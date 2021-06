AIS 5G ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ Disney+ Hotstar

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน AIS 5G มีความยินดีที่จะประกาศถึงการได้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ Disney+ Hotstar ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลูกค้า AIS 5G จะสามารถสตรีมภาพยนตร์กว่า 700 เรื่อง และเนื้อหาที่น่าอัศจรรย์ของดิสนีย์กว่า 14,000 ตอน บนแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีคลื่นมากสุด พร้อมด้วยโครงข่าย 5G และ ไฟเบอร์ซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความวางใจจากดิสนีย์ให้เป็นผู้ให้บริการ Disney+ Hotstar ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน โดยมีแพ็คเกจพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เราคาดหวังว่าภาพยนตร์และรายการที่เป็นที่ชื่นชอบจากแบรนด์ชื่อดังอย่างดิสนีย์ จะสามารถมอบห้วงเวลาแห่งความสบาย ความสุข และ แรงบันดาลใจ ให้กับผู้ชมของเราท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้”

“พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ในช่วง Early Bird ตั้งแต่วันที่ 8 – 27 มิถุนายนนี้ สามารถสมัครสมาชิก Disney+ Hotstar ในราคาพิเศษ เพียงเดือนละ 35 บาท (จากราคาปกติเดือนละ 99 บาท) และพร้อมรับสิทธิเพิ่มอีก 1 เดือน ที่ โทร *111 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และค้นหาข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ที่ www.ais.th/disney”

เดวิด ชิน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ใน ไต้หวัน ฮ่องกง และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไม่รวมอินโดนีเซีย) กล่าวว่า “หนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยคือความรักในความบันเทิงที่มีร่วมกัน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่การเปิดตัว Disney+ Hotstar ในประเทศไทย จะมอบสิ่งที่มากกว่าการได้รับชมความบันเทิงให้กับผู้ชม ด้วยการร่วมมือกับ AIS 5G ผู้นำเครือข่ายและบริการดิจิทัลอันดับ 1 ของประเทศไทย บริการนี้จะเชื่อมโยงเรื่องเล่าที่ทรงพลังจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของเรา เข้ากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันจากสตูดิโอชั้นนำในประเทศไทย เราคาดหวังว่าผู้บริโภคจะสนุกกับประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดของเรา ที่มีรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจ และพร้อมส่งมอบให้กับผู้ชมในทุกช่วงวัย”



Disney+ Hotstar คือบริการสตรีมมิ่งที่มีเนื้อหาทั้งจากระดับโลก เอเชีย และ จากไทย รวมเอาทั้งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดระดับบล็อคบัสเตอร์ และ เนื้อหาระดับรางวัลจาก Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, FX, 20th Century Studios และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงเนื้อหาจากสตูดิโอชั้นในประเทศ และรายการยอดนิยมในภูมิภาค โดยให้บริการบนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ Disney+ Hotstar ให้บริการภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชั่น เนื้อหาสั้นๆ และสารคดี โดยไม่มีโฆษณา รวมไปถึงซีรีส์ Loki, The Mandalorian, WandaVision and The Falcon and The Winter Soldier และภาพยนตร์อย่าง Avengers: Endgame, Luca, Ford v Ferrari, Terminator: Dark Fate, the Maze Runner franchise และ Frozen 2 Disney+ Hotstar ยังมีบริการซีรีส์และภาพยนตร์ทั้งจากเอเชีย และภายในประเทศ เช่น พี่มากพระโขนง, เฟรนด์โซน, น้อง.พี่.ที่รัก, ลัดดาแลนด์, ต้มยำกุ้ง, ห้าวเป้งจ๋า อย่าแกงน้อง, Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang, Seobok, Ip Man 4: The Finale, The Deer and the Cauldron และอื่นๆ อีกมากมาย

เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ความบันเทิงจาก AIS5G และ Disney+ Hotstar ได้ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.th/disney