จักรวาลเดือด! มิสเม็กซิโก น้ำตาคลอ หลังโต้เดือดกลางพิธีมอบสายสะพายมิสยูนิเวิร์ส ลุกหนี โพสต์พลังหญิง
เป็นประเด็นขึ้นอีกครั้ง สำหรับ การประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น ล่าสุด มีประเด็นผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สบางประเทศ ไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมตประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้น คือประเทศเม็กซิโก และเกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่าง บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 และ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก
เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในพิธีมอบสายสะพาย Miss Universe 2025 ให้นางงามแต่ละประเทศ โดยณวัฒน์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงกรณีที่นางงามบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือกับทีมคอนเทนต์ของเจ้าภาพในการโปรโมตสปอนเซอร์ โดยได้เน้นย้ำไปที่นางงามเม็กซิโกว่าปฏิเสธที่จะโปรโมตจริงหรือไม่ ซึ่งฟาติมา บอสช์ พยายามอธิบาย ก็ได้เกิดการโต้เถียงที่รุนแรงขึ้น จนเธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ และเดินออกจากห้องประชุมไป
ฟาติมา บอสช์ ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่รออยู่หน้าห้อง เปิดเผยความในใจว่า สิ่งที่บอสณวัฒน์เพิ่งทำ ถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพ เพราะว่าเขามีปัญหากับทางองค์กรมิสยูนิเวิร์ส แต่คิดว่านั่้นไม่ยุติธรรม ฉันมาที่นี่และฉันทำทุกอย่างได้โอเคแล้ว ไม่ได้มีปัญหากับใคร พยายามใจดีกับคนอื่นที่สุดแล้ว พยายามทำเต็มที่ แต่จู่ๆ ก็ถูกบอสณวัฒน์ต่อว่า และบอสก็บอกให้ฉันเงียบ และพูดอะไรอีกต่างๆ นานา และคิดว่า ทั้งโลกควรเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เพราะว่า เราส่งเสริมสิทธิของผู้หญิง และนี่คือ พื้นที่ที่เราจะเสียงของพวกเราออกมา และไม่มีใครที่จะปิดเสียงของพวกเราได้ และจะไม่มีใครทำแบบนั้นกับฉันได้ ฉันไม่มีปัญหากับใครเลย ฉันเคารพทุกคน และฉันรักประเทศนี้ แต่สิ่งที่บอสปฏิบัติกับฉันอย่างไม่มีเหตุผล เพราะเขามีปัญหาของเขา นั่นไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้ และหวังว่า ทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้าน ผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีความฝันใหญ่แค่ไหน หรือว่า มีมงกุฎประทับอยู่บนหัวแล้ว ถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณต้องสูญเสียเกียรติ คุณต้องออกมา
ขณะเดียวกัน วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก Miss Universe 2024 ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีนางงามออกจากห้องระหว่างการมอบสายสะพายว่า “นี่มันเกี่ยวกับสิทธิสตรี ฉันเสียใจ เราต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่านี้ เราเคารพทุกคนแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้หญิงคนอื่นจะทิ้งได้ ไม่มีอะไรที่ฉันสามารถยืนอยู่ข้างหลังได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันรับโทรศัพท์ของฉันและจะไปจากที่นี่”
ล่าสุด เธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม victoriaakjaer แชร์ภาพนางงามผู้เข้าประกวดจากประเทศต่างๆ พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษ “This is women empowerment. This is sisterhood. Forever and always @missuniverse” แปลเป็นไทยได้ว่า “นี่คือพลังของผู้หญิง นี่คือความเป็นพี่น้อง ตลอดกาลและตลอดไป @missuniverse”
ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น องค์กร Miss Universe Mexico ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อปกป้องนางงามของตน โดยระบุว่า
“Miss Universe Mexico ขอแสดงจุดยืน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับ ฟาติมา บอสช์ ในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่มีผู้หญิงคนใดสมควรถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม
เราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในคุณค่าที่องค์กร Miss Universe ส่งเสริม นั่นคือ ความเคารพ ศักดิ์ศรี และการเสริมพลังให้กับผู้หญิง เรารู้ดีว่าเวทีนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความแตกแยกหรือลดทอนคุณค่าของใคร แต่เพื่อยกย่องสตรี และมอบเสียงกับสิทธิ์ให้พวกเธอในเวทีโลก
พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ไม่ได้เป็นตัวแทนขององค์กร Miss Universe อันเป็นที่รักของเรา และไม่ได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์แห่งความสามัคคีและการเคารพซึ่งกันและกันที่เรายึดมั่น
เม็กซิโกขอยืนเคียงข้างคุณ ฟาติมา ความแข็งแกร่ง ความสง่างาม และเสียงของคุณ คือตัวแทนของสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศเรา วันนี้และตลอดไป”