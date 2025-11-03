MGI แถลงเดือด MUO ให้นางงามโปรโมตเว็บพนัน ‘ณวัฒน์’ โร่แจ้งตำรวจ ชี้ผิดกฎหมายไทย
เกิดเป็นประเด็นร้อน เมื่อองค์กร Miss Universe ออกแถลงการณ์ชี้แจงและตอบโต้กระแสข่าวทางออนไลน์ที่กล่าวถึงกิจกรรมชื่อว่า “Special Dinner & Talk Show” ว่ากิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ถ้าหากน่วยงานภายนอกที่ใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือองค์ประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Miss Universe โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและทำลายความน่าเชื่อถือของแบรนด์
หลังจากนั้น ในระหว่างที่ผู้เข้าประกวด Miss Universe ทำกิจกรรมเก็บตัวที่ประเทศไทยนั้น “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด ทำให้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ล่าสุด บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับทราบว่าทางองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ได้ประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนรายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง
ในฐานะเจ้าภาพอย่างเป็นทางการของการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 74 บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมดังกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินการโดยองค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) แต่เพียงผู้เดียว