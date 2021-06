ทรูช้อปปิ้ง ปลื้ม สินค้าความงามและสุขภาพ ครองใจนักช้อปไทย ดันยอดโต 50%

ทรูช้อปปิ้ง ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศ เผยพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ปี 2563 เติบโตถึง 50.4% โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือกลุ่มความงามและสุขภาพ ตั้งเป้ายอดขายเติบโตทะลุ 3 พันล้านบาท ผงาดขึ้นแท่นกำไรอันดับหนึ่งตลาดโฮมช้อปปิ้งในปี 2564 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อครองความเป็นที่หนึ่งในใจนักช้อปชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสินค้าฮ็อตฮิตอินเทรนด์เพื่อสุขภาพ พร้อมเน้นระบบการจัดส่งสินค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศเชื่อมั่นลูกค้าได้รับสินค้า รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยอย่างแน่นอน อีกทั้งมีกลยุทธ์สำคัญ เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน True Shopping Official Store ในแอปพลิเคชัน All Online รวมสินค้าขายดี และ All Korea Shop พร้อมเปิดตัวคู่ค้าธุรกิจรายใหญ่ระดับโลก McDonald’s นำร่อง “Total Solution Services” ครบวงจรเพื่อธุรกิจ SMEs ต่อยอดความสำเร็จจากที่ได้พัฒนาสินค้า “House Brand” หลากหลายให้เลือกช้อป บริการ “Telesales” เป็นเลิศด้วยทีมงานขายตรงมืออาชีพที่เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบ “Omni Channel” ดึงศักยภาพพันธมิตรค้าปลีกในเครือทรู และร้านค้าปลีกชั้นนำ คัดสรรสินค้าอินเทรนด์ส่งตรงถึงมือ เร่งปูพรมสินค้าเน้นความงาม แฟชั่น และอาหารเสริม ตอกย้ำแบรนด์กูรูด้านความงามและสุขภาพ “อยากดูดีต้องมาช้อปกับทรูช้อปปิ้ง”

นายองอาจ ประภากมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง “ทรูช้อปปิ้ง (True Shopping)” ภายใต้ความร่วมมือกับ จีเอส ช้อป (GS Shop) ผู้นำโฮมช้อปปิ้งอันดับ 1 จากเกาหลี เปิดเผยว่า “ด้วยวิถีนิวนอร์มัลของคนไทยในช่วงโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ลดการออกนอกบ้าน ใช้ชีวิตอยู่บ้าน หันมาเลือกชมและช้อปผ่านโฮมช้อปปิ้งกันมากขึ้น โดยในปี 2563 ทรูช้อปปิ้ง สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 2,300 ล้านบาท เติบโตกว่า 50.4% ซึ่งในปี 2564 นี้ ทรูช้อปปิ้ง ตั้งเป้ายอดขายกว่า 3,000 ล้านบาท มีกำไรก้าวสู่อันดับ 1 โฮมช้อปปิ้งของไทย พร้อมยังคงความเป็นผู้นำด้านสินค้ากลุ่มความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เร่งคัดสรรสินค้าที่ดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องออกกำลังกาย อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และยังคงคุณภาพในการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าถึงบ้านภายใน 1-3 วัน พร้อมชูกลยุทธ์เจาะกลุ่มคนยุคดิจิทัล เพิ่มความสะดวกให้ช้อปออนไลน์ผ่าน True Shopping Official Store ในแอปพลิเคชัน All Online ศูนย์รวมสินค้าขายดี อาทิ น้ำมันกระเทียมสกัดเย็น ULTIMATE กาลิก ออยล์ หน้ากากอนามัย CUWIN MASK เซตกระทะเกาหลี Dream chef เสื้อยืด ARROW LITE T-Shirt และ All Korea Shop ที่รวบรวมสินค้ายอดนิยม คุณภาพเยี่ยมจากประเทศเกาหลีใต้ ให้ช้อปง่ายในราคาสุดคุ้ม ยิ่งไปกว่านั้น สร้างสรรค์ Total Solution Services ที่ทรูช้อปปิ้งเข้าไปช่วยธุรกิจ SMEs ดำเนินการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย ผลิตคอนเทนต์ วางแผนโปรโมทออกอากาศ รวมถึงจัดทีมคอลล์ เซ็นเตอร์ เพื่อรับออเดอร์ซื้อขาย จัดส่งสินค้า และให้บริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทรูช้อปปิ้ง ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรธุรกิจระดับโลกอย่าง แมคโดนัลด์ (McDonald’s) เสิร์ฟความอร่อยถึงหน้าบ้านผ่านรายการโฮมช้อปปิ้งเป็นครั้งแรก นับเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ส่งผลให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางนี้สูงถึง 100% นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ SMEs แบรนด์ดังที่ได้รับการรับรองและการันตีคุณภาพจากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ คัดสรรสินค้าสกินแคร์, Beauty, เครื่องครัว และของใช้ในบ้าน มาบริหารจัดการแบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย”

“กลยุทธ์ดังกล่าว เป็นการต่อยอดความสำเร็จที่ทรูช้อปปิ้งร่วมกับพันธมิตร พัฒนาสินค้า House Brand ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ โดยเน้นสินค้าอินเทรนด์ด้านความงาม แฟชั่น และอาหารเสริม ให้ลูกค้าได้เลือกสรร พร้อมการันตีคุณภาพด้วยพรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง อาทิ TAKARA COLLAGEN โดย “ตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา” โทนอัพครีมบำรุง COS NINE จากเกาหลี โดย “น้ำชา-ชีรณัฐ ยุสานนท์” ผลิตภัณฑ์แชมพู เซรั่ม Hair2Pro ด้วยความร่วมมือกับ ‘เวิร์คพอยท์’ แนะนำปัญหาสุขภาพผมของคนไทย ผ่านประสบการณ์ใช้จริงของ “บอย-พิษณุ นิ่มสกุล” อีกทั้ง บริการ “Telesales” ที่เป็นเลิศด้วยทีมงานขายตรงระดับมืออาชีพ เสมือนเป็นกูรูนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ และมอบสิทธิพิเศษแบบ 1-1 ให้ทุกการช้อปได้ง่ายขึ้น และพิเศษเหนือกว่าแบรนด์อื่นในตลาดโฮมช้อปปิ้ง ทรูช้อปปิ้ง ยังชูความแข็งแกร่งในการผสานพันธมิตรค้าปลีกในเครือ อาทิ CP All (7-Eleven), Lotus’s, Makro และพันธมิตรร้านค้าปลีกชั้นนำ อาทิ Boots, Watsons, L.A.B SOCIETY, Hej Street Beauty, CJ Express จัดเต็มทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Omni Channel) เพื่อเติมเต็มความสะดวกให้ทุกการช้อปได้ทุกที่ ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ยังคงเดินหน้าปูพรม นำเสนอสินค้าด้านความงาม แฟชั่น และอาหารเสริม ด้วยความตั้งใจที่จะเห็นทุกคนสวยจากภายในสู่ภายนอก ตอกย้ำความเป็นแบรนด์กูรูด้านความงามและสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “อยากดูดีต้องช้อปกับ ทรูช้อปปิ้ง” ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ จะสามารถผลักดันให้ทรูช้อปปิ้ง บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังครองความเป็นที่หนึ่งในใจนักช้อปชาวไทยอย่างแน่นอน”