก็อย่างน้อยก็สังเกต สักนิดหนึ่งก็ยังดี คนที่หมั่นดูแลตัวเอง นอกจากขยันปั้นหุ่นยามเช้า ตอนอาบน้ำก็ดูนิดหนึ่ง ก็อาจจะคลำดูนิดหนึ่งว่ามีสิ่งอะไรผิดปกติหรือเปล่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน และฝากอีกเรื่องหนึ่ง คือรณรงค์ให้ผู้หญิงฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกร่วมด้วย”
สำหรับคอลเล็กชั่นนี้ พระองค์รับสั่งว่า นอกจากชุดชั้นใน ชุดนอนในแบบต่างๆ ทั้งแบบเซ็กซี่และไม่เซ็กซี่ ก็จะมีเสื้อยืดเป็นภาพฝีพระหัตถ์ เป็นอะคริลิกออนทีเชิ้ต เป็นภาพที่วาดตอนอยู่ปารีสวาดไว้ขึงเฟรมแล้ววาด ตั้งใจอยากจะให้ทุกท่านได้เก็บมันเอาไว้ อันนี้นี้คือความพิเศษแน่นๆ อันหนึ่ง นอกนั้นเป็นคอลเล็กชั่นที่ทุกท่านได้เห็น มีสีสันสดในมีชุดนอนน่ารักๆ
จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ และคอลเล็กชั่น Princess Collection 2025 และภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้หญิงให้ตระหนักถึงการดูแลป้องกันโรคมะเร็งเต้านม สมควรแก่เวลา เสด็จกลับ