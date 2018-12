my by CAT มอบของขวัญพิเศษส่งท้ายปี ให้ลูกค้าใช้บริการฟรีข้ามปีต้อนรับปีใหม่

my by CAT มอบของขวัญพิเศษส่งท้ายปี ให้ลูกค้าใช้บริการฟรีข้ามปี โดยสามารถโทรและส่ง SMS ฟรีในเครือข่าย my ตลอดจนใช้งานแอปพลิเคชั่น Line ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้า my ได้ส่งต่อความสุขถึงกันและกันในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ใช้บริการ my ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน ทั้งนี้ สามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2561 ถึง 1 ม.ค.2562

นอกจากนี้ ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปี 2562 เล่นอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ในราคาเพียง 62 บาท (ไม่รวม VAT) (จากราคาปกติ 149 บาท) ใช้งานได้นาน 7 วัน สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2562 ดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mybycat.com หรือ Call Center 02-401-2222