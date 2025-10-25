สังคม-สตรี

บริษัท มิสแกรนด์ ออกประกาศจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ไทยตามเดิม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามที่ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต และแนวทางการไว้ทุกข์จากสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดการประกวด The 74th Miss Universe ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 21 พฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การจัดงานจะยังคงดำเนินไปตามกำหนดการเดิม

ทั้งนี้ เนื่องจากการเตรียมงาน และการดำเนินงานได้ทำมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว รวมถึงผู้เข้าประกวด และทีมงานบางส่วนจากต่างประเทศได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานจะปรับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและข้อแนะนำจากรัฐบาล

