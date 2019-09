เก็ท จับมือ ไมเนอร์ ฟู้ด ส่งอาหาร7แบรนด์ดังในเครือ

แอพพลิเคชั่น GET (เก็ท) ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์ระดับโลก นำโดยนายก่อลาภ สุวัชรังกูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GET ร่วมด้วย นายฌอน เซี๊ยะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเนอร์ ฟู้ด เพื่อร่วมกันนำเสนอประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับทั้งลูกค้าของ GET และไมเนอร์ ฟู้ด ให้สามารถสั่งอาหารจาก 7 แบรนด์ดัง ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เล่อร์ แดรี่ควีน เบอร์เกอร์คิง เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ เบซิล มาอิ่มอร่อยได้ง่าย สะดวก และคุ้มค่ามากกว่าผ่านบริการ GET FOOD

นายก่อลาภ สุวัชรังกูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด GET กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับพาร์ตเนอร์เป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่ามีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เราสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาจุดเด่นที่ผู้บริโภคชื่นชอบของ GET FOOD คือสตรีทฟู้ด เครื่องดื่ม และอาหารทานเล่น ซึ่งการจับมือร่วมกันครั้งนี้กับไมเนอร์ ฟู้ด จะช่วยตอบโจทย์ให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกมากขึ้น และสามารถอร่อยกับอาหารจากแบรนด์ดังที่ทุกคนชื่นชอบได้สะดวกยิ่งขึ้น”

นายฌอน เซี๊ยะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป กล่าวว่า “เราเห็นการเติบโตของฟู้ดดิลิเวอรีอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนอร์ ฟู้ด จึงให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการตลาด เราได้ทดลองนำบางแบรนด์ของเราเข้าร่วมกับ GET ก่อนหน้านี้ และได้ผลตอบรับที่ดี โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น เราจึงยินดีที่จะนำ 7 แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด มาเข้าร่วมกับ GET ในครั้งนี้ในฐานะ Strategic Partner โดยจะมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าของ GET ได้พิเศษเท่ากับสั่งตรงจากช่องทางของไมเนอร์ ฟู้ดเอง เพื่อขยายลูกค้าไปยังกลุ่มคนที่ชอบบริการฟู้ดดิลิเวอรี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าปัจจุบันของเรา”

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันเปิดตัวโปรโมชั่น “ค่าส่ง 1 บาท” แจกคูปองค่าส่ง 1 บาท ทุกวัน สำหรับลูกค้า GET FOOD ให้สามารถอิ่มอร่อยได้กับอาหารจาก 7 แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เล่อร์ แดรี่ควีน เบอร์เกอร์คิง เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ เบซิล ด้วยค่าส่งราคาประหยัด สามารถใช้ได้ง่ายๆ เพียงสั่งอาหารขั้นต่ำ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2562 นี้

และพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่! เพียงใส่โค้ด GETXMINOR รับส่วนลดค่าส่ง 20 บาท 3 ครั้ง ตั้งแต่ 18 กันยายน-15 ตุลาคม 2562 นอกจากนั้น แต่ละแบรนด์ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มมอบให้ลูกค้า GET FOOD ทั้งลดราคาอาหารสุดพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 และอื่นๆ อีกมากมาย