MUO ออกแถลงการณ์ยืนยัน จัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ต่อไป หลังดราม่าระอุ
สืบเนื่องจากดราม่า การประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สบางประเทศ ไม่ให้ความร่วมมือในการโปรโมตประเทศไทย โดยหนึ่งในนั้น คือประเทศเม็กซิโก และเกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดระหว่าง บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 และ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโกนั้น
ล่าสุด องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า
องค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเจ้าภาพ อย่างองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) และพันธมิตรในท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 74 จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความเคารพ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
คณะผู้แทนระดับสูง นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมาริโอ บูคาโร จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเจ้าภาพ MGI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภารกิจนี้มุ่งเป้าไปที่การประสานงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพสำหรับผู้แทนทุกคน และยืนยันความมุ่งมั่นขององค์กร MUO ในด้านความโปร่งใส ความเคารพ และความสามัคคี
กิจกรรมและกำหนดการทั้งหมดจะดำเนินต่อไปตามแผนที่วางไว้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประเทศเจ้าภาพและ MGI เพื่อตอกย้ำเป้าหมายร่วมกันของเราในการจัดงานเฉลิมฉลองระดับโลกที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความหลากหลาย การเสริมพลัง และการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นมรดกของมิสยูนิเวิร์ส
องค์กรมิสยูนิเวิร์สยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความเคารพ และโอกาสสำหรับผู้หญิงทั่วโลก โดยทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย สร้างแรงบันดาลใจ และน่าจดจำ
ด้วยความเคารพและความรับผิดชอบ
องค์กรมิสยูนิเวิร์ส