The 1 ติด 1 ใน 3 ผู้บริหารแห่งปีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากเวทีระดับโลก

The 1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ติด 1 ใน 3 บริษัทสุดท้ายที่เข้ารอบรางวัล Adobe Experience Maker Awards 2021 นับเป็นปีแรกที่บริษัทไทยได้รับเกียรติจากเวทีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้าน Digital Transformation และ Customer Experience โดย ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ President, The 1 – Central Group ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ในสาขา The Experience Maker Executive of the Year ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดย The 1 เป็นเพียงบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่เข้ารอบสุดท้ายจากรางวัลทั้งหมด 15 สาขา และดร.ธรรม์นับเป็นผู้บริหารชาวไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจาก Adobe

The 1 ได้ประสบความสำเร็จในการทำ Digital transformation จาก Loyalty Program หรือระบบสะสมคะแนนแบบดั้งเดิม สู่ New The 1 ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Central of Life’ Platform โดยมี ดร. ธรรม์ เป็นผู้บุกเบิกและนำทีมผู้บริหารและทีมงานคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรตั้งแต่โครงสร้าง วิธีการทำงาน และ Culture ในรูปแบบ Agile โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และใช้ Big data เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจลูกค้าในระดับบุคคล รวมถึงวางรากฐาน Technology เพื่อสร้างแพลทฟอร์มที่มอบประสบการณ์ Personalization ให้กับลูกค้า และสามารถเชื่อมประสบการณ์ช้อปปิ้งให้กับกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อ ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่ง โดยขยายความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจของ The 1 ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์

ปัจจุบัน The 1 เป็น Digital Lifestyle & Loyalty Platform อันดับหนึ่งของไทยในยุคดิจิตอล ที่เชื่อมโยงลูกค้ากว่า 18 ล้านคน กับแบรนด์ต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์กว่า 2,000 แบรนด์ ผ่านแอปพลิเคชั่น The 1 ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่รวบรวมทั้งส่วนลด รีวอร์ด และคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งฟีเจอร์ที่ช่วยในการช้อปปิ้งทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้สะดวกสบายไร้รอยต่อ อาทิ การโอน-แลก-เช็คคะแนน, สแกนจ่าย, เช็คยอดใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกประมวลผลด้วย Data insight และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ The 1 สามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำถูกที่ถูกเวลา